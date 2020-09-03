Минское соглашение будут спасать пенсионеры

1. Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавили два политических ветерана. Это первый президент страны Леонид Кравчук и первый же ее премьер Витольд Фокин. Кравчук сразу же сделал несколько противоречивых заявлений. Например, он предложил наделить донецкую и луганскую земли статусом свободной экономической зоны. Но при этом добавил, что тогда не надо будет говорить об «особом статусе» Донбасса. То есть предложил жителям региона отказаться от политических преференций в обмен на экономические, что не только противоречит самой логике Минских соглашений, но и просто нивелирует их.

2. С другой стороны, господин Кравчук обратился к украинскому парламенту с просьбой изменить постановление Верховной рады о том, что сначала граница Донбасса с РФ должна перейти под полный украинский контроль, а только потом в Донецкой и Луганской областях могут пройти выборы. Кравчук обратил внимание украинских парламентариев и на то, что в Минских соглашениях записано все наоборот.

3. Фокин пошел еще дальше и в интервью украинским СМИ выразил мысль о том, что если Верховная рада не изменит свое постановление – это будет означать, что часть депутатов не заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Надо отметить, что господин Фокин, на первый взгляд, вообще высказал ряд достаточно рациональных идей относительно мирного процесса. Например, он предложил предоставить особый статус всем территориям Донецкой и Луганской областей. Также он выразил готовность поехать на территорию ЛДНР, если на то будет поручение президента Владимира Зеленского.

Однако, как бы красиво ни звучали слова господина Фокина с призывами к разумному компромиссу, акцентировать внимание нужно на том, что именно он считает компромиссным решением. По мнению Витольда Фокина, ЛДНР должны отказаться от закрепления «особого статуса» в конституции. Комментирует он это так: «Конституция – не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно». Интересно выходит: с одной стороны, экс-премьер вроде бы хочет мира, а с другой – получается, что прекращение войны для него: «каждый повод». И этот словесный оборот нивелирует все рациональное, сказанное им до этого.

На самом деле закрепление «особого статуса» в конституции, равно как и сохранение народной милиции – это заложенные в Минские соглашения «предохранители», которые призваны огородить жителей Донбасса от произвола Киева. Если не будет ополчения, то ничего не помешает украинским нацистам приехать и физически истребить в регионе всех, кого они посчитают своими врагами. И никакая украинская национальная полиция им не помешает, потому что в Незалежной глава МВД является и патроном радикалов.

У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Во-первых, жители региона понимают, что пока у власти на Украине будут майданные политики, народ Донбасса всегда в их глазах будет врагом.

Во-вторых, в ЛДНР хорошо помнят слова нынешнего мэра Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова, который в 2014 году, будучи одним из близких людей олигарха Игоря Коломойского, сказал, что жителям Крыма можно обещать, что угодно, «а вешать будем потом». Безусловно, эту схему «майданные политики» распространяют и на людей Донбасса. Не стоит забывать и тот факт, что Зеленский тоже был человеком, приближенным к Коломойскому.

Но самый главный вопрос в том, чью позицию выражают Кравчук и особенно Фокин – свою или ЗЕ-команды? Думается, политических ветеранов офис украинского президента использует в своей политической игре. Скоро на Украине предстоят местные выборы. Для Зеленского сейчас крайне важно, чтобы его политическая сила «Слуга народа» (СН) взяла как можно больше мандатов в местных советах и чтобы его люди заняли как можно больше кресел мэров.

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Однако в реальности СН, как партия, из себя ничего не представляет, и ее рейтинг держится исключительно на популярности центральной власти, прежде всего самого президента Зеленского. А Зеленскому нужно продемонстрировать, что он по-прежнему сторонник мира, и его команда ищет способы прекращения войны.

В свете этого два политических ветерана как раз очень подходят для того, чтобы высказывать вещи, которые понравятся тем людям на Украине, которые хотят мира, а таких большинство. А в дальнейшем от слов двух пожилых политиков ЗЕ-команда может и отречься.

Достаточно вспомнить историю с шоуменом из Донецка Сергеем Сивохой, который по поручению ЗЕ-команды пытался организовать «платформу примирения». Но как только это не понравилось нацистам и они избили Сивоху, власть имущие тут же от него отказались. Стоит учесть и то, что предложения Фокина в отношении Донбасса показались слишком мягкими украинским «ястребам». Один из их лидеров, Александр Турчинов, который в должности и. о. президента Украины начал войну в Донбассе, обвинил Фокина в том, что тот подыгрывает России и выражает антигосударственную позицию, после чего потребовал исключить Кравчука и Фокина из состава переговорной делегации и возбудить против них уголовные дела.

Думается, как только пожилые политики перестанут быть нужными Зеленскому, то их тут же отправят на пенсию уже окончательно.