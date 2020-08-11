Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
Разделы

Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Азаров указал на важное отличие Лукашенко от Януковича
    Установлена личность погибшего в ходе беспорядков в Минске Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса Защита обжаловала приговор американцу за нападение на полицейских в Москве Китайцев призвали экономить еду
    Азаров указал на важное отличие Лукашенко от Януковича США поддержали высылку российских дипломатов из Словакии Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика Филологи обнаружили у жителей Донбасса «язык войны» и окопный сленг
    Активисты украинского Майдана рассказали немецким СМИ, чего не хватает протестующим в Белоруссии Глава МВД Грузии: Пока трупы грузинских солдат лежали в полях, Саакашвили устраивал дискотеки МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем Муж певицы Легкоступовой объяснил, как супруга проломила голову

    Главная тема


    Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

    «Чувствует себя хорошо»


    Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

    «предательство в элитах»


    Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

    американские санкции


    Немецкая Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

    Видео

    массовые беспорядки


    Белоруссия перешла на осадное положение

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Проект Zetta


    Что нужно для создания электромобилей в России

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
    Геворг Мирзаян

    Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		11 августа 2020, 12:04

    Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, который связался с Александром Лукашенко и поздравил Батьку с победой на прошедших 9 августа президентских выборах. И, по всей видимости, будет одним из немногих глав европейских государств, который это сделал. Вопрос в том, зачем?

    После всего?

    Зачем Владимир Путин признал победу Лукашенко, которая вызывает у многих серьезные вопросы? Вопросы эти начинаются с сомнительного результата Тихановской (9,9% при колоссальных протестных настроениях в Белоруссии) и заканчиваются очень агрессивно проведенной властью предвыборной кампании, в ходе которой два из трех основных соперника Лукашенко сели в тюрьму, а третий успел вовремя сбежать в Россию.

    Зачем Владимир Путин, признав победу Батьки, фактически встал на его сторону в конфликте со значительной частью белорусского населения (в том числе и пророссийской его частью), самые смелые из которых уже вторую ночь устраивают в Минске и других городах страны митинги и демонстрации? Да, эти митинги ни к чему не приведут, однако осадочек останется – и Россия в этом осадочке примет часть негатива за то, что поддержала Батьку. Уже сейчас оппозиционные каналы распространяют слухи о том, что Кремль направил на помощь Батьке войска для подавления «белорусского восстания» – понятно, что это не так, однако распространение этой дезы было бы невозможным без признания выборов со стороны Путина.

    Зачем идти на такие жертвы ради человека, который даже не критиковал, а оскорблял Москву в ходе предвыборной кампании? Брал в заложники российских граждан («вагнеровцев»), обвинял Москву в стремлении устроить в Белоруссии госпереворот, бросал в застенки российских журналистов? Кадры с белорусским омоновцем, волокущим по земле находящегося без сознания российского военного журналиста Семена Пегова, обошли весь интернет. К счастью, Семен и ряд других наших коллег сегодня утром были освобождены – но никто, понятно, перед ними даже не извинился.

    Зачем легитимировать человека, который не может извиниться не только перед ними, но и перед Россией за нанесенные оскорбления? Даже после того, как была доказана причастность СБУ к провокации с «вагнеровцами» (которых действительно направляли на работу в третьи страны, а потом «подсветили» белорусским коллегам), сам Лукашенко пообещал лишь «разобраться». Ни слова критики в адрес Украины им сказано не было.

    Зачем поддерживать человека, от которого вряд ли можно ожидать каких-то успехов в деле укрепления двусторонних отношений? В официальном сообщении Кремля о поздравлении есть цитата Путина: «рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности».

    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

    И эти слова звучат как издевка. Александру Лукашенко не нужно развитие Союзного государства – он не готов передавать даже часть своего контроля за страной в руки наднациональных структур (собственно, без чего не может быть интеграции). Александру Лукашенко не нужны взаимовыгодные отношения между двумя странами – история с «белорусскими креветками» и постоянными требованиями (не просьбами, а именно требованиями) продолжить субсидии белорусской экономики показывают, что Батька рассматривает Москву как дойную корову, за счет которой обеспечивает так называемое белорусское экономическое чудо. И мы после этого должны признавать его победу?

