На пенсию вполне можно жить

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

Зеленский решил повторить тактику Порошенко, но что-то пошло не такФото: president.gov.ua/ru
Украина опять добилась того, что заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе не принесло никаких результатов. Такова тактика Киева, но есть свидетельства, что столь бескомпромиссная позиция утомила и разочаровала Германию. Переговоры о судьбе Украины теперь идут за спиной Украины, а все надежды Зеленского на положительный для него исход связаны с коронавирусом. Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...

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              Дмитрий Грунюшкин

              На пенсию вполне можно жить

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 15 мая 2020, 09:30

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              «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф.6:34)

              На днях разговаривал по телефону с мамой. Все, как обычно – как дела, как здоровье и прочее. А потом она вдруг говорит – что-то окна в квартире мне деревянные надоели, у всех пластиковые давно стоят. Хочу, мол, поменять. Я внутренне напрягся.

              Со всеми этими коронавидлами доход мой резко упал. Приходящую домработницу я ей оплачивать еще могу, а вот на ремонты разные денег уже нет. Но она меня успокоила. Говорит, я тут поднакопила, сама вставлю, поможешь, когда все кончится и дела наладятся.

              Мама, разумеется, пенсионерка, и получает где-то около 15 тысяч после последних прибавок. Как она при таких доходах умудряется что-то «подкопить», всегда было для меня загадкой. Теща тоже пенсионерка, и тоже «подкапливает» и постоянно норовит еще нам или брату жены деньжат подкинуть. Но теща хотя бы на селе живет, картошка да овощи свои, и с поездок к ней мы всегда возвращаемся на просевшей машине – так набивает багажник своими соленьями-вареньями.

              Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и действительно голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя.

              Фото: RelaxFoto-de/Global Look Press

              Мы, пятидесятилетние и около того, птенцы «святых девяностых», тоже привыкли рассчитывать только на свои силы и в государственную помощь верим, как в хорошую погоду в ноябре. Если случится – удивимся и порадуемся, но ждать не будем. Это те, кто идет за нами, уже привыкли жить хорошо и любые проблемы воспринимают, как катастрофу и требуют государственной поддержки.

              В принципе, они правы. Для того государство и существует, для того мы все ему налоги и платим. Но я своего мнения уже не изменю – надеяться на государство можно, но рассчитывать нужно только на себя.

              Но вообще-то я хотел сказать о другом. О том, как нашим, можно сказать, нищим пенсионерам удается выживать на те деньги, что мы, работающие и относительно неплохо зарабатывающие, считаем просто оскорбительными.

              Так получилось, что моя работа позволяет мне на нее не ходить. Уже года полтора как я плюнул на городскую суету и самоизолировался в своей персональной «Ясной Поляне» в ста километрах от Москвы. Интернет-оптика тут есть, и можно работать удаленно и всегда быть на связи с теми, кто нужен.

              А тут еще жена ушла на удаленку из-за вируса и перебралась ко мне. Раньше она ко мне приезжала на выходные. И вот уже два месяца мы тут безвылазно. Зарплату ей временно срезали, мои доходы, как я уже говорил, вовсе обмелели. Время для пишущих нынче голодное, теле- и кинопроекты встали намертво. Я, по идее, должен был начать стремительно нищать и паниковать. Но этого неожиданно не случилось.

              Как так? Я чуточку проанализировал происходящее, прикинул текущие затраты и пришел к неожиданным выводам. Мы в деревне стали страшным сном маркетолога, потому что почти перестали тратить деньги. Раз в три дня я выезжаю за повседневными продуктами в соседнее село на трассе, где есть приличный магазин. Средний «чек» при таких шопингах – меньше одной тысячи. При этом не могу сказать, что прям уж сильно экономлю. Нет, тут и мясо, и рыба – не шикарного, но приличного качества, сыр-масло и даже немножко пива под архивный футбол. Вот его отсутствие меня действительно расстраивает, приходится смотреть записи старых матчей.

