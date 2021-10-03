Русский престол – это не веселое ряженое мимино

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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили продолжает будоражить Грузию REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех Революции роз. Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Идея монархии пока слабовата, но вполне играема

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Фиктивная монархия – такой же вариант будущего, как фиктивная республика. И то, как граждане ее публично «не хотят» говорит исключительно в пользу этого варианта, а не против него. Подробности...

Русский престол – это не веселое ряженое мимино

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Теперь «дом Романовых» годится скорее для восстановления монархии в краях Бидзины Иванишвили, а совсем не в России, где популярны прямо противоположные представления об идеалах и образцах. Подробности...

Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

Сергей Зацаринный
Сергей Зацаринный, писатель
Пришла пора рассказать об Александре Ярославиче уже не в работах профессиональных историков, а хотя бы киношников. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр стал великим князем. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Русский престол – это не веселое ряженое мимино

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		3 октября 2021, 11:25

    Монархия в современном мире – это замечательная идея.

    Замечательная вовсе не в смысле самодержавия – за этим, увы, в двадцать первом веке только к Саудовской Аравии, Свазиленду и королю Тупоу Четвертому (такой тоже недавно был, да), а – в качестве национального образца.

    Хорошо, когда в стране есть ее живые символы: специально подготовленные с рождения люди, во многих поколениях посвятившие себя только ей, и на которых ориентируются все те, для кого государство и нация – это не только налоги, труба и все прочие хозяйственные нужды, но и – гражданская, если угодно, сакральность, традиция и связь времен.

    Больше того, нынешняя монархия помогает и демократии. Ведь если та самая сакральность власти и непрерывность национальной культуры сконцентрирована в тех, кто ничем не правит и мирно принимает парады, навещает детские дома и награждает героев, то реальные начальники превращаются в легко сменяемых премьеров, ответственных за налоги, а вовсе не диктаторов и квазицарей, которыми они делаются, когда нет царя настоящего и весь груз роли отцов нации сваливается на них.

    Существенно, однако, то, что монархия – это, повторяю, национальный образец. Образ.

    Этот царь-король, который ничем не правит, но зато много кого представляет и много чего символизирует, должен выглядеть так и вести себя так, чтобы даже самые неприятные республиканцы и коммунисты слегка устыдились набрасываться на него с руганью.

    И в этом смысле наш несчастный народ, которому так страшно не повезло в 1917 году и снова не повезло в 1991 году, сделался еще раз объектом исторического издевательства, когда единственным предложенным ему образцом монархической реставрации оказались Кирилловичи.

    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

    Дело даже не в том, что их права на престол глубоко сомнительны и не признаются всеми остальными потомками Романовых (заметим, намного более приятными людьми), а их положение во время войны отличалось некоторой неоднозначностью.

    Дело в том, что они катастрофически не справились с тем, чтобы создать тот самый образ русского престола.

    Вместо этого они создали образ ряженых, похожих на казачьих атаманов из постсоветских 1990-х, – китч, фарс и предмет для всеобщих насмешек, трагически компрометирующий высокую монархическую идею.

    Роковой момент в их семейной истории – это, думаю, крайне неудачная женитьба деда Владимира (кстати, последнего, у кого правильный образ еще был или мог быть). Ему, если уж он задумывался о реставрации династии, а не только о своих чувствах, стоило бы искать невесту в благородных домах Северной Европы. Но он принял другое решение – и его следствием стало то, что теперь «дом Романовых» годится скорее для восстановления монархии в краях Бидзины Иванишвили, а совсем не в России, где популярны прямо противоположные представления об идеалах и образцах.

    На этот цирк больно смотреть.

    И, тем не менее, я предлагаю помнить о том, что русский престол – это не то веселое ряженое мимино, что мы имеем несчастье видеть, и что в мире, на самом-то деле, есть достойные и красивые люди, способные возродить в России лучшую из форм символической власти.

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    Источник: блог Дмитрия Ольшанского 


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