Позорные ошибки Запада научились замалчивать

Российское общество много раз демонстрировало склонность к самобичеванию – как какая-либо катастрофа или даже просто ошибка становились предметом массовых шуток и издевательств. Между тем западное общественное мнение устроено по-другому. Даже крайне позорные события и явления осмысляются в Европе и США совсем иначе.

Западные СМИ издавна пишут о нашей стране по принципу «о России или плохо, или никак». Любая поломка, неудачный запуск ракеты, нештатно прошедший парад – и вот уже готовы яркие заголовки в таблоидах, а издания поинтеллектуальнее начинают рассуждать о том, почему в «путинской России» все всегда не так.

Эту повестку, как под копирку, косплеят многие отечественные медиа и соцсети. Любой прокол обрастает мемами и хештегами, а в любом инциденте оказываются виноваты злокозненные отечественные власти. Сколько веселья было, когда в 2016 году генерал Шевченко, показывая Путину новый УАЗ «Патриот», оторвал ручку от дверцы машины. А в 2015-м практически вся мировая пресса перепечатала фотографию заглохшего на Красной площади танка «Армата».

Между тем в отношении своих лидеров этот нехитрый пропагандистский прием никогда не применяется. На Западе может ломаться, взрываться и сгорать все, что угодно, но подкованные журналисты или замолчат происшествие, или (если замолчать уже невозможно) подыщут ему максимально лестные оправдания.

Совершенно незамеченным прошел эпический позор французских жандармов, умудрившихся столкнуться на своих мотоциклах прямо на параде в честь Дня взятия Бастилии в 2018 году. Вместо того, чтобы красиво маневрировать, нарядные офицеры в белых лосинах повалились со своих мотобайков и потом долго пытались их утащить под смех зрителей. Произошло это прямо на глазах у президента страны. Выглядело это не опасно, а смешно – в духе комедий про жандармов с Луи де Фюнесом. Однако никаких мемов не породило и шквал обличительных передовиц в СМИ не вызвало.

Никто не обратил особого внимания и на состояние стареньких танков, с помощью которых прошлым летом отмечали День независимости в Вашингтоне. Парочка «Абрамсов», установленных в центре города, оказалась покрыта ржавчиной и выглядела совершенно непарадно. Однако народные массы с удовольствием фотографировались на фоне потрепанных машин. И даже самые яростные критики трамповского военного «парада» протестовали против духа милитаризма, однако в упор не видели, как убого представляют мощь американской армии старые, толком невымытые танки.

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Даже когда поломка застает врасплох главу государства, журналисты не пытаются упражняться в остроумии или выяснять, что на самом деле случилось с лидером и не подвергся ли он какой опасности. Буквально на днях, во время визита в Польшу, президент Франции Эммануэль Макрон сел в свой бронированный лимузин, но тот заглох. Пришлось пересадить главу государства на «Ситроен», который быстренько подогнал французский посол в Варшаве.

Западные СМИ довольствовались сухой констатацией этого факта, хотя на самом деле здесь есть богатая тема для расследования. Любопытно было бы знать, что там случилось с автомобилем первого лица, не повторится ли поломка вновь и не будет ли это опасным в нашу эпоху массированных и внезапных терактов. Но демократическая пресса эту тему замолчала.

Точно так же никто не заметил поломки бронированного лимузина Барака Обамы в 2013 году. Автомобиль по прозвищу «Зверь» застопорил на шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Конечно, лимузин стоимостью миллион долларов был защищен от всех, казалось бы, угроз – и от химической атаки, и от попадания крылатых ракет. И все-таки его поломка в одной из самых неспокойных стран планеты выглядела очень тревожно. И опять – никаких расследований, никаких комментов в соцсетях, никаких мемасов.

Не удалось замолчать, правда, недавний инцидент с бортом номер один, на котором летела в Аргентину канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В ноябре 2018 года прямо в начале трансатлантического перелета в «эйрбасе» «Конрад Аденауэр» отказали сразу все системы связи. Кроме Меркель, на борту находился ее журналистский пул – около 40 человек. Пилотам удалось развернуться и экстренно посадить самолет в Кельне. «Конрад Аденауэр» садился с полными топливными баками, и на земле всерьез готовились к борьбе с возгоранием. Командир воздушного судна больше часа продержал высокопоставленных пассажиров в салоне, прежде чем убедился, что все безопасно и можно выходить. Из Кельна канцлер ФРГ отправилась в Аргентину на обычном пассажирском рейсе.

