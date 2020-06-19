Олигархи сохранили психологию нищебродов

Капитализм – система поганая и бесчеловечная. Но за века своего существования в христианском обществе он выработал некоторые компенсаторные механизмы, смягчающие его несправедливость. И один из важных компенсаторных механизмов – это добровольно-принудительная благотворительность частных лиц. Я говорю «добровольно-принудительная», потому что богатого человека, даже если он по своей природе не очень добрый, принуждает к занятиям благотворительностью жесткая инстанция общественного мнения.

В странах развитого капитализма от миллиардера ожидают, что он будет спонсировать общественно-полезные мероприятия. И у миллиардера просто нет возможности отвертеться. Он может выбирать, на что именно даст свои деньги, но раскошелиться придется, это без вариантов. Рано или поздно он захочет как-то связать себя с политикой и общественной жизнью, либо ему понадобится поддержка общества, и вот тут ему всё вспомнят – и щедрость вспомнят, и жадность не забудут.

Не только частные лица, но и корпорации обязательно тратят значительную часть своих доходов на благотворительность. Иначе они не смогут выстроить свой образ как «социально ответственного» бизнеса, их заклюют правозащитники, экологи, активисты, профсоюзы, да и государство проявит «нулевую толерантность» при налоговых и иных проверках.

Таким образом общество дает понять богачам, что оно, общество, понимает: концентрация общественных по своей природе богатств в руках немногих частных лиц является заведомой несправедливостью, это системная ошибка рыночной экономики. Но раз уж так сложилось, раз уж именно вы оказались теми, кто «сорвал джек-пот», будьте любезны финансировать общественные расходы и помогать тем, к кому судьба была не так благосклонна. Это не то что бы право или «добрая воля» богатых людей, это их прямая общественная обязанность. Если они будут своей обязанностью манкировать, их не поймут, не примут, а при случае хорошенько распотрошат.

В высших слоях по-настоящему богатых людей, в аристократических и наследственных финансовых кланах, такое понимание тоже есть. Богачам нужен социальный мир, а для поддержания социального мира необходимо вести себя с бедными как «добрые родители», а не как пираты и рэкетиры (коими на самом деле являются все капиталисты). В странах же, где капитализм имеет недолгую и бесславную историю, традиций благотворительности нет: нувориши не считают себя обязанными своему народу, а тратят все свои деньги на сверхпотребление, «жрут, как не в себя».

К сожалению, в России с благотворительностью пока не очень хорошо. Несмотря на то, что некоторые традиции благотворительности существовали до социалистической революции, несмотря на то, что капитализм у нас уже 30 лет, несмотря на то, что количество долларовых миллиардеров у нас растет год от года, а их богатство множится, какого-то особенного обилия спонсорских и благотворительных программ не наблюдается.

Думаю, это потому, что многие наши олигархи до сих пор имеют психологию нищебродов. Они нищеброды, просто нищеброды с деньгами. Внутри они остались жадными мелочными нищебродами.

Что отличает нищеброда от по-настоящему богатого человека? Нищеброд тратит все деньги на себя (и ему не хватает). Один нищеброд едет с дамой пониженной социальной ответственности на резиновой лодке, взяв вино, а дети дома голодные; другой нищеброд купил себе самую длинную яхту в истории человечества (пришлось немного подкредитоваться, но не ронять же лицо перед другим олигархом-нищебродом) и посадил в нее шестнадцать шлюх с конкурса красоты, а просьбу пожертвовать на обеды малоимущим отклонил: денег нет. Разницы между ними никакой. Оба тратят только на свое потребление. Оба нищеброды.

На эту тему

По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных, закупает лекарства, жертвует бесплатным столовым, спонсирует сотню дворовых футбольных команд и детско-юношеский хоккейный клуб, пять театров, киностудию и если кто-то еще к нему обращается за помощью, то не отказывает, а смотрит, может ли он и тут помочь. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Тот всего лишь нищеброд на большой лодке.

Встречал я такое, что наши богатые люди говорят: я, мол, жертвую. Но не афиширую. Потому как доброе дело должно делаться в тишине. Мне кажется, это ложь и прикрытие. Пусть афишируют. Пусть общество знает, на что именно дает деньги каждый олигарх и сколько он дает. А то, может, он сто рублей от щедрот своих мелочью насыпал в ящик для пожертвований и считает себя «благотворителем», да еще и высшего сорта, «не хвалящимся сделанным добром». Сто и тысячу рублей пожертвовать – это нормально для меня и тебя, а взносы богатых людей должны быть соразмерны их невероятным доходам, иначе со стороны неба, Бога и общества такая «благотворительность» выглядит насмешкой и издевательством.

Всех нас в России уже до предела отчаяния довела постоянная назойливая реклама благотворительных фондов, которые собирают деньги для спасения тяжелобольных детей. В интернете и по телевизору ведут кампании, эсэмэсками собирают, а мотивация просто убивает: показывают фото больной девочки – вот Маша, Маша больна, ей нужна срочная операция в Германии, если мы сейчас не соберем столько-то миллионов рублей, то она умрет.

Сколько же можно над нами так издеваться? Мы шлем эсэмэски, мы собираем деньги, но кто-то должен ответить нам на вопрос: если есть где-то такая технология, которая спасает детей вот от этой болезни, если эта технология продается за деньги, то почему моя страна не купила эту технологию и не лечит своих больных детей сама и бесплатно? Что это за чудовищная нелепость, как это можно, чтобы жизнь ребенка зависела от того, сумеют ли родители или благотворительный фонд собрать нужное количество денег? Еще вопрос: у нас в России больше ста долларовых миллиардеров и 246 тыс. долларовых миллионеров, неужели каждый из миллиардеров и миллионеров не может вылечивать за свои деньги по одному больному ребенку в год? Почему мы собираем деньги эсэмэсками, одни бедные люди скидываются для других бедных людей, а богатые люди на что? Где они? Они все свои деньги тратят на яхты, шлюх и кокаин? На больных детей они совсем ничего не могут пожертвовать? Зачем же нам такие миллиардеры и миллионеры? Может, мы не тем людям дали фантастически разбогатеть? Может, надо у них всё отнять и поделить?

Такие мысли никак не способствуют социальному миру и спокойствию, сами понимаете. Редко я говорю что-то хорошее о нашем правительстве, чаще критикую. Но недавняя инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой, поддержанная Владимиром Путиным, о создании «частно-государственного» фонда для закупок дорогостоящих лекарств, необходимых в лечении тяжело больных детей, заслуживает самой высокой оценки. Давно пора. Пора создать организацию, которая автоматически, без сбора денег эсэмэсками, будет финансировать любые самые дорогостоящие операции и лекарства для детей просто по медицинским показаниям. Злоупотреблений тут не будет. Быть не может. Никто не заболеет специально, для того, чтобы получить финансирование лечения. А наполняться фонд этот должен, как правильно было сказано, из бюджетов различных уровней, а также пожертвованиями «социально ответственного бизнеса». Я примерно понимаю, как будут собираться такие «пожертвования». Так они обычно и собираются на большие проекты.

В офисы олигархов по списочку позвонят и скажут каждому мягонько: у нас есть мнение, что вы могли бы пожертвовать на хорошее дело, в наш (под государственным контролем) фонд лечения детей, к примеру, сто миллионов рублей, да, ежемесячно. Олигархи у нас ручные, дисциплинированные, возьмут под козырек. Что поделать, если у них самих не хватает ума и совести, чтобы жертвовать, если им подсказка нужна. Значит, государство должно подсказать.