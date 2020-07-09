Бороться с гей-пропагандой уже поздно

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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновнымФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
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          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
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              Сергей Мардан

              Бороться с гей-пропагандой уже поздно

              Сергей Мардан
              публицист
              		 9 июля 2020, 09:06

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              Интерес российских массмедиа к «политическому гомосексуализму» (ЛГБТ-движение) можно, конечно, объяснить коронавирусом, который выжег напалмом всю информационную повестку, плюс традиционным летним затишьем.

              Но участие в теме таких тяжеловесов, как сенатор Алексей Пушков и бывший сенатор Екатерина Лахова, которые не постеснялись привлечь к ее обсуждению даже президента, говорит о том, что государственным идеологам эта тема действительно представляется важной и перспективной.

              Если отбросить ненужную политкорректность, то следует признать, что Россия, словно губка, впитывает любую западную моду. Идет ли речь о марксизме, Beatles или мультикультурализме, существует лишь один вопрос – сколько лет потребуется российской условной интеллигенции для того, чтобы обрести новую веру. С движением за права сексуальных меньшинств история та же.

              Возникшее на Западе как форма безопасного политического активизма, ЛГБТ-движение за 40 лет превратилось в идеальный маркетинговый и социологический кейс, на котором можно учиться управлению массовым сознанием и формированием лояльности потребителей из множества непересекающихся социальных групп. Причем лояльности настолько сильной, что впору говорить о возникновении на секулярном Западе очередной проторелигии со своими заповедями, преданием и сонмом святых и мучеников. Для религиозного человека, впрочем, в этом нет ничего удивительного. Он знает, что сатана всегда был притворщиком.

              Для обычного же горожанина, который крестится «из патриотизма» и полагает Церковь лишь национальной и духовной скрепой, «гей-пропаганда» приобретает признаки спецоперации ЦРУ, особенно, если об этом начинают говорить со значительными лицами депутаты, политики и журналисты-магнаты.

              Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

              Потом начинается традиционный ад из разговоров про русофобию и бездуховную гейропу, который быстро заканчивается созданием очередного политического движения за нравственность с проведением массовых мероприятий стоимостью несколько миллиардов рублей. При этом пресловутое «окно Овертона» продолжает безотказно работать.

              То, что десять лет назад было стыдно обсуждать даже подросткам, сегодня обсуждается в телевизионных студиях. Личная грязная тайна на глазах превратилась в существенный политический фактор. Про сексуальные пристрастия того или иного политика или общественного деятеля говорят респектабельные и умные люди, которых окружающие зовут исключительно по имени-отчеству. Гомосексуализм стал политической позицией и даже формой политической фронды.

              Нужно признать, что ЛГБТ-активисты добились своего. Их воспринимают сегодня (в том числе и в России), как реальное общественное движение и реальную силу. Выступления Алексея Пушкова по поводу ЛГБТ-флага на американском посольстве фактически легитимизирует этот флаг. Если глава одного из ключевых комитетов Совета Федерации серьезно говорит о «флаге ЛГБТ-сообщества» – это означает, что на политической карте мира, которая состоит не только из границ государств, действительно существует такой флаг и такая политическая сила.

              Если Екатерина Лахова с самым серьезным видом рассуждает о схожести в общественном восприятии свастики и радуги, может быть не стоит единодушно ржать над ней? В ее немного наивном простодушии больше правды, чем в десятках «остроумных» комментариев, которые выдала на-гора российская общественность.

              Да, Лахова – права. Радугу мы все чаще воспринимаем как ЛГБТ-«свастику». Пройдет еще три, четыре, пять лет и этот символ окончательно станет нормой. Так же как слово «голубой». Не верите? Ну так вспомните, как вы ржали в средней школе над лермонтовскими строками про «мундиры голубые». А Михаилу Юрьевичу ведь и невдомек было, что так все обернется.

              Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Инерции традиционного христианского воспитания хватило даже на три советских поколения. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Они – то самое поколение 90-х и нулевых, которые выросли в новой, открытой всему миру России. Где проповедовали на стадионах преподобный Мун и Сёку Асахара, где формулой смысла стало «бери от жизни все», а слово «совесть» вышло из употребления.

              Для молодежи в больших российских городах сегодня естественно говорить «геи», а не «п…ры», они спокойно рассуждают о правах сексуальных меньшинств, а особо продвинутые даже могут рассказать про «ген гомосексуальности», который есть у 10% популяции. Альтернативный взгляд на мир взрослое общество им предложить не смогло, да и не хотело. Взрослым было не до этого. У них все время были – карьера, ипотека, отпуск, новая машина, еще одна новая машина, дача, любовница, развод, еще один развод и еще один. А потом дети внезапно выросли – и стало поздно что-либо менять. 

              Другой мир и другой взгляд остался только в религиозных сообществах, которые современный обыватель на самом деле боится гораздо больше, чем ЛГБТ. Там слишком все бескомпромиссно, все слишком черно-белое. Никакой индивидуальности и личностного роста.

              Так что бороться с радугой уже поздно. «Гейская» тема въелась в современную масскультуру. Современное потребительское общество настолько сильно, что избавиться от нее можно, только если всю эту культуру и все это общество сжечь напалмом. Или каким-нибудь другим способом, который однажды был применен в Содоме и Гоморре.


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