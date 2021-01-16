Беспомощность Украины убивает ее граждан

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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Беспомощность Украины убивает ее граждан

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Западные вакцины Украине недоступны, потому что их ей просто не продают. Закупки китайской вакцины осуществляются в столь мизерных объемах, что о массовой вакцинации не может быть и речи. Российский «Спутник V» Украина отказывается закупать. Подробности...

Мы знаем о Казахстане далеко не всё

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...
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Сталин или шаурма?

Обсуждение: 8 комментариев

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глеб Простаков

    Беспомощность Украины убивает ее граждан

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		16 января 2021, 12:30

    Крупнейшие страны по всему миру заявляют о начале массовой вакцинации. Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны». В первом списке – развитые и развивающиеся страны, большие и малые, демократические или не очень.

    Из них можно выделить особую подгруппу государств, являющихся разработчиком собственной вакцины, такие как Россия, США, Великобритания, Швеция, Германия, Китай и, между прочим, Казахстан. Можно сказать, что этот список отражает смесь амбиций, возможностей бороться за лидерство в «дивном новом мире», в который мы все вошли в 2020 году. Белым пятном на этой карте светит почти вся Африка, большая часть Латинской Америки, Индокитай, а также такие страны, как Украина и Турция. Эта карта, по сути, довольно точно отражает полноту суверенитета государств.

    Впрочем, упомянутая Турция уже начала закупки вакцины и даже объявила о начале массовой вакцинации. На примере Турции и Украины можно увидеть, насколько политизированным может стать сугубо медицинский вопрос о вакцинации. Турция – ключевой партнер Китая в мусульманском мире. Пекин же для Анкары – не только второй после Москвы торговый партнер, но и огромный источник ресурсов, столь необходимых Эрдогану для воплощения мечты о турецкой гегемонии в регионе. Китай предоставляет Турции щедрые кредиты, последняя же – крайне лояльно относится к реализации КНР инфраструктурных проектов на своей территории в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

    Выбор Турцией китайской вакцины компании SinoVac, помимо дефицита раскупленных по «предпродаже» западных вакцин – AstraZeneca, Phizer-BioNTech, Moderna и других – объясняется в том числе и перечисленными выше факторами. Иными словами, выбор вакцины – это еще и геополитический выбор, как бы странно это ни звучало для тех, кто размышляет о вакцинации в сугубо медицинском ключе.

    Турция заявила о начале массовой вакцинации китайской вакциной, даже несмотря на появившиеся накануне данные о том, что ее эффективность едва превышает 50%. Но одобрение китайской вакцины – это политический жест, который не исключает, что впоследствии Турция будет закупать вакцины и других производителей. И, если, разругавшись с партнерами по НАТО, Анкара решила купить российские ЗРК С-400, то, следуя логике равномерного распределения геополитических интересов, приоритет в выборе вакцины был отдан Китаю. Собственно, и сама вакцина в разогретом до предела мире стала оружием не меньшей эффективности, чем зенитно-ракетные комплексы.

    Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Совсем иная ситуация на Украине. Последняя все еще остается в фокусе внимания Запада в качестве инструмента давления на Россию. Однако, инвестировать дополнительные средства в Украину ни США, ни ЕС уже не хотят.

    В Вашингтоне сказывается раздражение Киевом, группы влияния в котором решили поучаствовать в разборках Трампа и демократов на стороне первого или второго с целью первыми угодить распорядителю поддержки в метрополии. А, во-вторых, степень контроля Запада над украинской политической жизнью в последние годы стала столь всеобъемлющей, что в дополнительной подпитке не нуждается.

    В итоге, Украина, несмотря на «союзнические» отношения с США и евроассоциацию, так и не сумела поучаствовать в распределении первых партий западных вакцин, в связи с чем страна еще очень долго будет оставаться одним из главных источником распространения Covid-19 на континенте со всеми вытекающими последствиями, в том числе – запретами на поездки в ЕС, несмотря на вытребованный Майданом безвиз.

    При этом Украина – пожалуй, первая страна, которая на официальном уровне заявила о том, что закупки вакцины будет осуществляться исходя из соображений политической целесообразности. При этом существенная разница между Киевом и Анкарой состоит в том, что у последней были и возможности, и выбор при принятии решения, тогда как у Украины нет ни первого, ни второго. Западные вакцины Украине недоступны, потому что их ей просто не продают. Закупки китайской вакцины осуществляются в столь мизерных объемах – 1,9 млн доз на 40-миллионное население, что о массовой вакцинации не может быть и речи. Тогда как российский «Спутник V», производство которого легко можно наладить в самой Украине, последняя отказывается закупать из-за пропагандистского эффекта, который окажет такое решение.

    Об этом, в частности, прямо заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Как член правительства я бы выступал против такого решения. – заявил Кулеба.  Потому что Россия не заботится о здоровье украинце, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины…даже если бы она была действенна». Иными словами, даже успешные тесты Спутника V и возможность его производства непосредственно на Украине не являются достаточными основаниями для его закупки. Если до предела ужесточить сказанное министром, получится следующее: жизни украинцев стоят дешевле нашего реноме непримиримых борцов с Россией. И это абсолютная правда.

    И продолжая свою мысль «…нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовым помочь», Кулеба нисколько не ошибается. Закупки российской вакцины продемонстрируют именно это. Но такова объективная реальность. На фоне беспомощности государства на Украине разгорелся скандал о вип-прививках вакциной Phizer в одной из частных клиник по 3 тыс евро за дозу. История, безусловно, некрасивая. Скандал дошел до офиса президента, который обещал пресечь эту практику.

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    Это было бы прекрасно, если бы государство смогло обеспечить своевременный и равный доступ к вакцине. Но этого нет. Иными словами, даже богатые украинцы, решившиеся вакцинироваться в частном порядке, оказались заложниками государства. Тот случай, когда беспомощность – убивает.


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