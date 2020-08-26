Радиоэфир без боя сдан китайцам

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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики «Телеканал 360»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику &#8722; главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...

Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Радиоэфир без боя сдан китайцам

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		26 августа 2020, 12:00

    У нашего поколения тоже был интернет. Он назывался «радио». И, несмотря на железный занавес и прочие изобретения человечества, он был не только на даунлоад, но и на аплоад тоже – были фанаты этого дела, назывались «радиолюбители». Вполне легально связывались с такими же психами по всему миру, подтверждали сеансы связи, посылая друг другу международные открытки. И они даже доходили до адресатов в СССР. Не знаю уж, пасла их гэбуха или нет. Ваш «Фейсбук» вас пасет вместе с «ТикТоком» гораздо яростней.

    Вот уж кого пасли, так это пиратские радиостанции. Нет, вы не ослышались – в СССР были пиратские радиостанции. Например, Донецк, как один из музыкальных центров СССР, был просто наводнен пиратскими радиостанциями. И они передавали самую новую музыку. И за это можно было так сесть, как вы даже в страшном сне в вашей зоне комфорта не видели. И тем не менее люди любили радио и музыку.

    В огромной стране и уж тем более до всякой системы «Орбита» источником информации и развлечений было радио. Вот этот деревянный полированный ящик с мощным динамиком, со светящейся шкалой, на которой написаны названия городов (вместо станций) с зеленым индикатором-лампой, который во всех странах называли «волшебный глаз» – который был как живой, показывая, достаточно ли точно ты настроился на частоту станции. У советских приемников в первом поколении это была лампа 6Е5С. 

    Для миллионов людей вот этот живой волшебный глаз и голос диктора, или голоса актеров, которые читают пьесу («Театр у микрофона»), или музыкальные передачи были вообще единственным связующим звеном с остальным миром. Особенно на северах – причем неважно, были ли эти сугробы вокруг дома советскими, или финскими, или канадскими...

    Это было давно, и так получилось, что уже во взрослом состоянии я столкнулся с добрым старым аналоговым радио в квартире своего финского друга – что-то вроде винтажного «Филипса» с динамиками такой мощности, что можно было озвучить квартал. Друг слушает через него свои моновинилы Beatles, напечатанные еще там и тогда. Все первые пластинки вплоть до Led Zeppelin печатались в моно- и стерео- вариантах. Потому что у людей не было никакого стерео дома. И, да – по радио тоже было моно. Не было еще никакого вездесущего FM – единственного диапазона, который приспособлен под стереосаунд. И который можно принимать только в пределах прямой видимости. Для больших заснеженных стран непригодный.

    Фото: Владимир/Фотохроника ТАСС

    И вот сидел я в заснеженном доме своего финского друга и слушал по этому старому «Филипсу» пьесу Островского, которую транслировал госвещатель YLE Radio, почувствовал уколы ностальгии и понял, что, если представится случай, обязательно заведу старый добрый ламповый полированный ящик.

    Короче, случай представился только сейчас. В Вене умер один мощный коллекционер старых радио, и его друг распродавал коллекцию. И я себе выбрал австрийский приемник Karat от венского завода Kapsch 1958 года, который с года постройки и не включали ни разу – со всеми документами, с нетронутой катушкой, на которую намотана антенна, и т. д. И, конечно, с «волшебным глазом» и прекрасной светящейся шкалой никакого не FM – только UKW (на шкале – местные города, которые вещали в УКВ: Вена, Зальцбург, Клагенфурт, Линц), KW – короткие волны: Люксембург (знали бы вы, какое значение имело «Радио Люксембург» – предтеча пиратских радиостанций – для рок-революции), Гамбург, Ватикан, Братислава, Брно, Будапешт, Рим, Брюссель, Париж, Белград. Выглядит как влажная мечта невыездного.

    В общем, аппарат волшебный – вы будете удивлены, но в одной только Вене было как минимум восемь радиозаводов, которые делали разные приемники еще с конца 20-х годов – потом половину скупил и закрыл Grundig, после чего сам благополучно сдох.

    У нас до сих пор можно найти приемник «Восток» 1949 года новосибирского завода «Электросигнал», совершенно роскошный «Баку-55» от Бакинского радиозавода, «Минск-55» или, например, «Беларусь-57» – от Минского, где одних KW – коротких волн – было аж три диапазона. И шкала все та же – Вена, София, Будапешт, Ленинград, Лейпциг, Брюссель, Тирана, Хельсинки... СССР был весьма radio-friendly, несмотря на холодную войну и значимость радиовещания в пропагандистской борьбе. А может, и благодаря ей.

    Кстати, о пропаганде. Короче, сел я в кресло и решил послушать свой новый-старый приемничек – что там осталось в эфире после того, как нам рассказывают, что теперь все в интернете. Станция, которая вещает на частотах Пражского радио (согласно шкале приемника), такая интересная: много музыки, причем без особых предпочтений – от попсы до старого рока, новости, политические разговоры. А потом как-то плавно и музыка становится китайской, и разговоры про то, какая Китай прекрасная страна – и так по кругу. Потихоньку начинаю понимать, что вообще-то это китайское радио, которое вещает на чешском.

    ОК, едем дальше. Будапешт – там две станции, из которых одна – родная венгерская, а вторая – бинго! – китайская на венгерском языке. Пробуем Париж. Та же фигня. У меня уже встают волосы дыбом, потому что все это похоже на инопланетное нашествие – вот эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Короче, я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. То есть – буквально весь эфир сдан китайцам. Как интересно...

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    И чтобы вам совсем стало понятно. Из старых новостей: «Российское радиовещание в AM-диапазонах почти полностью уничтожено. В КВ и ДВ диапазонах не осталось ни одной российской радиостанции. В СВ-диапазоне остались только две московские радиостанции – «Всемирная радиосеть» (738 кГц) и «Радонеж» (612 кГц, с 7 до 11 вечера)».

    Все-таки – я ставлю на нашествие инопланетян.


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