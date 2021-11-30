Почему США не признают поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

В детстве я любил играть в шахматы и часто действовал по принципу «я не сдаюсь». То есть даже в абсолютно безнадежной позиции пытался доигрывать партию до конца – то есть до мата. Мне. Детское упрямство и принципиальность. Сейчас подобное упрямство проявляют Украина, страны Балтии и США в истории с «Северным потоком – 2».

Партия, по сути, уже безнадежно проиграна. Укладка труб была завершена еще 10 сентября. Польза «СП-2» (на фоне бушующего энергокризиса в Евросоюзе, а также дальнейшей деградации украинской государственности) всем очевидна. Сейчас идет процесс сертификации трубы и, несмотря на ряд техническо-бюрократических препон, в 2022 году он должен завершиться. Таким образом, «СП-2» является объективной и нужной многим реальностью – однако Соединенные Штаты под одобрительные крики Украины и прибалтов зачем-то продолжают против него бороться. Причем не только при помощи разговоров о каком-то «энергооружии Москвы», но и при помощи санкций против компаний и судов, помогавших укладывать трубу по дну Балтийского моря.

Горизонты планирования

Украину понять легко – позиция Киева рациональна как с экономической, так и с внутриполитической точек зрения. Украинские власти понимают, что сорвать запуск «Северного потока – 2» невозможно (разве что спровоцировав большую войну с участием России, которая заставит Москву, с одной стороны, и Вашингтон, Брюссель и Берлин, с другой, разбежаться по окопам). Однако затянуть запуск вполне реалистично. И чем позже начнутся поставки газа из России в ЕС через «СП-2», тем больше денег получит Украина за транзит российского газа через свою территорию. Да, перед смертью не надышишься, и транзит газа через украинскую газотранспортную систему рано или поздно будет сокращен – однако украинское руководство не занимается стратегическим планированием: его горизонт мышления составляет максимум один избирательный цикл, а то и вообще «нам бы день простоять да ночь продержаться». В ином случае Киев занялся бы повышением конкурентоспособности украинской ГТС – нашел бы средства для ее ремонта, ввел бы адекватные транзитные цены.

Кроме того, борьба против «Северного потока – 2» является важнейшим инструментом поддержания остатков внутриполитической легитимности нынешней украинской власти. В отсутствие больших побед – крупных экономических проектов, внешнеполитических успехов и т. п. – украинская государственная пропаганда начинает, цензурно выражаясь, приставать к мышам. То есть брать какое-то мелкое достижение и раскручивать его до великой перемоги. Среди этих мелких достижений могут быть визит Зеленского за рубеж, поставка американских противотанковых систем «Джавелин», удар турецким «Байрактаром» в Донбассе – ну и, конечно же, санкции против «Северного потока – 2».

Которые, если верить украинской пропаганде, были введены с подачи Киева, доносящего до Запада мысль о том, что «СП-2» – это не украинская, а общеевропейская проблема. И как ни странно, подобные пассажи достаточно успешно продаются среди украинского населения, у которого «СП-2» уже давно ассоциируется не с желанием РФ обеспечить дешевый и надежный транзит газа в Европу, а с очередным фактом агрессии Москвы против суверенитета Украины.

Понять можно и поляков с прибалтами, активно топящих против «Северного потока – 2». Для всех этих стран сопротивление проекту имеет важное идеологическое значение («мы – форпост цивилизованного мира в деле защиты от российской агрессии»). Кроме того, для Польши это еще и вопрос внешнеполитический. После постройки «СП-2» Германия станет важнейшим газораспределительным хабом, что усилит позиции Берлина в Центральной и Восточной Европе. Поляки, претендующие на лидерство в этом регионе и не испытывающие к немцам большой любви, пытаются максимально оттянуть сей неприятный момент.

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А в чем интерес американцев, которые и являются главным мотором санкционной борьбы против «Северного потока – 2»? В экономике, в нежелании создавать конкурента в Европе для поставщиков сжиженного природного газа из США? Так, во-первых, американские СПГ-производители сейчас шлют газ в Восточную Азию, а не в Европу. К тому же экономические минусы от саботажа «СП-2» могут превысить потенциальные плюсы. Даже германские «Зеленые» (лояльная американцам политическая сила, ныне вошедшая в правительство ФРГ) выступают против дальнейшей санкционной борьбы, поскольку эта борьба будет бить по немецким компаниям. «Зеленые», которые всегда боролись с этим газопроводом, не могут понять, о какой дружбе (с Америкой – прим. автора) может идти речь, когда друзей облагают санкциями, если они занимаются бизнесом с третьими лицами. Газопровод был и остается ошибочным решением Германии, но не Америки», – заявил представитель партии по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

Акелла не может промахнуться

И тем не менее интерес Соединенных Штатов есть. Причем интерес не столько шкурный и сиюминутный (как у Украины), сколько стратегический. Как во внутренней, так и во внешней политике.

Во-первых, не стоит забывать, что антироссийская повестка – одна из немногих, которая сейчас объединяет Республиканскую и Демократическую партии. Своего рода площадка, на которой партии могут сотрудничать и развивать отношения. Джозеф Байден прекрасно понимает, что подобное сотрудничество может аукнуться Америке и его стратегии по укреплению американских союзов (см. «недовольны даже «Зеленые»), однако со своим низким рейтингом не может публично высказаться против новых санкций. Поэтому ему и приходится, по данным издания The Hill, втихаря просить демократических лидеров Конгресса не вводить такие санкции, которые он не может отменить своим президентским решением.

Во-вторых, Соединенным Штатам не нужен громкий успех России в истории с «СП-2». Речь-то идет не только о строительстве трубопровода в Европе, а о победе Москвы над Вашингтоном. О проявленной политической воле и упорстве, которые помогли России реализовать серьезный геополитический проект поперек желания и сопротивления великой сверхдержавы. В итоге создается прецедент – своего рода промах Акеллы. И другие страны, увидев, что упорство России принесло ей победу, могут гораздо жестче защищать свои интересы от потенциального американского давления. Именно поэтому и нужны санкции уже постфактум, после окончания строительства трубы – не для того, чтобы остановить уже построенный проект, а для того, чтобы наказать компании за участие в нем. Чтобы любая другая компания, которая захочет участвовать в других неприятных для Америки проектах, понимала: отказ США вводить санкции за это участие здесь и сейчас не означает, что Америка не введет их когда-нибудь потом.

Что же касается участия США в деле затяжки сертификации «СП-2», то тут тоже все очевидно. Америка не может остановить саму сертификацию (как не смогла остановить строительство) – но может сделать так, чтобы сертификация завершилась уже после того, как Путин и Байден на своих переговорах достигнут каких-нибудь компромиссных решений. И причина не только в том, что сертификация «СП-2» будет разменной монетой на этих переговорах. США заявят, что успешное прохождение «Северным потоком – 2» всех бюрократических процедур стало возможным лишь потому, что Америка сняла все возражения. Да, это похоже на разрешение фараона солнцу вставать на востоке – однако тут уже вопрос в профессионализме и качестве американской пропаганды. Да и других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет.

Так что в международных отношениях иногда все-таки полезно доигрывать абсолютно безнадежную партию до конца. Проще будет потом играть в других партиях.