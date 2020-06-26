Тайная память и тайная скорбь

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Ленин должен зарабатывать для России на Западе

Памятник Ленину появился в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1995 годуФото: Danita Delimont/Global Look Press
Количество памятников «империалистам» в США и Европе стремительно сокращается, а количество памятников Владимиру Ленину, напротив, увеличивается. Ильич как историческая личность и ленинизм как идея переживают ренессанс, и наша страна должна это использовать. Но не для того, чтобы разжечь пожар мировой революции, а для компенсации убытков, которые нанесли России большевики. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...

Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Тайная память и тайная скорбь

              Максим Соколов
              публицист
              		 26 июня 2020, 09:00

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              Уже много лет День Победы (а также День окончательного снятия блокады Ленинграда) вызывает стереотипные упреки со стороны прогрессивной общественности. А именно – «Жертвы войны были столь велики, страдания народа были столь ужасны, что 9 мая (а лучше 8-го) подобает скорбеть, а отнюдь не праздновать. День окончания войны должен быть днем памяти и скорби, победные трубы и литавры только оскорбляют память погибших».

              Собственно, в День Победы вполне и помнят, и скорбят о двадцати семи миллионах погибших. Еще в песне брежневского времени были слова «Это радость со слезами на глазах», и, садясь за праздничный стол, первую горькую чарку выпивают стоя и не чокаясь. Представлять День Победы, как сплошной барабанный бой, фактически неверно и в лучшем случае это есть добросовестная ошибка. Или недобросовестное искажение истины.

              Но станем на позиции тех, кто желает исключительно скорбеть. Здесь они могли бы стать со всею Родиной в День памяти и скорби, отмечаемый 22 июня. Ибо в этот печальный день вспоминают именно ужасы войны. Горящие русские хаты, смерть беженцев под бомбами, бессчетная гибель наших солдат, разоренные города, расстрелянные местечки, голод, холод и каторжный труд для фронта, для победы.

              Это то, о чем сказано:

              «Одна беда, одна тревога,
              Одна судьба, одна земля».

              Фото: Александр Рюмин/ТАСС

              Можно как угодно относиться к Сталину и военному руководству СССР, тем более – к Путину и нынешнему режиму, но как ни относись, страдания той поры останутся великими и тяжкими. Тут ничего изменить нельзя, над прошлым мы не властны.

              Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки и ракеты, а также обличать патриотический угар черни etc. После 22 июня – пожалуйста, ни в чем вам не будет отказано. И все же – хотя бы один раз в году ведь можно совместно помянуть и русского Ивана, павшего в бою, и зверски замученную тетю Хасю из Бердичева, помянуть всех – бойцов, детей, женщин, стариков, чьи жизни покалечила проклятая война.

              Можно и не смертельно трудно, но – не получается. Ни в СМИ соответственной направленности, ни в интернет-дневниках прогрессивных людей скорбная дата вообще не упоминается. Память отшибло полностью. Или память и скорбь наличествуют, но они такие тайные, что вслух говорить о них нельзя. Хотя и неизвестно почему – в остальных случаях эти СМИ и блогеры вполне говорливы, в том числе о предметах интимных.

              Впрочем, возможен и иной вариант. Жертвы и страдания поминаются в качестве риторического приема, чтобы подчеркнуть всю неуместность празднования Дня Победы. Если же надобности в этом приеме сейчас нет – 9 мая уже прошло, то и жертвы более неактуальны.

              Возможны, конечно, и еще худшие варианты. От нынешних идейных продолжателей тех, кто творил Львовский погром июля 1941 года, конечно странно было бы ожидать скорби в день 22 июня. Мы же не ждем даже формального сочувствия от украинского нацпамятника Вятровича.

              Точно так же нельзя было ждать солидарности от совсем уже рьяных идейных борцов с большевизмом. Умильный И.С. Шмелев писал в Париже: «Я так озарен событием 22.VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной». И 8 октября, когда наша армия была разгромлена немцем под Вязьмой: «…вчера был день преп. Сергия Радонежского, России покровителя. Я ждал. Я так ждал – отзвука, благовестия ждал. Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался… Я услыхал фанфары, барабан – специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идет разделка. Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…».

              Тут солидарности с русским Иваном, подвергнувшимся радостной разделке (что уж говорить о тете Хасе), ждать еще труднее, чем от Бандеры и Шухевича. Но вряд ли нынешние прогрессивные товарищи достигают такого уровня остро-идеологической боевитости. Они просто забыли.

              Ну а мы будем помнить их искреннюю скорбь.


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