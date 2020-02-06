Западная демократия превращается в пародию

Взгляд
6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

Вашингтон грозит запретить европейцам покупать российский газ из «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Новые санкции США против «Северного потока – 2» угрожают не только Газпрому, но и напрямую европейским компаниям. Это беспрецедентные недружественные действия против европейского союзника, которые могут привести к торгово-экономической войне с США. Найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону, или Газпрому придется сражаться в одиночку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

Трамп не скрывал удовлетворения по поводу провала своих противниковФото: Jonathan Ernst/Reuters
Попытка импичмента Дональда Трампа, затеянная Демократической партией, предсказуемо провалилась в Сенате Конгресса. Успех не только укрепил позиции действующего президента, но и усилил старт его предвыборной кампании. Будет ли Трамп, находясь в позиции силы, мстить своим противникам, и сможет ли теперь хозяин Белого дома поступать по своему усмотрению в отношениях с Кремлем и приехать в Москву на 75-летие Победы? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Западная демократия превращается в пародию

Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...

Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
    Перейти а раздел…

    Провал импичмента осложнит жизнь Трампу

    Почему белорусы охладели к России

    В США испугались возвращения Аляски в Россию

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко прилетел в Сочи
              Путин призвал устранить вузы-пустышкиПутин выступил против обязаловки при распределении после вузовАлиев подтвердил предстоящие переговоры России и НАТО в БакуВ Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
              В Кремле назвали тему переговоров Путина и ЛукашенкоНи у одного из эвакуированных из Китая россиян не оказалось коронавирусаТурецкие войска обстреляли позиции сирийской армии у города СаракибИз расположения полка ВС Швеции угнали два бронеавтомобиля
              Путин заявил о важности улучшения кадрового потенциала в регионахРоссияне стали меньше ездить на УкраинуМеркель потребовала отменить результаты выборов премьера ТюрингииГимнастка Солдатова опровергла попытку суицида

              Главная тема


              Бывшие соцстраны развалят Евросоюз из-за денег

              прокладка газопровода


              Партнер Газпрома по «Северному потоку – 2» оценил сроки возобновления строительства

              компенсация потерь


              Лукашенко заявил о «невыполнении» Россией обязательств по поставкам нефти

              стратегическая авиация


              Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-160М после глубокой модернизации

              Видео

              всероссийское голосование


              Наследие Путина закрепят в Конституции

              политика Лукашенко


              Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

              айс крым


              Демократы США заговорили о возврате Аляски России

              дружба с Госдепом


              Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

              Цифровое рабство


              Александр Малькевич: Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Кто нас лечит?


              Антон Крылов: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Потерянное поколение


              Марина Ахмедова: Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?


              Алексей Алешковский

              Западная демократия превращается в пародию

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 6 февраля 2020, 18:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Идея разделять и властвовать продуктивна в террариумах единомышленников, но может оборачиваться самым неприятным образом, когда целая страна разделяется на два примерно одинаковых лагеря: как это было на майдане, с Брекзитом или избранием Трампа. Тут у меня случилась очень смешная дискуссия с оппозиционным блогером Кириллом Шуликой, который приветствовал Брекзит со словами «народ всегда прав».

              Я спрашиваю: «А как понять, какая именно половина народа права – которая голосовала за, или которая против? В этом и других случаях?» – «Ну большинство же есть некое», – отвечает Кирилл. И тут я начинаю ликовать: «Хорошо, что вы наконец признали правоту путинского электората». Повеселился, конечно, от души, но тезис о том, что народ всегда прав, если придерживаться демократических убеждений, совершенно абсурден.

              Потому что очевидным образом правы и те, и другие. Демократия заключается в поиске компромисса, а не подавлении одними других – для этого существуют майданы. А компромисс – это признание узаконенной воли большинства. Воля эта может быть и довольно абсурдной: цивилизованные англичане, проголосовав за Брекзит, внезапно спохватились: ой, а чего это мы такое наделали?! Мы не подумали о последствиях! Но процесс уже был запущен: как поет Алла Борисовна, жизнь невозможно повернуть назад

              Хотя, казалось бы, почему? Может, провести еще один референдум? Может, проводить их каждый год? Это вопрос не доведения идеи референдума до абсурда, а довольно плохих или плохо работающих договоренностей (для их исправления и принимаются, например, поправки к Конституции, - совершенно необязательно нашей и сегодня). Скажем, Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже пообещала вернуть свою страну в ЕС в качестве независимого государства.

              Какие у нее на то основания? Во-первых, 62% шотландцев были против Брекзита. Во-вторых, ее правящая партия победила на декабрьских выборах с разгромным счетом. Но по закону референдум может пройти только с согласия британского правительства, а Борис Джонсон категорически против: он уверен, что тема была закрыта в 2014 году, когда 55% шотландцев проголосовали на референдуме против независимости. Как это называется и что теперь делать? Даунинг-стрит против демократии?

              Фото: Brian Lawless/PA Wire/Reuters

              У меня на эти вопросы ответа нет. Я вообще против сепаратизма, – но не когда с ним борются с помощью бомбежек. И мнения по поводу Брекзита тоже нет. Или есть, но примерно как по поводу законодательства о домашнем насилии: было плохое, стало еще хуже, а может превратиться и вовсе в кошмар. Проблема демократии в том, что одно и то же право голоса она дает и самостоятельным гражданам, и людям, которые довольно слабо соображают, чего и почему они хотят, и чем готовы платить за свой выбор.

