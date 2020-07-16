Работа на Америку ломает людям судьбы

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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...

Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

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Обсуждение: 13 комментариев
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              Андрей Бабицкий

              Работа на Америку ломает людям судьбы

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 16 июля 2020, 17:25

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              Радиостанция «Голос Америки» оказалась в центре внимания либеральных американских медиа в связи с малоприятной, но очень характерной историей. Характерной именно для этого учреждения, которое навевает воспоминания о далеких советских временах, когда многие из нас пытались сквозь вой глушилок услышать горькую «правду» о происходящем в нашей стране.

              С тех пор утекло много воды, и «вражий голос» превратился в скучную провинциальную радиостанцию, профессиональный уровень которой не выдерживает никакой критики.

              Впрочем, подобная метаморфоза произошла и с другим детищем американцев – «Радио Свобода». Причиной стала информационная пропагандистская война против России, в угоду которой все профессиональные стандарты оказались снижены до минимума. Да и голосов, которые мы слышали в те далекие годы – Галича, Довлатова, Вайля – нет и в помине.

              Впрочем, не о профессионализме речь, в конце концов, обе медиакомпании прозябают сейчас на самой обочине информационного пространства России. Их аудитория настолько мизерна, что говорить о сколько-нибудь успешном использовании некогда весьма влиятельных пропагандистских инструментов сегодня нет никаких оснований.

              Скандал вокруг «Голоса Америки» был вызван решением нового руководства радио не продлевать американские визы нескольким десяткам собственных сотрудников. Журналисты из таких стран, как Китай, Камбоджа, Таиланд, и некоторых других теперь могут быть принудительно высланы на родину. Или им самим придется выехать, не дожидаясь, пока к ним применят силу. Следует отметить, что для работы в национальные редакции, вещающие на страны, которые США критикуют за авторитаризм, попрание свобод и прав человека, привлекались диссидентствующие перья, поднаторевшие в критике собственных властей.

              Фото: Florian Kopp/Global Look Press

              То есть те, которые в собственных странах легко хватаются за самые незначительные или надуманные поводы для обличения режимов. Использование таких методов едва ли добавило симпатий сотрудникам радио в странах, откуда они родом. Так что теоретически, оставшись без виз США, они вполне могут оказаться в угрожаемом положении.

              Для меня эта ситуация – совсем не новость. Я 14 лет проработал в Праге на «Радио Свобода». Чешское трудовое законодательство устроено так, что не предоставляет работнику почти никакой защиты от произвола работодателя. Есть основания считать, что руководство корпорации именно поэтому и выбрало Чехию в качестве страны, куда РС переехало из Германии в 1995 году.

              Трудовые контракты с работниками на радио составлены таким образом, что позволяют вышвырнуть любого неугодного без всякой возможности опротестовать это решение в суде. Это и происходило множество раз на протяжении всего периода моей работы в чешской столице. Попытки уволенных судиться с корпорацией в чешских судах ни разу не принесли положительного результата.

              Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже, приняв их приглашение на барбекю, станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Никакое прошлые заслуги, выслуга лет не спасут вас от увольнения.

              Сломать человеку судьбу таким образом проще простого. Оказавшись на улице, бывший сотрудник корпорации уже точно не найдет работу с доходом, позволяющим выплачивать ипотеку. Подавляющее большинство журналистов в Праге берет ипотечные кредиты, которые можно погашать за счет средств, выделяемых радио на аренду квартиры. Это, кстати, позволяет держать работников на коротком поводке, поскольку намертво привязывает их к необходимости любыми способами сохранить свое рабочее место. Я, понимая это, после переезда из Москвы в Прагу от идеи приобрести жилье отказался наотрез.

              И после пропагандистского прошлого крайне сложно будет найти какую-либо приличную работу в журналистике в принципе – особенно если мы говорим о странах, которые США считают своими врагами.

              Журналистам «Голоса Америки» можно посочувствовать. Они на собственной шкуре испытали, что значит быть бесправными винтиками в машине американской пропаганды. Когда имеешь дело с американцами, к такому исходу надо быть готовым всегда.


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