              Картошка, правда, своя, но много ли мы ее едим? Мешка хватает месяца на три-четыре. Яйца поставляют соседские куры. И шашлычками себя баловали, и с соседями вечеринки устраивали – они тоже тут уже больше месяца, так что карантиниться друг от друга смысла нет. То есть, нищенским такое житье не назовешь. Ну, и раз в пару недель выехать в село подальше, где есть сетевой магазин эконом-класса, затариться тем, чего в сельпо нет или дорого. Там тыщи четыре приходится оставить.

              Получается, на двоих у нас в месяц уходит не больше 25 тысяч. Те самые пресловутые две пенсии минимального размера. Дороже всего обходятся наши три кошки и собака размером с небольшого теленка – корма для них стоят больше человечьей еды.

              К сожалению, в эту сумму не входят затраты на ЖКХ. В нашем поселке они минимальные, но вот за квартиру в Подмосковье, где нас нет уже почти два месяца, приходится платить под 9 тысяч, и это сразу рушит благостную картину. К счастью, государство хоть в этом нас поддержало – до конца года за долги по коммуналке запретили начислять пени и отключать услуги неплательщикам. Так что можно гасить этот долг посильными частями. А до конца года, уверен, все разрулится.

              Понятно, что одежда в эти повседневные траты не входит, но мне как-то ни разу не понадобилось за полтора года уединения ничего нового – крепкие «берцы» и добротный «камуфляж» в деревне гораздо актуальней.

              Какие из этого можно сделать выводы? А такие, что большая часть денег прежде уходила на вещи, в принципе, не нужные. Ну, то есть, не то чтобы совсем лишние, но и не остро необходимые.

              И, если перестать тратиться на это, то неожиданно выяснится, что все не так уж и страшно. Всякие там шугаринги и боулинги мне и раньше не требовались. Кино можно смотреть по телеку, тем более, что некоторые компании перенесли премьеры фильмов в онлайн и стоит это явно меньше похода в кино. «Встретиться» с удаленными друзьями оказывается можно тоже онлайн. Это не полноценная замена живым посиделкам, конечно, но дефицит общения лечит. Да что там – мы с друзьями на днях даже на концерт «сходили». Наша любимая рок-группа выступала онлайн, мы скооперировались, организовали локальный чатик в мессенджере и отрывались там впятером, да, пардон, с горячительными напитками – все как в клубе. Пикантности событию придавало то, что в соседней комнате жена удаленно «корпоративила» со своими коллегами по работе, и, кажется, у них тоже все было весело.

              Хорошего в этой жизни на грани, конечно, немного, но и ужаса никакого. Маленькие радости можно себе позволить даже в таком условно-добровольном заключении. Не знаю, как на прожиточный минимум, а на деньги, сравнимые с пенсией, вполне возможно вести достойный и спокойный образ жизни с небольшими даже излишествами.

              Правда, о поездках на море можно забыть, и родню в другом городе навестить уже будет непросто, даже когда все это заточение закончится. Театры и концерты если и останутся вам, то самые недорогие. Обновки тоже придется планировать и откладывать даже на пальто пару месяцев. Если вы болеете и вам нужны дорогие лекарства – это уже поставит вас на грань.

              Ну и такая неприятная вещь, как неуверенность в завтрашнем дне, может сильно испортить настроение. Потому что случись какой форс-мажор в виде сломавшейся машины, неожиданной болезни или непредвиденного скачка цен – и все, вы в пролете. А главное – это не дает никаких шансов как-то двигаться вперед и улучшать качество существования. Это позволяет только сохранять существующее положение. Не более того.

              В общем, как выяснилось, на пенсию вполне можно жить, и жизнь эта будет совсем не впроголодь. Но спокойной такую жизнь не назовешь. А еще я наконец понял, как мои мама и теща, живя одни на пресловутую пенсию, умудряются скапливать деньги и пытаться даже помогать своим детям.


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