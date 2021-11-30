Почему США не признают поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

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«Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

Россияне стали покупать больше продуктов питания, чего не было в прошлую распродажу Сергей Бобылев/ТАСС
В 2021 году «черная пятница» выявила много необычных трендов. Начиная с того, что россияне стали скупать продукты питания наравне с телевизорами и смартфонами, чего в прошлом году еще не было. И заканчивая тем, что нарастить оборот российским онлайн-магазинам помогли также иностранные покупатели. Наконец, вкус товаров со скидками распробовали и в регионах, а не только в столицах. Откуда растут ноги у этих трендов? Подробности...
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США подставили Украину под удар Китая

Желание угодить США в споре с Китаем обернется для Украины не только потерей денег Иван Николаев/ТАСС
Китайцы потребовали от Украины более 4,5 миллиарда долларов компенсации в арбитражном суде в Гааге. Киев ранее под давлением США сорвал сделку с китайскими инвесторами по авиастроительному предприятию «Мотор Сич». Как изменятся отношения двух стран на фоне судебной тяжбы и что будет с Украиной, если она ее проиграет? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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Британии больше нечем пугать Россию

Британия снова заявляет о своих глобальных военных амбициях Artur Widak/ZUMA/ТАСС
Британия приняла весьма амбициозную программу усиления военной мощи. Более того, в Лондоне заявляют о желании направить в Европу танки – и не просто так, а «на случай войны с Россией». Как будет проходить эта военная реформа, какие новые виды техники получат британские вооруженные силы – и какую угрозу все это несет России? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Почему США не признают поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отмена американских санкций против «Северного потока – 2» будет похожа на разрешение фараона солнцу вставать на востоке. Но других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет. Подробности...

Джоан Роулинг стала врагом народа

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Большинство активистов, поддерживающих ЛГБТ-идеологию – натуралы. Идеология – это не про секс и не про права человека. Это про тоталитарную власть диктовать другим людям, во что они должны верить и как поступать. Подробности...
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Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции. Подробности...
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Острый кризис в Турции

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Расизм в русском балете

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Молдавию отключают за неуплату

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему США не признают поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		30 ноября 2021, 13:54

    В детстве я любил играть в шахматы и часто действовал по принципу «я не сдаюсь». То есть даже в абсолютно безнадежной позиции пытался доигрывать партию до конца – то есть до мата. Мне. Детское упрямство и принципиальность. Сейчас подобное упрямство проявляют Украина, страны Балтии и США в истории с «Северным потоком – 2».

    Партия, по сути, уже безнадежно проиграна. Укладка труб была завершена еще 10 сентября. Польза «СП-2» (на фоне бушующего энергокризиса в Евросоюзе, а также дальнейшей деградации украинской государственности) всем очевидна. Сейчас идет процесс сертификации трубы и, несмотря на ряд техническо-бюрократических препон, в 2022 году он должен завершиться. Таким образом, «СП-2» является объективной и нужной многим реальностью – однако Соединенные Штаты под одобрительные крики Украины и прибалтов зачем-то продолжают против него бороться. Причем не только при помощи разговоров о каком-то «энергооружии Москвы», но и при помощи санкций против компаний и судов, помогавших укладывать трубу по дну Балтийского моря.

    Горизонты планирования

    Украину понять легко – позиция Киева рациональна как с экономической, так и с внутриполитической точек зрения. Украинские власти понимают, что сорвать запуск «Северного потока – 2» невозможно (разве что спровоцировав большую войну с участием России, которая заставит Москву, с одной стороны, и Вашингтон, Брюссель и Берлин, с другой, разбежаться по окопам). Однако затянуть запуск вполне реалистично. И чем позже начнутся поставки газа из России в ЕС через «СП-2», тем больше денег получит Украина за транзит российского газа через свою территорию. Да, перед смертью не надышишься, и транзит газа через украинскую газотранспортную систему рано или поздно будет сокращен – однако украинское руководство не занимается стратегическим планированием: его горизонт мышления составляет максимум один избирательный цикл, а то и вообще «нам бы день простоять да ночь продержаться». В ином случае Киев занялся бы повышением конкурентоспособности украинской ГТС – нашел бы средства для ее ремонта, ввел бы адекватные транзитные цены.

    Кроме того, борьба против «Северного потока – 2» является важнейшим инструментом поддержания остатков внутриполитической легитимности нынешней украинской власти. В отсутствие больших побед – крупных экономических проектов, внешнеполитических успехов и т. п. – украинская государственная пропаганда начинает, цензурно выражаясь, приставать к мышам. То есть брать какое-то мелкое достижение и раскручивать его до великой перемоги. Среди этих мелких достижений могут быть визит Зеленского за рубеж, поставка американских противотанковых систем «Джавелин», удар турецким «Байрактаром» в Донбассе – ну и, конечно же, санкции против «Северного потока – 2».

