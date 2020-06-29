В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Уже несколько недель продолжается травля британской писательницы Джоан Роулинг, автора популярной серии книг про Гарри Поттера. Роулинг пыталась приспособиться к стремительно толерастирующему миру. Сделала одного из персонажев геем, заявив об этом постфактум, похвалила идею чернокожей Гермионы. Всем угодила? Нет. Споткнулась Роулинг на трансгендерах.

Статья, которая послужила причиной крупного скандала в западной культуре, называлась: «Мнение: создание более равного пост-COVID-19 мира для людей, которые менструируют». Название звучит жутковато – ну вот и Роулинг так сочла.

«Люди, которые менструируют... Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?» (слова, коверкающие слово «женщина» – woman)», – написала она в своем микроблоге. И понеслась волна обличений.

Потому что трансгендеры тоже могут иметь менструации! Если женщина считает себя мужчиной, но не принимает соответствующих гормональных лекарств, ее организм может быть не согласен с ее точкой зрения.

То, что показалось Роулинг невинной шуткой, вызвало крупный скандал. Отметились в нем Дэниэл Рэдклифф (сыгравший Гарри Поттера), Эмма Уотсон (Гермиона), Нома Дузевени (та самая чернокожая Гермиона из театральной постановки, которую поддержала писательница) и даже Эдди Редмейн (он сыграл Ньюта Скамандера из трилогии «Фантастические твари» по миру Роулинг).

Роулинг написала эссе, где объясняла свою позицию. Она писала, что для нее важно, чтобы женщины и девушки были в безопасности – в том числе в женском туалете, куда сейчас может войти любой человек, считающий себя женщиной.

В том числе она высказала довольно здравую мысль для того общества, в котором она существует: «Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается», – написала она. Как я понимаю, эта фраза впоследствии только усугубила положение писательницы: защита прав женщин уже не столь актуальна по сравнению с защитой прав транс-меньшинств.

В качестве обоснования Роулинг пожаловалась на изнасилование в юности и токсичный брак. Можно цинично предположить, что пиар-агент Роулинг, если таковой существует, подсказал писательнице, что в современном мире прав тот, кто более угнетен. Это могло сработать. Общество защищает того, кто в большей мере позиционирует себя жертвой. Что, впрочем, не дает повода обвинять писательницу во лжи.

На эту тему

Однако оказалось, что это слишком банально. То есть как-то не в тренде по сравнению с проблемами ущемленных трансгендеров, над которыми пошутили. Мне было тяжело разобраться в том, насколько тяжела моральная травма, нанесенная этой категории населения, и мне пришлось обратиться к знакомой фем-активистке. Надо понимать, что феминизм сейчас делится на несколько течений, но касательно трансгендеров внутри есть две позиции, абсолютно непримиримые. Одни феминистки считают, что трансгендеры – это вообще не их друзья, не воспринимают мужчин (по рождению) – трансгендеров и считают предательницами женщин-трансгендеров. Другие, напротив, борются за права трансгендеров наравне с правами женщин. Это все феминистки, только разные.

Моя знакомая была из вторых. Она объяснила, что к «менструирующим людям» относятся, помимо цисгендерных женщин, также «трансгендерные мужчины» (так правильно называть женщин, которые считают себя мужчинами) и «гендерно небинарные персоны». Последние тоже существуют и тоже отстаивают свои права.

Позиция моей знакомой, защищающей трансгендеров, состоит в том, что незнание является причиной ксенофобии, и, надо полагать, своим постом о защите прав женщин и девочек в туалетах Роулинг сделала только хуже: ведь теперь будут думать, что «транс-женщины насилуют цис-женщин в туалетах». По ее мнению, Роулинг не имела права распространять подобную дезинформацию, игнорируя все факты, которые указывают на противоположное. В общем, как я поняла, Роулинг множит ксенофобию тем, что мешает распространять правдивую правду о трансгендерах и уводит их в тень. А они должны выйти из тени, чтобы все о них знали. Так цис-женщины не будут возмущаться, увидев в женском туалете мужчину, а сразу поймут, что это просто транс-женщина и они в безопасности. Стало ли вам понятнее? Если да, то вы потратили несколько минут своего времени на то, чтобы больше узнать о проблемах трансгендеров, чем, безусловно, снизили количество ксенофобии и зла в мире. Если нет, не переживайте.

Итак, мы подошли, собственно, к проблеме. Шутка Роулинг так порвала западное сообщество, потому что она отказывает угнетенному трансгендерному меньшинству в том, чего они добиваются: быть максимально видимыми. Слово «женщина» – это плохо, потому что оно не включает в себя трансов и, таким образом, выбрасывает их за пределы видимости. А их должны видеть! Акцентировать на них внимание, говорить о них!

Это некий следующий уровень после признания прав ЛГБТ (собственно, аббревиатура расшифровывается как «лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры»). Не только признание прав, а максимальное привлечение внимания. И первое я могу хотя бы понять – человеку свойственно хотеть расширения своих прав и возможностей, свойственно хотеть удобств для себя; где проходит грань между «добиться прав для себя» и «не ущемить при этом права других» – вопрос уже отдельный.

Но позиция западных транс-активистов – это истерическое привлечение внимания к собственному существованию. И это не естественно, это болезненно. Это не история не о правах, а о склоках, это фактически попытка угнетения большинства меньшинством. И еще более нездорово общественное потакание этой истерике.

Ведь Роулинг ни в изначальном твите, ни в эссе не сказала о трансгендерах ничего плохого – но преступлением оказалось уже то, что она акцентировала внимание на существовании женщин. Цис-женщин, как теперь принято говорить. Оказалось, это оно: мыслепреступление. Почему трансгендеры на это обиделись? Потому что могут, и социум их поддержит. Не имеет права не поддержать, так сложилось. Так уже сложилось.

Таким образом западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Потому что, как известно, кто позиционирует себя более угнетенным, тот и прав.