Меркель летела на саммит G-20, и этот жутковатый инцидент получил широкую огласку. До сих пор, однако, журналисты даже не попытались выяснить, что же на самом деле произошло с бортом номер один, чем была вызвана такая опасная поломка, чудом не приведшая к катастрофе.

Министерство обороны ФРГ (а полеты самолета канцлера – это сфера деятельности люфтваффе) давало расплывчатые и неубедительные ответы на все вопросы. Единственное, на чем настаивало руководство германских ВВС, это на том, что никакого криминала и саботажа в организации полета не просматривается, а в ситуации, близкой к катастрофической, виновата была лишь одна небольшая деталь оборудования – «распределительная коробка». По словам пресс-секретаря минобороны, она регулярно выходила из строя и на других самолетах, и ничего.

В ФРГ ходили слухи о том, что инициатором поломки могли быть некие террористы, проникшие в бундесвер. Подозревали, что инцидент с самолетом Меркель был как-то связан с хакерской атакой на правительство Германии, состоявшейся незадолго до этого. Опасались, что все это выглядело как попытка неудавшегося покушения на первое лицо страны.

Тем временем ведущие журналисты отдавали все силы на то, чтобы успокоить взбудораженную общественность. Демонстрируя, что все в порядке и отключение связи на борту номер один – рядовое происшествие, газеты меланхолически вспоминали другие проблемы с правительственными самолетами. Оказалось, что воздушные судна, на которых летают высшие чины ФРГ, ломаются едва ли не каждый месяц.

За месяц до инцидента с Меркель, из Индонезии не смог вылететь министр финансов Олаф Шольц – индонезийские крысы перегрызли кабели на борту номер один. Незадолго до этого в Африке застрял президент Франк-Вальтер Штайнмайер – «Конрад Аденауэр» ломался так часто, что сбил ему весь график официального визита. В январе 2018-го вынужден был отменить свой вылет в Намибию министр развития ФРГ Герд Мюллер – правительственный «эйрбас» никак не удавалось починить.

Больше всех страдает в этой ситуации вынужденный постоянно путешествовать министр иностранных дел Хайко Маас. В 2019 году он несколько раз застревал в разных аэропортах мира и опаздывал на официальные встречи, пока в спешке чинился его самолет. В столице Мали Маас прождал вылета целых двадцать часов – техникам никак не удавалось отремонтировать двигатель.

Печальное состояние немецких правительственных самолетов точно соответствует общей ситуации в бундесвере.

В 2017-2018 годах были опубликованы доклады о состоянии немецких танков, вертолетов и огнестрельного оружия. Выяснилось, что лишь 39% тяжелого вооружения может быть использовано без предварительного ремонта.

В этом же тренде находится и печально знаменитый аэропорт имени Вилли Брандта в Берлине. Этот долгострой возводили с 2006 года, истратили на него в 3,5 раза больше первоначальной сметы, а он все еще стоит и не работает, так как в процессе строительства были нарушены едва ли не все нормативы, какие можно было нарушить.

В общем, и гражданский воздушный флот ФРГ, и люфтваффе сталкиваются с системными проблемами. Однако никакой паники в СМИ, никакой истерики в соцсетях по этому поводу не разразилось. А американские журналисты демократических убеждений нашли даже возможность тонко польстить фрау канцлерин после инцидента со злосчастным «Конрадом Аденауэром».

«Возможно, Меркель тайно наслаждалась этой ситуацией, – написал интеллектуальный ресурс Politico. – Конечно, Германия могущественна. Однако пользуясь этим, когда надо, Берлин прилагает все усилия, чтобы свое могущество скрыть. Поэтому все внешние проявления власти для немцев – табу... Эта страна использует любую возможность, чтобы показать миру, насколько она приглуповата».

По этой логике, первое лицо Германии в компании ведущих журналистов страны едва не погибли только ради тонкой политической игры, чтобы запудрить мозги конкурентам и выставить себя слабее, чем на самом деле. Вот уж что не ломается ни при каких обстоятельствах – это машина пропаганды. Она позволяет представить в романтическом свете любой, самый бездарный провал политического руководства.

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