    Меньшее зло

    Ответ простой. Мы не должны. Нам приходится. К большому сожалению, в политике часто приходится действовать по принципу меньшего зла. И да, Лукашенко является злом – но в данном случае меньшим по сравнению с теми, кто может прийти ему на смену по итогам этих протестов.

    Обвинения Лукашенко и ряда близких к его администрации в том, что Россия вмешивалась в белорусские выборы, выглядят нелепо в том числе и потому, что у Москвы не было на этих выборах «своего» кандидата. Того, которого Кремль мог и хотел бы поддержать против Батьки. Да, за Светланой Тихановской стояла часть пророссийского электората – но оппозиционные элиты, вышедшие на протест, сплошь прозападные. И на сегодняшний день альтернативой Лукашенко (что в случае признания местным ЦИК победы Тихановской с последующими досрочными выборами, что в случае победы уличных протестов и ухода Батьки) может стать только прозападный политик. Взращенный на польской пропаганде и европейских деньгах, который развернет страну на Запад и разорвет связи с Россией. Это вам не Армения, где пришедший к власти прозападный политик был вынужден поумерить свой пыл из-за отсутствия у страны (находящейся в осаде Турции и Азербайджана) геополитического выбора – у Белоруссии такой выбор есть.

    Поэтому какой смысл ради вскормленных западными партнерами политиков отказывать Лукашенко в легитимности – тем более учитывая, что Батька этот протест все равно подавит и останется президентом Белоруссии? Страна еще (к счастью) не готова для Майдана – нет масштабного финансирования протестов, нет уличных лидеров, нет предательства элит, на улицах нет представителей Госдепа с печеньками.

    Кто-то, конечно, скажет, что Путин отказал Лукашенко в поддержке и тем самым проучил Лукашенко за все сказанное и сделанное против России и ее граждан. Однако месть – это блюдо, которое должно подаваться холодным. Если протесты продолжатся еще какое-то время, то вряд ли европейские страны и Штаты смогут признать эти выборы легитимными (собственно, Демократическая партия США в лице ее кандидата в президенты Джозефа Байдена уже не признала). Если Запад коллективно не признает, то вся многолетняя стратегия Лукашенко по нормализации отношений с трансатлантическими государствами для баланса российскому влиянию окажется под угрозой коллапса. К тому же сам Лукашенко уже не будет Батькой для значительной части населения страны – из выборов он вышел хромой уткой. А значит его возможности по противодействию российскому давлению будут ограничены – и тогда, только тогда он должен будет ответить за то, что сделал и наговорил.

    Поэтому у России не было выбора – она вынуждена была признать победу Батьки. Однако после этого признания выбор появился – и не только в плане наказания Лукашенко за его русофобскую политику. Москва должна сделать все возможное для того, чтобы никогда больше не повторилась парадоксальная ситуация, когда в самой пророссийской стране постсоветского пространства она вынуждена по принципу меньшего зла поддерживать не пророссийского кандидата.

    Другие материалы автора

    Долгие годы Россия уважала даже не суверенитет, а страхи Батьки относительно альтернативных ему политических лидеров в Белоруссии. Москва не инвестировала в белорусское общество, не выращивала там пророссийских лидеров, не занималась на белорусских политических полях «мягкой силой». И сейчас пожинает то, что посеяла (а точнее, голодает, потому что не сеяла). Поэтому ситуация должна измениться – иначе мы вслед за Грузией и Украиной потеряем еще и белорусское общество. А если лишенный политического выбора, потерявший стопроцентную внутреннюю легитимность Александр Лукашенко снова будет пытаться вставлять Москве палки в колеса (включая преследования и посадки пророссийских активистов), то ему нужно очень внятно и демонстративно объяснить, какую цену Батьке придется заплатить за такое поведение. Ведь он уже не российский союзник. Он – меньшее зло.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •