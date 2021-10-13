К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

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Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

В Европе вспыхнула любовь к атомной энергетике yann guichaoua/Global Look Press
Десять европейских стран просят возродить атомную энергетику и приравнять ее к «зеленой» – солнечной и ветряной. Мирный атом мог бы защитить Европу от энергетических кризисов и ценовых скачков. Вот только шансы, что Брюссель признает его «зеленым», невелики: это будет означать, что ЕС распишется в собственной стратегической ошибке. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Как советская власть спасла армянский народ

Церемония подписания Карсского договора Public domain
Сто лет назад, 13 октября 1921 года, был подписан так называемый Карсский договор. Три закавказские республики (уже советские Грузия, Армения и Азербайджан) с одной стороны и Турция с другой заключали мир, соглашались дружить на вечные времена. Этот документ закрепил за Турцией значительные территории – но и сохранил Армению как таковую и в целом весь армянский народ. Каким образом? Подробности...
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Чем опасна Великая Албания

У албанцев очень сильно развито национальное чувство Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России крайне резко отреагировал на то, что премьер Албании Эди Рама в одном из телешоу назвал объединение с Косово главной целью своей карьеры. Проблема даже не в том, что Косово, по мнению Белграда и Москвы, это часть Сербии. А в том, что паналбанская идея – самая опасная из всех, которые есть сейчас на Балканах. Албанский национализм считают особо разрушительным даже в странах НАТО. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В сегодняшней России просто нет среды, в которой настоящий аристократ выглядел бы уместно. Нет аристократического стиля, как такового. Поэтому всякий, играющий сегодня в России аристократа, будет выглядеть и неуместно, и смешно. Подробности...

Россияне быстро привыкли к хорошему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы живем в стране, где полиция делает свою работу и преступники быстро оказываются за решеткой. Где нарядно одетая публика с дорогими гаджетами толпами ходит между уютных кафе без опаски, что сейчас их остановит банда грабителей Подробности...
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Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина потому, что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом. Подробности...
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Как попасть в рабство в Дагестан

Россия бойкотирует Зеленского

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Байден идет ко дну

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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  • Февральская и Октябрьская революции

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    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
    Владимир Можегов

    К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

    Владимир Можегов
    публицист
    		13 октября 2021, 09:16

    Венчание представителя рода Романовых в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга вызвали бурю эмоций в сети. Впрочем, вполне ожидаемую. Как и новый всплеск вопросов, связанных с возможностью восстановления монархии в стране.

    Причем, само это венчание весьма кстати снимает большинство из них. Как минимум, оно показывает, какой монархии мы однозначно не хотим. Мы совершенно точно не хотим никаких постмодернистских медиа-игр, связанных с важнейшими вопросами русской власти и русского будущего.

    Сразу подчеркну, что сама ветвь Кирилловичей никаких реальных прав на легитимный трон в России сегодня не имеет. Поскольку то законодательство царской семьи, по которому они могли бы претендовать на престол, исключает морганатические браки. Но еще дед сегодняшнего виновника торжества, Владимир Кириллович, в 1948 году такой неравный брак заключил. Тоже повторил сегодня Георгий Михайлович, обвенчавшись с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини.

    Но вопрос на самом деле даже не в этом. Событие это, тут же ставшее гламурным медиа-мемом*, прекрасно показало то, почему любой подобный сюжет неизбежно будет обращаться в фарс.

    Дело в том, что для того, чтобы пышное венчание в центральном соборе имперской столицы выглядело уместно и эстетично, нужна соответствующая среда. Монархия – продукт аристократической культуры. И если в каких-то иных мирах родовая аристократия, пусть и лишенная реальной власти, еще сохранилась, то в России ее, увы, больше нет. Вся русская аристократия была либо вырезана большевиками, либо сгинула в эмиграции, либо ассимилировалась на Западе. Ее остатки ведут скромную и достойную жизнь, не стремясь светится в медиа-сфере, как и полагается благородным и уважающим себя людям.

    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

    Как ни печально, в сегодняшней России просто нет среды, в которой настоящий аристократ выглядел бы уместно. Нет аристократического стиля, как такового. Поэтому всякий, играющий сегодня в России аристократа, будет выглядеть и неуместно, и смешно. Настоящий, природный, аристократ в сегодняшней российской реальности никогда не будет выпячивать свой аристократизм.

    Аристократа в нем будут просто узнавать, как узнают благородного и культурного человека, как узнают гения близкие ему по духу люди. Человек, который этого не видит, который это игнорирует, играя в рекламные игры с масс-медиа, уже не аристократ (даже если в нем и текут остатки аристократической крови), а просто идиот.

