Россия была империей наизнанку

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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают: ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Россия была империей наизнанку

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Подробности...

Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский. Вот где по-настоящему актуальное значение для нас сегодня Достоевского. Подробности...
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Польша скатывается в Средневековье

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
На берегах Вислы в обществе, давно сбросившем рубашку социалистической морали, расцвела политическая культура, совершенно не укладывающаяся в представления о гуманизме, свойственные нашему времени. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

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Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Россия была империей наизнанку

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		10 ноября 2021, 18:31

    Постоянно приходится слышать сказки про так называемую империю. Про то, что есть, мол, на свете национальные государства – плохие, злые, неинтересные, а есть – или, во всяком случае, были – империи. Добрые, щедрые, большие, интернациональные, где тунгус и калмык (или индус и зулус) вместе создают светлое будущее. Империя – как сказочный слон из детской книжки, и России надо быть таким слоном, да она им и является. К сожалению, это нелепая фантазия.

    Начать с того, что классические западные империи – это прежде всего национальные государства с очень четким и даже очень жестким и недружелюбным этническим ядром. Эти империи – «нации плюс», а вовсе не какие-то мифические плавильные котлы, где все со всеми весело переваривались в одну склизкую жижу.

    Так, Британская империя эпохи своего расцвета – это национальное государство англосаксов, окончательно сложенное в семнадцатом веке (при Елизавете – культурно, при Кромвеле – религиозно, после революции 1688 года – политически), которое произвело мировую экспансию.

    Но стандарт этого государства задавали – и управляли им столетиями – джентльмены известного происхождения и воспитания (фамильное поместье, Итон и Харроу, Оксбридж) и вероисповедания (Хай Черч), а все остальные – не то что далекие туземцы, а даже и белые христиане-ирландцы в их империи были, ну как та осетрина из Булгакова – то, да не совсем то. Никуда их не пускали, иными словами.

    То же самое касается и Америки, и даже в еще большей степени. Америка тем более была империей этнического – или, если угодно, этнорелигиозного – господства васпов, и там даже Дизраэли никакого быть не могло. Первый президент, который не был бы англосаксом-протестантом или немцем-голландцем, возник у них, как известно, в 1960 году, да и то с большим скрипом, да и того быстро убили. Потом еще один раз – в 2008 году, теперь еще один католик – и, собственно, все. За все 250 лет. Словом, настоящая империя – это и есть национальное государство, просто очень сильное и умеющее играть в гегемонию над другими. Но не Россия.

    Фото: общественное достояние

    Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Россия была, если угодно, империей наизнанку и колонией самой себя.

    До 1917 года это отчасти компенсировалось великой культурой, созданной русским же образованным городским меньшинством. После 1917 года те же тенденции стали абсурдными и катастрофическими, головная боль превратилась в гильотину. Русские стали еще намного беднее и бесправнее, тогда как образованное национальное меньшинство просто исчезло в репрессиях и эмиграции. Нужна ли России «империя», где значительная часть русского народа не имеет паспортов и пенсий, работая за палочки трудодней? Вопрос пустой.

    А когда жизнь начала меняться – примерно с шестидесятых годов прошлого века – такая «империя» медленно, но верно поехала с ярмарки. И все еще едет, хотя многие ее неприятные признаки («Ярославская область – родина 7846 народов!», «у преступности нет национальности», «золотой пистолет», «братский Кыргызстан», «граждане РФ – пятеро братьев – отпинали ногами прохожего в парке» и прочее) по-прежнему с нами, и нам еще долго с ними прощаться. Но такого «имперского» кошмара, как был полвека назад, когда в Грузии счастливые шейхи накрывали огромные столы, а нищие люди в Рязанской области годами не видели мяса и электричками ездили в Москву за едой, теперь уже нет, мы его наконец-то избыли, слегка подвинув хотя бы закавказского гегемона. А что дальше будет в России с «империей»?

    Ее классический тип у нас уже невозможен. Военная экспансия в современном мире если и случается, то очень редко, и только с опорой на поддержку местного, культурного близкого населения. Пробковые шлемы больше никому не выдают. Экспансия при помощи технологий, моды, захвата торговой и стилистической монополии, как сейчас принято – увы, не про нас. В мире есть всего несколько народов, способных на такое – и дай нам Бог быть среди них, но пока что это мечты. И, наконец, остается наша родная антиимперия, остаточный исторический хвост которой все еще бьет нам по голове.

    Антиимперия, в которой мы должны всех любить, всем давать денег и льгот, воспевать «дружбу», быть готовы принимать миллионами необразованных сельских парубков откуда угодно – а нам никто не должен ничего, и высокомерно-паразитическое отношение к нам никто и не думает скрывать. Антиимперия, в которой специально для русского народа существует закрывающая его ширма, на которой написано «российский поэт Пушкин», тогда как во всех остальных случаях национальная идентичность вовсю поощряется. Так вот, избави нас Бог от нее.

    Но даже и без высшего вмешательства – она здесь обречена, поскольку русский человек стал горожанином, собственником, буржуа, его имущественный и образовательный статус только повышается, его социальные интересы – что ему выгодно, что ему неприятно и вредно, кто ему симпатичен, как и с кем он хочет жить – уже неотменяемы. А с такой империей – русские интересы несовместимы. Другое дело, что, освободившись из рабства на кирпичном заводе «братушек», человек может ведь и не вернуться домой, не стать хозяином у себя дома. Он может и потеряться, пропасть.

    Но если у России все-таки есть какое-то будущее – нет, не «имперская» оруэлловщина, где вся Средняя Азия под командованием здешних строительных ханств переезжает в Москву, чтобы дарить нам башни на тысячу этажей с очередями в туалет и ячейками на десять метров, – это будущее национальное. Такое же, как и у всех успешно существующих вокруг народов.

    Без воображаемого слона, на котором все практичные люди бесплатно едут, поскольку он – общий, ничей, тогда как у них, разумеется, все свое.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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