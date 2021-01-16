Беспомощность Украины убивает ее граждан

Крупнейшие страны по всему миру заявляют о начале массовой вакцинации. Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны». В первом списке – развитые и развивающиеся страны, большие и малые, демократические или не очень.

Из них можно выделить особую подгруппу государств, являющихся разработчиком собственной вакцины, такие как Россия, США, Великобритания, Швеция, Германия, Китай и, между прочим, Казахстан. Можно сказать, что этот список отражает смесь амбиций, возможностей бороться за лидерство в «дивном новом мире», в который мы все вошли в 2020 году. Белым пятном на этой карте светит почти вся Африка, большая часть Латинской Америки, Индокитай, а также такие страны, как Украина и Турция. Эта карта, по сути, довольно точно отражает полноту суверенитета государств.

Впрочем, упомянутая Турция уже начала закупки вакцины и даже объявила о начале массовой вакцинации. На примере Турции и Украины можно увидеть, насколько политизированным может стать сугубо медицинский вопрос о вакцинации. Турция – ключевой партнер Китая в мусульманском мире. Пекин же для Анкары – не только второй после Москвы торговый партнер, но и огромный источник ресурсов, столь необходимых Эрдогану для воплощения мечты о турецкой гегемонии в регионе. Китай предоставляет Турции щедрые кредиты, последняя же – крайне лояльно относится к реализации КНР инфраструктурных проектов на своей территории в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Выбор Турцией китайской вакцины компании SinoVac, помимо дефицита раскупленных по «предпродаже» западных вакцин – AstraZeneca, Phizer-BioNTech, Moderna и других – объясняется в том числе и перечисленными выше факторами. Иными словами, выбор вакцины – это еще и геополитический выбор, как бы странно это ни звучало для тех, кто размышляет о вакцинации в сугубо медицинском ключе.

Турция заявила о начале массовой вакцинации китайской вакциной, даже несмотря на появившиеся накануне данные о том, что ее эффективность едва превышает 50%. Но одобрение китайской вакцины – это политический жест, который не исключает, что впоследствии Турция будет закупать вакцины и других производителей. И, если, разругавшись с партнерами по НАТО, Анкара решила купить российские ЗРК С-400, то, следуя логике равномерного распределения геополитических интересов, приоритет в выборе вакцины был отдан Китаю. Собственно, и сама вакцина в разогретом до предела мире стала оружием не меньшей эффективности, чем зенитно-ракетные комплексы.

Совсем иная ситуация на Украине. Последняя все еще остается в фокусе внимания Запада в качестве инструмента давления на Россию. Однако, инвестировать дополнительные средства в Украину ни США, ни ЕС уже не хотят.

В Вашингтоне сказывается раздражение Киевом, группы влияния в котором решили поучаствовать в разборках Трампа и демократов на стороне первого или второго с целью первыми угодить распорядителю поддержки в метрополии. А, во-вторых, степень контроля Запада над украинской политической жизнью в последние годы стала столь всеобъемлющей, что в дополнительной подпитке не нуждается.

В итоге, Украина, несмотря на «союзнические» отношения с США и евроассоциацию, так и не сумела поучаствовать в распределении первых партий западных вакцин, в связи с чем страна еще очень долго будет оставаться одним из главных источником распространения Covid-19 на континенте со всеми вытекающими последствиями, в том числе – запретами на поездки в ЕС, несмотря на вытребованный Майданом безвиз.

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При этом Украина – пожалуй, первая страна, которая на официальном уровне заявила о том, что закупки вакцины будет осуществляться исходя из соображений политической целесообразности. При этом существенная разница между Киевом и Анкарой состоит в том, что у последней были и возможности, и выбор при принятии решения, тогда как у Украины нет ни первого, ни второго. Западные вакцины Украине недоступны, потому что их ей просто не продают. Закупки китайской вакцины осуществляются в столь мизерных объемах – 1,9 млн доз на 40-миллионное население, что о массовой вакцинации не может быть и речи. Тогда как российский «Спутник V», производство которого легко можно наладить в самой Украине, последняя отказывается закупать из-за пропагандистского эффекта, который окажет такое решение.

Об этом, в частности, прямо заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Как член правительства я бы выступал против такого решения. – заявил Кулеба. Потому что Россия не заботится о здоровье украинце, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины…даже если бы она была действенна». Иными словами, даже успешные тесты Спутника V и возможность его производства непосредственно на Украине не являются достаточными основаниями для его закупки. Если до предела ужесточить сказанное министром, получится следующее: жизни украинцев стоят дешевле нашего реноме непримиримых борцов с Россией. И это абсолютная правда.

И продолжая свою мысль «…нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовым помочь», Кулеба нисколько не ошибается. Закупки российской вакцины продемонстрируют именно это. Но такова объективная реальность. На фоне беспомощности государства на Украине разгорелся скандал о вип-прививках вакциной Phizer в одной из частных клиник по 3 тыс евро за дозу. История, безусловно, некрасивая. Скандал дошел до офиса президента, который обещал пресечь эту практику.

Это было бы прекрасно, если бы государство смогло обеспечить своевременный и равный доступ к вакцине. Но этого нет. Иными словами, даже богатые украинцы, решившиеся вакцинироваться в частном порядке, оказались заложниками государства. Тот случай, когда беспомощность – убивает.