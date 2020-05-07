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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
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              Сергей Козлов

              Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

              Сергей Козлов
              ветеран спецназа
              		 7 мая 2020, 12:14

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              Силы специальных операций (ССО) на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Разумеется, вопросы, связанные с деятельностью ССО, скрыты покровом военной тайны. Однако недавняя публикация в профильном испанском издании, посвященная перспективам ССО испанского королевства позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей.

              Кто-то может спросить – почему нам должна быть в этом смысле интересна Испания? Почему мы не изучаем опыт и планы признанных авторитетов в деле сил специальных операций – Великобритании, США, Франции? Но не стоит недооценивать испанский опыт. Действительно, до определенного момента только ССО Соединенных Штатов, Франции и Соединенного Королевства причислялись на Западе к группе избранных, обладающих спецназом высочайшего класса.

              Однако в мае 2012 года, после учений Dynamic Mix-02, которые Командование специальных операций проводило в Испании, военное руководство НАТО признало Испанию ведущей страной в операциях специального назначения. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что подразделения ССО Испании являются одними из наиболее профессиональных в этой области – и в том числе касательно следования мировым тенденциям развития сил специальных операций.

              Испанские Вооруженные Силы разработали целый комплекс мер и программ на период до 2036 года. В частности, такую программу разработало и Командование Сил специальных операций Испании (Mando de Operaciones Especiales – MOE). Возглавляющий Командование ССО Испании бригадный генерал Раймундо Родригес Рока в январе текущего года заявил: «Изменение угроз и неопределенное будущее вынуждают нас составлять планы по адаптации к сценарию, в котором новые технологии будут ключевыми».

              План предусматривает создание «сил, адаптированных к новым временам, высокоспециализированных, небольших, использующих новейшие технологии». Планируется, что к 2036 году ССО Испании нового облика будут состоять «из человеческого капитала с полностью цифровым мышлением».

              Фото: Francisco Bonilla/Reuters

              Личный состав Командования ССО Испании – высокопрофессиональные и самоотверженные солдаты. На подготовку такого солдата уходит до трех лет. Это штучная работа, поэтому в настоящее время в составе командования нет и 1000 человек.

              Генерал говорит, что «стандарты качества очень высоки. Мы не можем готовить таких специалистов массово». Однако в течение следующих нескольких лет планируется увеличить численность соединений MOE до примерно 1300 человек.

              Повышение мобильности

              Как прогнозируют эксперты НАТО, «характер конфликтов в 2035 году будет существенно зависеть от способности внедрять технологические инновации и адаптировать их к поставленным задачам». В настоящее время в структуре Командования ССО Испании действует Отдел экспериментов и инноваций, который и занимается работкой новейших технических средств и передовых технологий. Он «исследует и испытывает новые материалы и оборудование, которые позволят достигнуть преимущества на поле боя».

              Одним из примеров совместной разработки данного отдела с с испанской компанией URROVESA является Vehículo Medio de Operaciones Especiales (VMOE) – средний автомобиль специальных операций. Машина выдерживает подрыв самодельных взрывных устройств, оборудована встроенным навигатором и средством связи. При этом автомобиль имеет центральную ось для установки различного вооружения (пулеметы автоматические гранатометы), как спереди, так и сзади, что повышает его огневую мощь.

              Генерал Родригес считает автомобиль «одним из лучших продуктов» этого отдела. По его мнению, данная машина «в течение длительного периода времени обеспечивает повышенную мобильность, огневую мощь, защиту и материально-техническую автономию небольших команд, действующих изолированно на враждебной территории или вдали от собственных опор и баз». Таких машин будет произведено и поставлено в части около двадцати.

              Кроме того, в течение текущего года испанская армия планирует приобрести легковые автомобили специального назначения Vehículo Ligero de Operaciones Especiales (VLOE), средние автомобили специального назначения Vehículo Medio de Operaciones Especiales (VMOE) и автомобили разминирования VEOD на сумму 9094400 евро. Для действий на морском направлении планируется купить и поставить в подразделения новые катера, навигационную технику и водолазное оборудование. Для обеспечения доставки командованию разведывательного изображения цели испанские «Зеленые береты» будут продолжать использовать беспилотники разных классов. От маленьких, как «Черный шершень» (всего 10 сантиметров), до больших, таких как «Орбитер 3», который «обеспечивает точность, безопасность и защиту».

              Вплоть до искусственного интеллекта

              Кроме того, испанские ССО планируют совершить прорыв в таких областях, как робототехника и искусственный интеллект. «Отдельно они важны, но слияние этих двух компонентов подразумевает качественный скачок большего масштаба», – подчеркивает генерал Родригес. 

              «В краткосрочной перспективе» он считает ключевой «наземную робототехнику, которая позволит перемещаться внутри зданий или туннелей с большей безопасностью, избегая ловушек и неожиданностей». А в дальнейшем он допускает «создание нанороботов, которые позволят командам спецназ проникать в труднодоступные районы и получать качественную информацию в режиме реального времени». Родригес напоминает и о «ролях, координируемых с искусственным интеллектом», позволяющих «изолировать районы, прикрывать фланги или защищать труднодоступные районы».

              Не стоит забывать и об экипировке спецназа. Уже сейчас в испанских университетах ведется работа над проектами систем, которые в будущем позволят создать «умные предметы одежды», способные измерять физиологические параметры бойца в режиме реального времени - такие как степень обезвоживания, давление или уровень сахара в крови.

              А что у нас?

              Если испанцы заговорили о разработках и внедрении высоких технологий в ССО только относительно недавно, то в России подобные исследования ведутся уже далеко не первый год. Этими вопросами занимается один из создателей российских ССО и первый их командир полковник Олег Мартьянов, который как никто понимает перспективный характер действий наших спецназовцев и их потребность в робототехнике в перспективе.

              Еще несколько лет назад Олег Мартьянов, в то время руководивший Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ), рассказывал о программе создания для спецназа особых боевых роботов. Упоминались проекты под названием «Нерехта» и «Маркер», которые развивали темы, «связанные с техническим зрением и групповым управлением». Речь шла в том числе об антропоморфной технике, перспективы которой для армии Мартьянов оценивал как «хорошие». Правда, использование элементов искусственного интеллекта в Вооруженных силах Мартьянов оценивал как дело далекого будущего.

              Судя по словам полковника, российский спецназ готовится к применению систем виртуальной реальности. Речь идет об «изучении вероятных объектов действий в виртуальном пространстве». Можно предположить, что речь идет о тренировках с помощью VR-технологий.

              Отдельная тема – повышение качества экипировки бойца спецназа. В первую очередь это касается новых материалов, особенно для бронезащиты. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен позволяет сделать экипировку более легкой, эффективной и устойчивой к агрессивным внешним воздействиям. Более того – идут испытания перспективных материалов, если и не делающих бойца полностью невидимым, то по крайней мере существенно снижающих его заметность.

              Планируется, что в итоге все элементы экипировки бойца спецназа – устройства дневного и ночного видения, связи, энергообеспечения, бронезащиты, оружие и т.д. – будут свевдены в единую связанную друг с другом систему. И каждый из этих элементов сможет выполнять несколько функций. Например, бронежилет помимо своей прямой, «защитной» работы будет служить как аккумулятор, маскировочный комплект и приемо-передающая антенна. «В то же время человек останется центром интегрированной системы, в которой он взаимодействует и управляет робототехническими комплексами и новыми видами вооружений», говорит Мартьянов.

              Время покажет, ССО какой страны окажутся в лидерах с точки зрения боевых возможностей в 2035 году. Россия предпринимает все усилия, чтобы занять в этой области самые передовые позиции.


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