              Но отнять у бабушки джем или паспорт – не значит решить проблему бабушкиного выбора. Потому что проблема может заключаться не в бабушке, а во внуке. А скорее всего, в них обоих. Вопрос в том, как не расколоться на две части или мелкие кусочки, как остаться единой страной с едиными ценностями. В распаде империй никогда не было ничего хорошего. Колониализм был омерзителен, но освободившиеся страны взяли от своих угнетателей не их ценности, а их инструменты насилия и коррупции.

              Права и свободы, которых достигло человечество, оборачиваются пародиями на самих себя. Толерантность превращается в политкорректность, гуманизм – в гуманитарные бомбардировки, либерализм – в тоталитарную идеологию. Когда Трампа или Джонсона обвиняют в популизме, стоит напомнить, что популизм возникает не из воздуха, а из запросов и настроений граждан. По сравнению с ними вторична даже пропаганда.

              Ну кто же в здравом уме будет против того, чтобы дать каждой женщине по мужчине, каждому мужчине по бутылке, и вдобавок искоренить коррупцию? Только сторонники однополой любви, трезвенники и коррупционеры. Однако чьи-то запросы отличаются большей продуманностью. Значит ли это, что они правы? Как можно сравнивать запросы людей, находящихся на разных ступенях пирамиды Маслоу? Вот, кстати, забавный феномен: для российских либералов на Украине всегда право большинство, а в России почему-то – меньшинство.

              А на Западе политику и вовсе начинают определять запросы меньшинств. Казалось бы, почему? Разумеется, их права должны соблюдаться. Но почему соблюдение их прав должно изменять жизнь большинства? Когда одни существуют за счет других, демократией это тоже не называется. Но так решили элиты. Кроется ли за этим масонский заговор, обычный идиотизм или трезвый расчет, не столь принципиально.

              Очень хороший обзор проблем, связанных с современной демократией, дал Григорий Юдин: «Нынешняя демократия не является властью народа, не является практикой коллективного самоуправления. Тут совсем другая логика, которую прямо сформулировал классический теоретик современной демократии Йозеф Шумпетер: «Давайте будем называть демократией ситуацию, когда управляют элиты, а массы могут повлиять на это, лишь подав свой голос за представителей элит». То есть элиты сражаются друг с другом за то, чтобы быть выбранными массой. Больше никаких рычагов власти у масс нет».

              Я не уверен, что у масс должны быть другие рычаги власти. Но демократия давно стала ширмой, за которой крутят свои дела ее бенефициары (опять-таки, безотносительно того, делают ли они это из благих или корыстных побуждений, – к тому же, частенько неразрывно связанных между собою). Вячеслав Игрунов вспоминает свои разговоры с молодыми реформаторами, которые велись еще на закате советской власти.

              Модернизацию советской экономики для перехода к рынку они представляли так: «сделать нищим население, чтобы обесценить рабочую силу, а наши не очень хорошие товары получили бы конкурентоспособность за счет дешевизны, сконцентрировать ресурсы в руках немногих, чтобы эти немногие могли конкурировать на международном рынке. Я им говорил: эти методы приведут к забастовкам и развалу страны. Они ответили, что понимают это, потому главная задача сначала уничтожить профсоюзы. Я возразил, что с профсоюзами можно договариваться, а без них будут радикалы и «дикие» акции протеста. Их ответ на мою реплику ошеломил: «А что, у нас пулеметов нет?»»

              Причем на тот момент будущие молодые реформаторы были молодыми советскими либералами, которые с чистым сердцем голосовали за методы убеждения протестного электората, которые именно тогда использовались на площади Тяньаньмэнь. А вскоре наши танки расстреляли наш парламент, и наша демократия пошла по своему особому пути. Это, опять-таки, безоценочные суждения: есть ли в этом великая сермяжная правда или нет, смешно делать вид, что прекрасная Россия будущего будет строиться на каком-то другом фундаменте.

              Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Я сейчас читаю очень познавательную книжку Леонида Прайсмана «1917–1920. Огненные годы Русского Севера». Там рассказывается, как в промежутке между февралем и октябрем 1917 года делегации социалистов из стран Антанты зачастили в Петроград и Москву с тем, чтобы укрепить в России желание сообща воевать против немцев.

              Однако в Петросовете люди с хорошими лицами напоролись совершенно не на то, за что боролись: «Французов обвиняли в колониальной политике в Африке и Индокитае, а англичан – в угнетении Индии, Ирландии и других стран. Попытка гостей говорить о подъеме патриотического духа или робкая критика идеи фикс «мир без аннексий и контрибуций» встречали гневную отповедь. Западные социалисты были ошарашены таким приемом, и один из них поделился с коллегами мнением об увиденном: «Господи! Если это демократия, то такая демократия в нашей стране нам не нужна!»


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

              Сергей Мардан, публицист
              Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
              Обсуждение: 45 комментариев

              Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              Марина Ахмедова, Журналист, писатель
              Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Антон Крылов, журналист
              На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              «Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
              Обсуждение: 30 комментариев

              Трансгендеры Древнего Рима

              Максим Соколов, публицист
              Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Мы давно уже живем в ситуации «цифрового рабства», просто предпочитаем этого не замечать – или в этом не признаваться. Но вот что будет, если завтра у нас заберут нашу электронную почту? Причем не изнутри страны, а извне? Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Русский народ не собирается исчезать с лица земли

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
              Обсуждение: 117 комментариев

              Мы сами натянули колючую проволоку

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
              Обсуждение: 199 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............