Если бы Зеленский был Трампом

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Примирению Абхазии и Грузии мешает взаимная ненависть

Лаша Сакания совершил непростительную по меркам абхазского общества ошибку facebook.com/sakaniyalasha
Ряд грузинских политиков с помощью двусмысленной гуманитарной акции попытались найти пути сближения с Абхазией. Это немедленно вызвало в Сухуме грандиозный скандал и привело к отставке советника президента страны. Почему все подобные попытки примирить Абхазию и Грузию обречены на провал? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Если бы Зеленский был Трампом

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		27 августа 2020, 12:00

    Президент Украины Владимир Зеленский нашел эффективный, по его мнению, способ решить крымский вопрос. Он думает, что проблема кроется в отсутствии специального формата для обсуждения статуса полуострова. «Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», – сетует украинский лидер. В «нормандском формате», по его мнению, никто о Крыме говорить не хочет – тем более Россия. А значит, намекает Зеленский, было бы неплохо создать какой-нибудь аналог переговорного формата, который сейчас используется для решения проблемы Донбасса – и, по его словам, Киев будет над этим работать.

    В России предложение украинского президента в лучшем для него случае высмеяли, а в худшем – покрутили пальцем у виска. «Что нам обсуждать по Крыму? Президент РФ ясно сказал, что тема Крыма закрыта навсегда. Крым навсегда российский, поэтому какие площадки вообще? Бред слушать не надо», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако Зеленский транслирует отнюдь не бред – за предложением Киева кроются не хотелки и фантазии, а весьма трезвый расчет. Как внутриполитический, так и внешнеполитический.

    А что ты сделал для возврата Крыма?

    С внутриполитической точки зрения крымский вопрос стал ахиллесовой пятой украинской власти. Проблема настолько сакрализирована, что Киев просто обязан предпринимать какие-то публичные действия в направлении возврата полуострова – даже если эти действия преступны по своей сути. И при Порошенко эти действия предпринимались – продовольственная блокада полуострова, разрушение линий электропередач и даже демонстративный «боевой поход» разваливающихся корыт (по недомыслию считающихся кораблями ВМФ Украины) из Черного моря в Азовское, закончившийся на стоянке в Керчи, воспринимались именно как демонстрация Киевом своего суверенитета над Крымом.

    При Зеленском таких действий нет – что вызывает серьезные претензии к нему со стороны «патриотов». Конечно, президент от них отбивается. Уверяет, что в строящейся при нем Украине «те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму». Однако в то же время президент, как известно, боится украинских националистов и предпочитает кормить бешеных псов вместо того, чтобы их просто «пристрелить». И чем больше электорат будет разочаровываться в Зеленском, чем больше не решаемые (именно не решаемые, а не нерешаемые) социально-экономические проблемы Украины будут развеивать образ президента – «слуги народа», тем больше крымская заноза будет использоваться для атаки на его рейтинг.

    Причем использоваться всеми – от радикальных националистов до Юлии Тимошенко (которая начала свою осеннюю пиар-кампанию через трагическое «заболевание коронавирусом»). Будут проводиться неприятные параллели из серии «сегодня смирился с потерей Крыма – завтра сдал москалям Донбасс». Вот Владимир Зеленский и пытается симулировать активность, но при этом не скатываться пока до радикальных порошенковских террористических методов.

    Нищенок не уважают

    С внешнеполитической же точки зрения создание международного формата переговоров по Крыму (если уж не с участием России, то хотя бы в формате Украина – США – ЕС) является, по сути, одним из немногих способов сохранения выгодного для Киева статус-кво в российско-западных отношениях. Статус-кво, в рамках которого между Москвой и Западом продолжается конфликт, и Брюссель поощряет либо просто смотрит сквозь пальцы на крайне неприглядное и недемократичное поведение украинских властей.

    К сожалению и даже к ужасу для Киева, этот статус-кво постепенно меняется не в его пользу. ЕС начинает сотрудничать с Россией; Германия встает на сторону Москвы в конфликте с США по «Северному потоку – 2»; Берлин, Брюссель и даже задиристая Варшава боятся конфликтовать с Россией по Белоруссии – при этом чуть ли не прямым текстом говорится о том, что Европа не будет превращать Белоруссию во «вторую Украину». Наконец, Киев становится для ЕС все более и более токсичным. Постоянные претензии к Западу из-за «недостаточно решительных» действий против России и финансово-экономическая политика Украины, основанная на принципе «стоим на паперти – просим денег для кормления отечественных олигархов», не вызывает у уважаемых людей ничего, кроме брезгливости.

    Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

    Перестроиться с этих рельсов украинские элиты не хотят и не могут – иному они не обучены. И в этом плане просьбы Зеленского дать Украине дорожную карту по вступлению в ЕС могут привести к тому, что Европа открыто ответит: никакого вступления не будет. Что станет настоящей катастрофой для украинских элит, столько лет обманывающих свой народ и уверяющих, что евроинтеграция не просто неизбежна, но и является абсолютным и универсальным антидотом от всех проблем Украины.

    А был бы он Трампом…

    Именно поэтому Зеленский хочет поставить на пути российско-европейского сближения крымский стоппер. Заставить ЕС отказаться от молчаливого принятия российской политики по ползучей международной легитимации возвращения Крыма (через визиты многочисленных европейских делегаций в Крым и донесения до западной общественности мысли о том, что ни о какой «оккупации» полуострова крымское население и слыхом не слыхивало) и создать переговорный формат. Формат, где Европа вынуждена будет действовать на основе официально принятого ей украинского нарратива – суверенитета Киева над полуостровом. Если Киеву удастся в рамках этого обсуждения добиться каких-то обязательств со стороны Евросоюза, а также ответной жесткой реакции Москвы, то это действительно может притормозить российско-европейское сближение.

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    Со стратегической точки зрения, конечно, действия Зеленского выглядят как мартышкин труд. Как попытку оттянуть неизбежное вместо того, чтобы смириться с ним и даже подстроиться под него. «Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма», – заявил представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

    Решений, которые предполагали бы, например, поощрение Киева со стороны Москвы за его признание российского суверенитета над Крымом. Однако для реализации таких мыслей Зеленский должен быть Трампом. Человеком с огромной внутренней свободой и прагматичным умом, отметающим всякие условности и расшаркивания ради достижения результата. Зеленский же является лишь Зеленским – плохим политиком, не соответствующим статусу главы государства и не реализовавшим надежды людей, его избравших. И такой президент действительно способен заниматься лишь мартышкиным трудом.


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