    Таким образом, проблема гипотетического восстановления монархии в России упирается в проблему отсутствующей у нас аристократии. Но аристократия – это тоже продукт времени и среды. Она выращивается, она создается веками. Благородство подобно, не побоимся этого слова, хорошей породе, его надо растить и пестовать. Оно требует правильного отбора и хорошей закалки. В том числе, с помощью дуэльного кодекса и прочих подобных вещей: честь и благородство так просто не даются, их надо завоевывать.

    И да, времени на создание новой аристократии у нас тоже нет. Однако, создать новую культурную элиту, одновременно выжигая попсовый гламур – можно. Трудно, но можно. Вот настоящий вопрос, в который упираются все разговоры о возможности реставрации монархии: как создать новую культурную элиту? Вот о чем следует думать и говорить, и говорить всерьез, прежде всяких разговоров о восстановлении монархии. Восстановление монархии может стать лишь последним результатом, венцом этой огромной культурной работы. Если, конечно, мы все этого восстановления захотим, что не факт.

    Итак, сначала толпа эгоистичных людей, живущих исключительно своими маленькими сиюминутными интересами, должна обратиться в единое общество, имеющее соответствующее ему основу и цель. Затем общество, народ, должны выделить из себя национальную культурную элиту (не путать с гламурными потоками центральных каналов). Затем эта культурная элита должна создать среду, в которой возможна (как бы это сказать потуманнее?) жизнь духа. И только затем в этой среде может всерьез возникнуть потребность в монархии. Как, на мой взгляд, наиболее естественном и предпочтимом для России принципе власти.

    И вся эта огромная работа – еще раз особо подчеркнем это – должна идти под эгидой развития культуры. Ведь что такое, по сути, монархия? Что такое царство, империя? Это, в первую очередь, сакральный, а во вторую – культуроцентричный мир. Культуроцентричным же миром правит не экономика, а культура. 

    Культура представляет собой, в первую очередь, иерархию ценностей. Где экономика занимает свое достойное, уважаемое, но подобающее ей место. Человек устроен так, что голова и сердце в нем расположены выше живота и зада: есть потребности тела, есть потребности духа. Когда этот тезис принимает большинство населения, тогда становиться возможным говорить о начале перехода от общества потребления к обществу, центром которого начинает становится культура. Как же воспитать культурную элиту?

    В свое время Иван Ильин говорил, что после краха большевизма российское общество неизбежно захлестнет хаос вырвавшихся на свободу низменных страстей и культурного распада. И что для усмирения этого хаоса потребуется национальная диктатура - диктатура закона. Наш президент любит цитировать Ильина, и безусловно хорошо знаком с этими его работами. Хаос 90-х во многом усмирялся именно методами диктатуры закона, описанного Иваном Ильиным.

    Но сейчас, думается, пришло время говорить уже о следующем этапе большого пути русского возрождения: от диктатуры закона переходить к диктатуре культуры. Потому что именно распад культуры требуется теперь остановить. Причем, остановить в условиях распада не только национальной, но и мировой культуры, который мы наблюдаем на современном Западе. Снос памятников представителям великой европейской цивилизации в угоду новому варварству – это больше, чем знак. Это символ. А символы, как известно, правят миром. То, что флаги ЛГБТ на современном Западе поднимаются уже выше креста – говорит о тотальной смене парадигм, о мировом культурном перевороте, в котором должна сгореть (и уже горит синим пламенем) вся многотысячелетняя европейская, христианская, греко-римская культура.

    А, значит, поднять знамя защиты культуры сегодня – это не только наш моральный долг, но – единственная возможность выживания нации и народа. В ином случае завтра нас затопит та же варварская волна темного хаоса, которая сегодня подкатывается и уже накрывает Европу. Наблюдать с печалью или злорадством гибель европейской культуры – не есть путь спасения, это путь обреченных. Единственно возможный путь – это путь культуры. Причем, это должно быть, во-первых, трезво осознано, во-вторых – ясно и недвусмысленно произнесено; в-третьих, столь же ясно и недвусмысленно закреплено в манифестах и законах. И, наконец, столь же твердо и неукоснительно начать претворяться в жизнь. Так же точно, как твердо и неукоснительно претворялась в жизнь диктатура закона, усмирявшая разлив беззакония 90-х.

    И это, как видится, единственно возможный путь, ведущий к восстановлению настоящей русской монархии. Впрочем, монархии, которая на этом пути начнет принимать уже безусловно новые черты (ибо все повторяется, но ничто не повторяется так, как было). Это будет уже не старо-аристократическая, но истинно народная монархия. Монархия, выращенная на базисе настоящей национальной культурной элиты.

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