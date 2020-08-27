Если бы Зеленский был Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский нашел эффективный, по его мнению, способ решить крымский вопрос. Он думает, что проблема кроется в отсутствии специального формата для обсуждения статуса полуострова. «Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», – сетует украинский лидер. В «нормандском формате», по его мнению, никто о Крыме говорить не хочет – тем более Россия. А значит, намекает Зеленский, было бы неплохо создать какой-нибудь аналог переговорного формата, который сейчас используется для решения проблемы Донбасса – и, по его словам, Киев будет над этим работать.

В России предложение украинского президента в лучшем для него случае высмеяли, а в худшем – покрутили пальцем у виска. «Что нам обсуждать по Крыму? Президент РФ ясно сказал, что тема Крыма закрыта навсегда. Крым навсегда российский, поэтому какие площадки вообще? Бред слушать не надо», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако Зеленский транслирует отнюдь не бред – за предложением Киева кроются не хотелки и фантазии, а весьма трезвый расчет. Как внутриполитический, так и внешнеполитический.

А что ты сделал для возврата Крыма?

С внутриполитической точки зрения крымский вопрос стал ахиллесовой пятой украинской власти. Проблема настолько сакрализирована, что Киев просто обязан предпринимать какие-то публичные действия в направлении возврата полуострова – даже если эти действия преступны по своей сути. И при Порошенко эти действия предпринимались – продовольственная блокада полуострова, разрушение линий электропередач и даже демонстративный «боевой поход» разваливающихся корыт (по недомыслию считающихся кораблями ВМФ Украины) из Черного моря в Азовское, закончившийся на стоянке в Керчи, воспринимались именно как демонстрация Киевом своего суверенитета над Крымом.

При Зеленском таких действий нет – что вызывает серьезные претензии к нему со стороны «патриотов». Конечно, президент от них отбивается. Уверяет, что в строящейся при нем Украине «те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму». Однако в то же время президент, как известно, боится украинских националистов и предпочитает кормить бешеных псов вместо того, чтобы их просто «пристрелить». И чем больше электорат будет разочаровываться в Зеленском, чем больше не решаемые (именно не решаемые, а не нерешаемые) социально-экономические проблемы Украины будут развеивать образ президента – «слуги народа», тем больше крымская заноза будет использоваться для атаки на его рейтинг.

Причем использоваться всеми – от радикальных националистов до Юлии Тимошенко (которая начала свою осеннюю пиар-кампанию через трагическое «заболевание коронавирусом»). Будут проводиться неприятные параллели из серии «сегодня смирился с потерей Крыма – завтра сдал москалям Донбасс». Вот Владимир Зеленский и пытается симулировать активность, но при этом не скатываться пока до радикальных порошенковских террористических методов.

Нищенок не уважают

С внешнеполитической же точки зрения создание международного формата переговоров по Крыму (если уж не с участием России, то хотя бы в формате Украина – США – ЕС) является, по сути, одним из немногих способов сохранения выгодного для Киева статус-кво в российско-западных отношениях. Статус-кво, в рамках которого между Москвой и Западом продолжается конфликт, и Брюссель поощряет либо просто смотрит сквозь пальцы на крайне неприглядное и недемократичное поведение украинских властей.

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К сожалению и даже к ужасу для Киева, этот статус-кво постепенно меняется не в его пользу. ЕС начинает сотрудничать с Россией; Германия встает на сторону Москвы в конфликте с США по «Северному потоку – 2»; Берлин, Брюссель и даже задиристая Варшава боятся конфликтовать с Россией по Белоруссии – при этом чуть ли не прямым текстом говорится о том, что Европа не будет превращать Белоруссию во «вторую Украину». Наконец, Киев становится для ЕС все более и более токсичным. Постоянные претензии к Западу из-за «недостаточно решительных» действий против России и финансово-экономическая политика Украины, основанная на принципе «стоим на паперти – просим денег для кормления отечественных олигархов», не вызывает у уважаемых людей ничего, кроме брезгливости.

Перестроиться с этих рельсов украинские элиты не хотят и не могут – иному они не обучены. И в этом плане просьбы Зеленского дать Украине дорожную карту по вступлению в ЕС могут привести к тому, что Европа открыто ответит: никакого вступления не будет. Что станет настоящей катастрофой для украинских элит, столько лет обманывающих свой народ и уверяющих, что евроинтеграция не просто неизбежна, но и является абсолютным и универсальным антидотом от всех проблем Украины.

А был бы он Трампом…

Именно поэтому Зеленский хочет поставить на пути российско-европейского сближения крымский стоппер. Заставить ЕС отказаться от молчаливого принятия российской политики по ползучей международной легитимации возвращения Крыма (через визиты многочисленных европейских делегаций в Крым и донесения до западной общественности мысли о том, что ни о какой «оккупации» полуострова крымское население и слыхом не слыхивало) и создать переговорный формат. Формат, где Европа вынуждена будет действовать на основе официально принятого ей украинского нарратива – суверенитета Киева над полуостровом. Если Киеву удастся в рамках этого обсуждения добиться каких-то обязательств со стороны Евросоюза, а также ответной жесткой реакции Москвы, то это действительно может притормозить российско-европейское сближение.

Со стратегической точки зрения, конечно, действия Зеленского выглядят как мартышкин труд. Как попытку оттянуть неизбежное вместо того, чтобы смириться с ним и даже подстроиться под него. «Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма», – заявил представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

Решений, которые предполагали бы, например, поощрение Киева со стороны Москвы за его признание российского суверенитета над Крымом. Однако для реализации таких мыслей Зеленский должен быть Трампом. Человеком с огромной внутренней свободой и прагматичным умом, отметающим всякие условности и расшаркивания ради достижения результата. Зеленский же является лишь Зеленским – плохим политиком, не соответствующим статусу главы государства и не реализовавшим надежды людей, его избравших. И такой президент действительно способен заниматься лишь мартышкиным трудом.