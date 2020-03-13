«Национальное примирение» украинцев отметили дракой

Первая же официальная попытка утихомирить пылающий на Украине гражданский конфликт обернулась скандалом и даже насилием. Презентация в Киеве «Национальной платформы примирения и единства» была сорвана радикальными украинскими националистами, а ее организатор был побит. Кто стоит за действиями радикалов?

Чуть менее месяца назад, 17 февраля экс-квнщик, а ныне советник секретаря СНБО Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо заявил о запуске инициативы «Национальная платформа примирения и единства». Необходимость такой инициативы Сивохо обосновал выступлением президента страны Владимира Зеленского. «Государство должно не только пояснять свои шаги, оно должно найти правильные пути и вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог», – говорил тот в конце октября 2019 года на «Форуме единства» в Мариуполе.

Собственно, во время презентации инициативы, состоявшейся 12 марта, снова прозвучала отсылка к фигуре президента: «Платформа создана командой Сергея Сивохо в рамках исполнения инициатив президента...» - ну и так далее.

Мы специально так подробно это расписываем. Почему – поймёте дальше. А пока – к самой Платформе.

Место для дискуссий

Что мы о ней знаем?

«Приоритет государственной политики – восстановление мира», – указал Сивохо. Однако до сих пор на Украине не было отдельной государственной структуры, которая бы занималась этим приоритетом профильно. А это, как известно, самая распространённая беда бюрократии: если проблемой занимаются все – значит, ею не занимается никто. Платформа, по словам Сивохо, должна стать эдаким центром коммуникации между государством и обществом. Плюс платформа создавалась ещё и как опора для нового министерства. Теперь на Украине снова есть отдельное министерство реинтеграции «временно оккупированных территорий» (его выделили из министерства по делам ветеранов).

Вполне вероятно, что создание такой платформы – самое здравое, что сделала украинская власть за последние годы. О её эффективности судить, конечно, рано. Но это хотя бы попытка посмотреть в нужном направлении. Платформа - это, по сути, дискуссионная площадка (вернее, несколько таких площадок).

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Проблема Донбасса – явление сложное. Имеет смысл решать ее как уравнение в школе: упрощая и раскладывая на члены. «В создании площадок будут помогать «амбассадоры» – люди, которые пользуются безусловным авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество», говорит Сивохо – и тут снова сложно что-то возразить. Разве что с поиском таких людей могут возникнуть сложности. Впрочем, если не брать категорию однозначно упоротых националистов, то, возможно, каких-то объединяющих обе стороны фигур подобрать удастся.

Впрочем, пора переходить ко второй части балета: презентацию платформы сорвали националисты. Кадром дня стало фото Сивохо, лежащего на полу – его толкнул один из радикалов, и он упал.

Не желаем!

Срыв мероприятия явно был спланирован заранее. Часть националистов аккредитовалась на презентацию вместе с прессой. Скорее всего, тоже под видом журналистов (заиметь такую «корочку» на Украине – не проблема). Остальные подтянулись позже: «Пацаны, ну-ка, дружно, раз-два-три, взяли!» – командовал кто-то из толпы, и скоро стеклянные двери были сломаны», – так описал это прибытие журналист издания vesti.ua. По его словам, во второй группе «дискутантов» было 25-30 человек. Ещё до десятка были в зале изначально.

Вот это «раз-два» – важный момент. Т.е. это не разнородная кодла протестующих, пришедших побузить, а изначально единая команда. Они и сами не сильно это скрывали, назвавшись экс-бойцами добробата «Азов» и/или представителями организации «Нацдружины». По сути это одно и то же, организации родственные. Дальше всё шло по привычному в таких случаях сценарию: Сивохо окружили, брали на голос, обрывая любую попытку диалога новыми вопросами и их накалом. Началась потасовка. В конце концов советника секретаря СНБО попросту вытолкали из помещения, где проходила презентация.

Полиция в ситуацию показательно не вмешивалась. Не прореагировал и Зеленский.

«Сам виноват»

Зато случившееся прокомментировал шеф Сивохо – секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Сивохо:

– Всего лишь один из 11 его внештатных советников;

– Никто и никогда его не уполномачивал представлять позицию СНБО по любым вопросам;

– Сивохо «...имеет свою позицию... позиция моих советников может существенно отличаться от моей или даже кардинально с ней расходиться».

Иными словами, Данилов своего советника сдал. Мол, тот сам виноват, полез, куда не надо. Но не исключено, что это не банальная трусость. Неназываемый источник vesti.ua утверждает, что между анонсом и презентацией Платформы совсем не случайно прошёл почти месяц: «На деле [в феврале] её остановил Офис президента, и разрешения проводить ее не было - т. е. Сивохо, по сути, отправился в «самоволку».

Причина такой приостановки якобы в фигуре Андрея Ермака (новый глава Офиса президента). Сивохо же ставили на направление налаживания диалога ещё при его предшественнике. Видимо, существует какой-то конфликт интересов между разными поколениями команды Зеленского.

Привет от Авакова

Есть и вторая версия. «Азов» и «Нацдружины» изначально патронировал бессменный глава МВД Украины Арсен Аваков. И не только их. По сути, Аваков – политическая «крыша» националистов, хотя многие из них этого даже не осознают. Гражданское противостояние, а позднее и конфликт на Донбассе – то, в результате чего Аваков пришёл во власть и обрёл сегодняшнее влияние. Из высшего руководства Украины он – единственный, кто сидит в своём кресле с 2014 года. Сменяются правительства, даже президенты – Аваков остаётся. А значит, обладает «золотой акцией», считаться с которой вынужден любой из приходящих во власть: влиянием на радикалов.

Хотя на деле это выгодный симбиоз. Все эти непримиримые, кричавшие Сивохо «Они в меня 5 лет там стреляли – как я с ними буду мириться?» до 2014 года были никем.

Единицы из них дорастали до парламента, избираясь по мажоритарным округам. Большинство же не поднималось выше местных советов своих малочисленных азпадных областей. Только евромайдан и разожжённый им конфликт вынес этих маргиналов на авансцену украинской политики. Радикалы добились создания общественных советов при министерствах, получив хлебные и непыльные должности в этих структурах. И конечно они не добились бы и половины всего этого без Авакова и без конфликта, ставшего для них постоянной кормушкой.

Любые мирные инициативы резко снижают роль этой братии в украинской политике. А значит, и политический вес Авакова как их куратора.

Впрочем версии друг другу не противоречат и могут быть правдивыми одновременно.

***

И последний штрих. Пока радикалы лупили Сергея Сивохо, в СМИ появилось интервью директора Украинского института нацпамяти Антона Дробовича. Оказалось, что одной рукой Киев конструирует площадку для диалога, а другой – планирует внедрять на территориях ДНР и ЛНР всё то, чем уже 6 лет «кормят» остальную Украину «Мы не можем это делать [проводить декоммунизацию – ВЗГЛЯД] без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву», – признаёт директор УИНП. Поэтому, мол, нужен какой-то переходный режим.

Получается, что для торпедирования Платформы не особо нужны даже дрессированные радикалы Авакова. В команде Зеленского банально нет единого взгляда на то, каким должен быть диалог с Донбассом. В версии Сивохо - это сглаживание острых углов лидерами мнений. В версии директора УИНП – дерусификация и насильственная украинизация. Просто чуть попозже, с отсрочкой. И если от позиции Сивохо все тут же дистанцировались, то дезавуировать слова Дробовича никто не спешит.

Тот случай, когда без второго словам всё понятно.