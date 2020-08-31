Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Тимофей Бордачёв

    Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		31 августа 2020, 16:30

    Пока евразийская экономическая интеграция – это скорее народный проект, ориентированный на улучшение жизни простых людей, занятых конкретным делом и не имеющих времени или желания ходить на демонстрации и писать в социальных сетях. Но на уровне элит его поддержка имеет маргинальный характер. В том случае, если эта базовая проблема будет решаться, мы можем рассчитывать на то, что объективные препятствия для более цивилизованных отношений между Россией и её соседями не станут в будущем непреодолимыми.

    Внутриполитический кризис в Белоруссии – вне зависимости от его исхода – хороший повод поговорить о природе и перспективах отношений России и её соседей. В большинстве своём это страны, образовавшиеся на основе бывших союзных республик СССР и никогда до этого не имевшие собственной государственности в рамках Вестфальского международного порядка.

    Как и большинство стран с такой судьбой – в Африке или Азии, – они ещё долго будут испытывать проблемы с собственной легитимностью. Их национальные элиты вынуждены балансировать между выгодами, которые они извлекают из суверенитета, и объективной невозможностью сохранить этот суверенитет вне условий, определяемых балансом сил более крупных и состоявшихся держав.

    Главное препятствие здесь – не только невозможность обеспечить безопасность с опорой на собственные силы, – этой привилегией в современном мире в полной мере обладают только ядерные державы. Проблема имеет более фундаментальный характер – для уверенности в международных делах необходим не суверенитет как таковой, а признанная в мире традиция государственности. Индия или Китай тоже на определённых этапах своей истории не могли похвастаться суверенными правами, которые были бы сопоставимы с Россией или другими европейскими державами. Но их государственная история насчитывает сотни или даже тысячи лет.

    В таком масштабном контексте все другие озабоченности, связанные, например, с тем, что эти страны находятся на периметре безопасности сразу трёх крупных игроков – России, Китая и Европы, – являются не вызовами, а решаемыми практическими вопросами. Также некоторые из них непосредственно соприкасаются с архаичным югом Евразии, откуда могут исходить свойственные исламскому миру вызовы. Но эта проблема тоже решаема. При наличии уверенности в себе, которой, как мы видели, в силу объективной причины пока недостаточно.

    Международная политика не может решить за соседей России эту фундаментальную проблему, а история сейчас движется слишком быстро для того, чтобы рассчитывать на её самостоятельный ход.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Даже страны Балтии, вступившие в институты Запада – НАТО и Европейский союз, – не обладают абсолютной уверенностью в том, что их государственность окажется непрерывной, и поэтому развиваются на основе отрицания одних внешних факторов и адаптации к другим. Тогда как поведение полностью состоявшегося государства основано на его внутреннем развитии и стратегической культуре.

    Если прибегать к введённой американским политологом Джорджем Кеннаном в работе «Истоки советского поведения» (1947) категории, то «истоки» российского, французского или даже немецкого поведения (после того как эта страна получила в 1991 году полный суверенитет) мы ищем во внутреннем развитии, а большинства стран бывшего СССР – в реакции на внешние вызовы и возможности. Поэтому задача поддержания международной безопасности для России и её соседей неизбежно состоит в создании способствующих миру внешних условий.

    Среди них центральное значение имеет и будет иметь в дальнейшем уверенность национальных элит стран-участниц в своём будущем. Именно эти элиты должны быть главным получателем выгод от международного сотрудничества, в том числе и через его вклад в повышение социальной стабильности, создание рабочих мест и увеличение взаимной экономической открытости.

    Одним из таких политических решений может быть евразийская экономическая интеграция. В принципе эта интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Пока мы не можем дать на этот вопрос полностью убедительный ответ.

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    Хотя, если смотреть на экономические показатели, участие в ЕАЭС уже должно способствовать большей уверенности стран-участниц. Однако, как мы видим по событиям в Белоруссии, пока источником уверенности элит является двусторонний торг с Россией, тональность и содержание которого меняется в соответствии с внешними и внутренними вызовами. За пять лет своей работы ЕАЭС не удалось создать системно работающие механизмы стабилизации государственности участвующих в проекте соседей России.

    Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»


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