Инвестиции в Россию – привилегия для умных

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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

Игнат Сергеевич Артеменко имеет все документы, подтверждающие его статус ветерана Великой ОтечественнойФото: rt.com
Блогер Навальный и поддерживающие его СМИ продолжают лить грязь в адрес Игната Артеменко – ветерана Великой Отечественной войны. Его Навальный не только обозвал словами «предатель», «холуй», «позор страны», но и дал понять, что ветеран, по его мнению, может быть не настоящим, «ряженым». Газета ВЗГЛЯД обнаружила документы, доказывающие участие Игната Артеменко в боевых действиях. Подробности...
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Полякам разонравилось быть колонией Америки

О Джорджетт Мосбахер мы еще не раз услышим: эта женщина далеко пойдетФото: ZUMA/Global Look Press
Польская оппозиция требует объявить персоной нон грата посла США Джорджетт Мосбахер. В дипломатической традиции такое рассматривается как повод для разрыва отношений. Однако Мосбахер нетипичный дипломат, точнее – вообще не дипломат. Она ведет себя так, будто является хозяйкой Польши, и наблюдать за тем, как эта фактурная дама понукает польскими панами, чрезвычайно весело. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится, как на Украине. Подробности...

Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

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              Глеб Простаков

              Инвестиции в Россию – привилегия для умных

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 17 июля 2020, 09:22

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              По итогам 2019 года США утратили первую строчку рейтинга по числу реализованных инвестпроектов в России. На первое место, согласно подсчетам E&Y, вновь вышла Германия, удерживавшая лидерство в 2014-2016 годах. США же скатились сразу на четвертую позицию, уступив место Китаю и Франции. 

              Эти перемены актуализировали давнюю дискуссию о плохих и хороших иностранных инвесторах. Самое простое объяснение статистики E&Y выглядит следующим: разочарование в Трампе, новый набор санкций, объявленная война против «Северного потока-2» - на одной чаше весов, и некое сближение с Германией и Францией, пусть даже на уровне не действий, но заявлений, намеки на снятие санкций и сближение в долгосрочной перспективе – на другой.

              Объяснение это имеет право на жизнь, понятие страновых рисков, а если проще – «ответочек» - никто не отменял. Однако же признавать одни инвестиции вредными, а другие полезными только исходя из критерия дружбы-ненависти в корне неправильно. Такой подход является отражением поверхностного понимания роли иностранных инвестиций в экономике государства.

              Постулат о безусловной полезности иностранных инвестиций оспорен многими экономистами и историками. Конкуренция юрисдикций за валютные вливания, как способ ускорить экономический рост, сама по себе оказалась фикцией. Большинство развивающихся стран, сведя дебет с кредитом – приток прямых иностранных инвестиций и отток капитала из страны, получили минусовые значения. Безусловно, деньги из стран выводят и местные олигархи, и в этом смысле они мало отличаются от описанных иностранных инвесторов.

              Деньги, как овеществленный труд, сами по себе стоят немного, если эти деньги приходят из тех стран, которые бесконтрольно печатают резервные валюты. И по большому счету, не так важно, будет ли это США или Германия, если на выходе получается все тот же минус.

              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

              Яркий пример «вредных» иностранных инвестиций сейчас можно наблюдать на Украине в сегменте «зеленой» энергетики. Колоссальных размеров тариф, утвержденный на законодательном уровне еще в далеком 2009 году, должен был способствовать новым бизнес-проектам ряда украинских олигархов. Доля альтернативной энергетики была мизерной: солнечные и ветряные электростанции позволяли украинским бизнесменам иметь огромную маржу, и при этом не слишком влиять на энергобаланс и стабильность системы.

              Но после Майдана 2014 года Украину для себя вновь открыли западные компании. «Зеленый» тариф теперь уже был не только для своих, но для всех. Венчурные инвестиции в «зеленку» помчались со страшной силой: было построена масса новых электростанций, которым законом гарантировался сбыт по сладким ценам. Доля альтернативной энергетики – как физически, так и в расчетах – выросла столь стремительно, что теперь Украина вынужденно останавливает энергоблоки атомных электростанций, производящих не только чистую, но и дешевую электроэнергию.

              Виноваты ли западные инвесторы, которые воспользовались этой ситуацией? Лишь отчасти, и только в том, что просчитались с рисками. Полезны ли такие иностранные инвестиции стране? Однозначно, нет.

              Иностранные инвестиции, которые приводят к созданию потребляемого внутри страны товара, однозначно лучше прямого импорта. Ведь такие инвестиции, как минимум, создают рабочие места.

              Но эти инвестиции однозначно хуже варианта, при котором импортозамещением занимается национальный производитель. И да, здесь конечно же, потребуется уточнить, кто такой национальный производитель? В упрощенном виде – это люди, владельцы бизнеса, чей центр жизненных интересов находится в России. Это налоговые резиденты, живущие в России большую часть времени.

              Отложенное повышение ставки налога на дивиденды и роялти, выводимые за рубеж, уже привело к бегству капиталов. Гигантские суммы дивидендов, выплачиваемые госкопрорациями и просто крупнейшими компаниями, в которых велика доля иностранного капитала, показали всю «ценность» таких иностранных инвестиций.

              До Первой мировой войны французы активно вкладывали в российские железные дороги. Даже условия концессионных соглашений в Российской империи были идентичны французским. При этом некоторые историки отмечают тот факт, что французское правильно стимулировало своих предпринимателей вкладывать в России по одной простой причине. В условиях неизбежного конфликта с Германией, Париж был заинтересован в том, чтобы его потенциальный союзник – Москва сумела быстро перебросить войска к своим западным границам. Без развитой сети железных дорог сделать это было невозможно.

              Отсюда простой вывод. Не столь важно, откуда и сколько вливается в страну иностранных капиталов, намного важнее, какие это деньги – быстрые ли, долгие ли, и куда девается после прибыль от инвестиций. Исходя из этих критериев, инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе, получится как на Украине.


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