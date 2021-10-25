Армения потеряла смысл существования

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25 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Газ стал Молдавии не по карману

При нынешних условиях на рынке Молдавия оказалась не в состоянии платить реальную цену за газ Алексей Никольский/РИА Новости
Переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома? Подробности...
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Зачем власти Косова пошли на острый конфликт с Россией

Косовский «хвост» пытается вилять американской «собакой» Илья Питалев/РИА Новости
Албанское руководство Косова решило пойти на открытый конфликт с Россией, заявив о «высылке» двух наших дипломатов, работавших в крае по линии ООН. То, что прав на это у Приштины не было и нет, косоваров не интересует – они никогда особо не уважали закон. Вопрос в том, зачем им этот конфликт понадобился – и насколько Балканы теперь приблизятся к новой войне.  Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
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Как российский авиапром победил японского конкурента

Японский лайнер SpaceJet останется на этапе испытательных полетов Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire/
Global Look Press
Внезапно оказалось, что одна из самых передовых стран в мире, Япония, не может создавать современную технику, которая серийно производится в России. Два десятка лет и миллиарды долларов потратила японская корпорация Mitsubishi на создание собственного авиалайнера – и вот теперь проект решено закрыть. Почему российский «Суперджет» состоялся, а его японский аналог – нет? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Армения потеряла смысл существования

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Именно Армения стояла во главе развала СССР, если говорить об инициативе снизу. Пока прибалты выжидали и боялись, армяне открыто требовали независимости. Теперь изначальный смысл этого почти потерян – всё было зря. Подробности...

Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Консервативным мыслителем может считаться не только Бердяев, но и в какой-то мере Кант, Гегель, Руссо и даже многие из тех, кого мы причисляем к «постмодернистам». Подробности...
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Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В ноябре Газпром не будет бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину, а польский маршрут продолжит использовать на треть. Но в Варшаве и этому рады – ведь Киев мог отобрать почти половину польского транзита. Подробности...
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

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Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Евгений Крутиков

    Армения потеряла смысл существования

    Евгений Крутиков
    военный эксперт
    		25 октября 2021, 17:39

    Как и прочие постсоветские республики, Армения отмечает череду тридцатилетних юбилеев. Месяц назад это был юбилей референдума, на котором 99,5% избирателей проголосовали за независимость при явке в 95%. Неделю назад – юбилей избрания первого президента. Будут и еще, но юбилеи это сплошь невеселые, и накануне армянам об этом напомнили вновь.

    Вице-премьеры трех стран – Армении, Азербайджана и России – провели очередное заседание рабочей группы по урегулированию в Карабахе. Такому урегулированию, которое обесценивает для Армении все эти тридцать лет.

    Армяне приняли декларацию о независимости в августе 1990 года – первыми в СССР, если не считать прибалтов. И именно они были в авангарде развала Союза, если говорить об инициативе снизу: пока латыши, литовцы и эстонцы выжидали, армяне открыто требовали независимости. До поры до времени прибалтам с их боязнью Центра даже не снилось то, что творилось в Ереване.

    Главным стимулом для всего происходившего был Карабах. Ничто, кроме Карабаха, армян тогда не волновало. Союзное руководство не могло однозначно занять сторону Еревана в этом конфликте, и Ереван рванулся к выходу. Впоследствии удивительная военная победа легитимизировала задним числом все – от социальной катастрофы до массовой эмиграции. Все прямые последствия торопливо обретенной независимости.

    После сотен лет унижений и убийств армянский народ получил нечто актуальное, чем можно гордиться. При этом неожиданный триумф выводил их родину из состояния стагнирующей, не имеющей выхода к стратегическим путям развития страны, в число мировых игроков. Минский процесс по Карабаху превращал Ереван в столицу, с которой должны были считаться мировые державы-посредники – Россия, США и Франция. Новый конфликт на Южном Кавказе не был нужен никому из них.

    Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

    Из-за Карабаха забылись диссиденты, боровшиеся за независимую Армению в советские времена. И слава Богу, что забылись – многие были откровенно невменяемыми персонажами, а некоторые даже взрывали бомбы в московском метро. Вместо них героями стали карабахцы. Более того, именно они в дальнейшем возглавили страну, попутно переругавшись между собой.

    С 1990-х годов и вплоть до Пашиняна Армению возглавляли карабахские ветераны, отношение которых к урегулированию конфликта могло отличаться в деталях, но всегда было непримиримым. Первый президент Левон Тер-Петросян предлагал пойти на уступки Азербайджану и обменять некоторые территории. Именно за эти предложения его и снесли карабахские ветераны, не дав досидеть даже до половины второго срока.

    Тотальное доминирование карабахцев доходило до крайностей. Например, те, кто штурмовал Шушу по отвесной скале со стороны старого рынка, затем получили хлебные должности в Ереване типа директора рынка – просто за что, что они герои. Это нормально для любой военизированной общины, но странно для страны с претензиями на нормальную экономику и цивилизованный политический процесс.

    Нормально не получилось – с 1991 года Армерию покинули почти миллион человек при общей численности населения в том же 1991 году в три с половиной миллиона. Уехавших можно понять. Кто вспомнит – тот вздрогнет: как из каждого окна в Ереване дымились трубы печурок, а к каждой автозаправке выстраивались очереди с классическим вопросом: «А бензин чка?» («нету?»). Ответ «чка» не устраивал. Следовал второй классический вопрос: «Ваапще чка?» Да, нету. Весь ушел на танки в Карабах.

    Армения стремилась к независимости больше всех, но была подготовлена к ней меньше многих. Она вошла в нее в ходе войны, вскоре после землетрясения в Спитаке, практически на нуле своих экономических возможностей, а возглавили ее люди, не имевшие никакого опыта государственного управления. Относительная стабилизация в 2000-х: дорогие машины и очереди в рестораны Еревана сейчас не должны вводить в заблуждение. Независимость Армении никогда не была вопросом экономики. Это был вопрос выживания.

    Теперь, через тридцать лет, через жизнь целого поколения, приходится все начинать сначала. То, что в начале 1990-х годов считалось главным достижением независимости, превратилось в пыль. Снобизм армянского общества, охвативший его после победы в первой войне, долгое время держал на плаву странные представления армянских политиков о том, что в рамках Минского процесса или каких-то иных переговоров можно будет зафиксировать результаты случайной военной победы, а если вдруг не получится – одержать новую.

    Шушу сами взяли, Агдам сами взяли, и Баку тоже сами возьмем. Если русские хотят помогать – пусть помогают, но в общем-то мы и без них разберемся – диаспора поможет. Такая была логика. А потом дети тех, кто провозглашал независимость, погибали под Гадрутом под ударами турецких беспилотников, даже не успев понять, откуда исходит угроза. Неожиданно выяснилось, что все трагедии и лишения 1990-х годов напрасны. То, ради чего боролись за независимость, оставлено с позором. А виноватыми, в представлении многих, остались русские. Которым тридцать лет объясняли про «сами справимся».

    Расчет на спюрк (диаспору) не сработал. Балансирование между несколькими точками силы на Южном Кавказе тоже себя не оправдало: быстро выяснилось, что у США нет особых интересов в этом регионе, Франция занята другими делами, а вот у Турции, напротив, опасно много энтузиазма.

    К тому моменту целое поколение армян выросло на ощущении безопасности. Не с точки зрения экономики или социального обустройства – за этим ехали в Россию – а в буквальном смысле на ощущении безопасности за счет «коридоров обороны» в Карабахе. 44 дня прошлого года эту иллюзию разрушили, само понятие безопасности – основополагающее для Армении – растворилось. А без ощущения безопасности во враждебном окружении любой независимости грош цена.

    Да, тридцать лет прошли зря. Настало время понять, что смысл в чем-то большем, а равно – признать свои ошибки и наконец-то избавиться от снобизма. Государствообразующая позиция Армении «Карабах – это все» не была обеспечена реалистичным представлением о своем месте в мире. Но это не значит, что у Армении нет будущего – просто его предстоит придумать заново.

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