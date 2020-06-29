Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...

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          • Со 150 тыс. рублей и более

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              Сергей Мардан

              Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              Сергей Мардан
              публицист
              		 29 июня 2020, 12:14

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              Если говорить о содержательной части процесса над Кириллом Серебренниковым, то там все просто. Известный театральный режиссер получил огромное госфинансирование на свои проекты. Обналичил десятки миллионов рублей по самым тупым и примитивным схемам. Естественно, не смог нормально отчитаться. Суд признал его виновным «в организации преступной группы и хищении 129 миллионов рублей». И вынес... условный приговор.

              Согласно УК РФ – это хищение в особо крупных размерах. Хотя страна, где минимальный размер оплаты труда 12 тысяч рублей в месяц, и так понимает, что 129 млн – огромные деньги. Еще страна понимает, что если российские суды легко дают три-четыре года за мелкие кражи, то три года условно за украденные 129 миллионов выглядят чистым издевательством над логикой и здравым смыслом.

              Но приговор Кириллу Серебренникову на самом деле мало кого удивил. Разве что – либо совсем наивных людей, либо полностью «упоротых», которые продолжают толковать про «государственного монстра, который неохотно разжал челюсти». Большинство же только плюнуло да сказало: «Ворон ворону глаз не выклюет».

              Люди, понимавшие, кто такой Серебренников, насколько он является частью системы и какие последствия мог иметь реальный срок ему, с самого начала недоумевали – с какой целью было открыто дело «Седьмой студии». Однако процесс, который поначалу был просто темой для богемного междусобойчика, через три года превратился в одно из самых обсуждаемых событий в стране.

              Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Интерес к нему хотя и пошел немного на спад, но не настолько, чтобы люди не стали проводить закономерные параллели. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, поэтому для них – никаких последствий.

              Фото: MAXIM SHEMETOV/Reuters

              «Элитка» снова оказывается неподсудной. Этот вывод настолько очевиден, что соцсети просто захлебываются от этого и подобных комментариев. Люди требуют справедливости. Это никакой не «запрос на справедливость», как выражаются политтехнологи.

              Это – требование. Иначе реакция на смертельное ДТП на Садовом кольце не была бы такой ожесточенной и всеобщей. Сословность в русской версии – это совсем не Франция образца 1980 года, где «старые деньги», десять поколений политической, военной и интеллектуальной элиты и такие же поколения наследственных рабочих, булочников и мелких чиновников.

              Русская сословность – это канун 1905 года. С аристократией, которая в упор не хочет замечать «подлые» сословия и полагает за настоящих людей только себя и вся остальную страну, которая только и мечтает, что поднять этих сверхчеловеков на вилы. 90-е годы, кроме множества прочих проблем, оставили нам и эту. А последующие двадцать лет социальное расслоение углубили до состояния пропасти.

              То, что выдается за «систему», на самом деле – антисистема. Сословность словно рак разрушает государство. Лишает общество воли и стремления к созиданию. Вместо этого в нем растет ожесточение и подсознательное (или вполне осознанное) желание все сжечь дотла. Это расслоение проходит не столько по размеру богатства, сконцентрированного у условной тысячи богатейших семей, сколько по количеству возможностей, сконцентрированной у одной социальной страты. В конце концов, ни Ефремова, ни Серебренникова никак нельзя отнести к богатым людям. Небедные – да. Но не более того.

              Однако по возможностям «решать проблемы», по доступности им ресурсов посредством влиятельных друзей, поклонников, спонсоров, они на сто процентов относятся к той социальной страте, которая чувствует себя в России главной. Выясняется, что эта страта – неподсудна, законы писаны не для нее. Это происходит раз за разом.

              Дело Васильевой. Дело Ефремова. Дело Серебренникова. Они просто оказались самыми громкими. А сколько таких негромких дел случается в больших и малых русских городах, память о которых, однако, копится в массовом сознании и вырабатывает соответствующую модель поведения и общественную этику? 

              Это гораздо важнее, чем любой рейтинг любого политика. Это то, что словно радиация, выводится из общественного организма долгие годы. Или не выводится. И убивает его.


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