    Которые, если верить украинской пропаганде, были введены с подачи Киева, доносящего до Запада мысль о том, что «СП-2» – это не украинская, а общеевропейская проблема. И как ни странно, подобные пассажи достаточно успешно продаются среди украинского населения, у которого «СП-2» уже давно ассоциируется не с желанием РФ обеспечить дешевый и надежный транзит газа в Европу, а с очередным фактом агрессии Москвы против суверенитета Украины.

    Понять можно и поляков с прибалтами, активно топящих против «Северного потока – 2». Для всех этих стран сопротивление проекту имеет важное идеологическое значение («мы – форпост цивилизованного мира в деле защиты от российской агрессии»). Кроме того, для Польши это еще и вопрос внешнеполитический. После постройки «СП-2» Германия станет важнейшим газораспределительным хабом, что усилит позиции Берлина в Центральной и Восточной Европе. Поляки, претендующие на лидерство в этом регионе и не испытывающие к немцам большой любви, пытаются максимально оттянуть сей неприятный момент.

    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

    А в чем интерес американцев, которые и являются главным мотором санкционной борьбы против «Северного потока – 2»? В экономике, в нежелании создавать конкурента в Европе для поставщиков сжиженного природного газа из США? Так, во-первых, американские СПГ-производители сейчас шлют газ в Восточную Азию, а не в Европу. К тому же экономические минусы от саботажа «СП-2» могут превысить потенциальные плюсы. Даже германские «Зеленые» (лояльная американцам политическая сила, ныне вошедшая в правительство ФРГ) выступают против дальнейшей санкционной борьбы, поскольку эта борьба будет бить по немецким компаниям. «Зеленые», которые всегда боролись с этим газопроводом, не могут понять, о какой дружбе (с Америкой – прим. автора) может идти речь, когда друзей облагают санкциями, если они занимаются бизнесом с третьими лицами. Газопровод был и остается ошибочным решением Германии, но не Америки», – заявил представитель партии по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.  

    Акелла не может промахнуться

    И тем не менее интерес Соединенных Штатов есть. Причем интерес не столько шкурный и сиюминутный (как у Украины), сколько стратегический. Как во внутренней, так и во внешней политике.

    Во-первых, не стоит забывать, что антироссийская повестка – одна из немногих, которая сейчас объединяет Республиканскую и Демократическую партии. Своего рода площадка, на которой партии могут сотрудничать и развивать отношения. Джозеф Байден прекрасно понимает, что подобное сотрудничество может аукнуться Америке и его стратегии по укреплению американских союзов (см. «недовольны даже «Зеленые»), однако со своим низким рейтингом не может публично высказаться против новых санкций. Поэтому ему и приходится, по данным издания The Hill, втихаря просить демократических лидеров Конгресса не вводить такие санкции, которые он не может отменить своим президентским решением.

    Во-вторых, Соединенным Штатам не нужен громкий успех России в истории с «СП-2». Речь-то идет не только о строительстве трубопровода в Европе, а о победе Москвы над Вашингтоном. О проявленной политической воле и упорстве, которые помогли России реализовать серьезный геополитический проект поперек желания и сопротивления великой сверхдержавы. В итоге создается прецедент – своего рода промах Акеллы. И другие страны, увидев, что упорство России принесло ей победу, могут гораздо жестче защищать свои интересы от потенциального американского давления. Именно поэтому и нужны санкции уже постфактум, после окончания строительства трубы – не для того, чтобы остановить уже построенный проект, а для того, чтобы наказать компании за участие в нем. Чтобы любая другая компания, которая захочет участвовать в других неприятных для Америки проектах, понимала: отказ США вводить санкции за это участие здесь и сейчас не означает, что Америка не введет их когда-нибудь потом.

    Что же касается участия США в деле затяжки сертификации «СП-2», то тут тоже все очевидно. Америка не может остановить саму сертификацию (как не смогла остановить строительство) – но может сделать так, чтобы сертификация завершилась уже после того, как Путин и Байден на своих переговорах достигнут каких-нибудь компромиссных решений. И причина не только в том, что сертификация «СП-2» будет разменной монетой на этих переговорах. США заявят, что успешное прохождение «Северным потоком – 2» всех бюрократических процедур стало возможным лишь потому, что Америка сняла все возражения. Да, это похоже на разрешение фараона солнцу вставать на востоке – однако тут уже вопрос в профессионализме и качестве американской пропаганды. Да и других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет.

    Так что в международных отношениях иногда все-таки полезно доигрывать абсолютно безнадежную партию до конца. Проще будет потом играть в других партиях.

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