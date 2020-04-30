Современное человечество – это первобытная орда

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Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

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МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Европа карает нарушителей карантина жестче России

Британские полицейские весьма строго следят за нарушением карантинаФото: NEIL HAL/ EPA/ТАСС
Либерально настроенная общественность бурно жалуется на суровость наказаний, принятых в России за нарушение режима самоизоляции. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что российский закон и правоприменительная практика в этом вопросе куда более гуманна, чем в Европе. Там меры по борьбе с нарушителями можно поистине назвать драконовскими. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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Мы у подножия страшной горы?

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              Ольга Ускова
              президент группы компаний Cognitive Technologies
              		 30 апреля 2020, 10:00

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              «Он говорит, что изнасилование случилось в аффекте, но я точно помню, что это было в сарае...» (Из судебной практики).

              Сразу несколько человек попросили объяснить, как я понимаю нейронные механизмы случаев массового коллективного безобразия и бреда, которые так участились в последнее время.

              Я, естественно, могу про это рассказать только со своего крылечка – с позиции человека, который имеет прямое отношение к созданию Искусственных Нейронных Систем глубокого обучения для беспилотного наземного транспорта. Мои знакомства с работами Выготского, Лурии, Троттера и т. д. носят скорее любительский, недостаточно профессиональный характер. Но, как говорится, сами напросились...

              Как я уже писала, обучение Искусственных Нейронных Сетей и «воспитание» до необходимого функционального и уровня самостоятельного принятия решения Искусственного Мозга очень напоминает воспитание ребёнка. В каком-то приближении мы можем говорить о «сознании» и «самосознании» наших систем ИИ Cognitive Pilot.

              – Первая стадия: Система ИИ управляется командами разработчика, который определяет ее действия, так же как взрослый человек действует словом на ребенка, побуждая его что-то сделать.

              Фото: Терминал,Amblin Entertainment

              – Вторая: Искусственный мозг учится общаться с разработчиком, отвечая ему и, в диалоге влияя, косвенно, на ход разработки. Так же как подросший ребенок перенимает от взрослого способ обращения и начинает воздействовать словом на взрослого.

              – И третья: Искусственный мозг начинает саморазвиваться. Самостоятельно корректирует своё поведение. Так же как ребенок начинает воздействовать словом на самого себя, не обращаясь к взрослому за командами.

              Проходя эти стадии работы с Искусственным Мозгом (в определенном приближении и в чисто профессиональном узком коридоре задач управления транспортом), мы обнаружили довольно интересную ошибку, сбой систем при определенном режиме коллективной работы, которую мы назвали «Искусственный Аффект» (ИА).

              При регулярной подаче сразу на много узлов тревожных команд о высокой вероятности фатальной поломки (например, идет обучение агроботов на полях с «выросшими» камнями, а критерий «не поломать жатку о камень» поставлен как самый существенный) происходит сбой большинства других систем роботов из-за неоправданной перегруппировки всех вычислительных ресурсов на решение этой подзадачи. И комплексное поведение каждого отдельного агробота становится неадекватным. Причем эта история проявляется именно при параллельном обучении сразу большого количества машин. Если обучать каждую отдельно – «аффекта» не возникает. У нас это формулируется как «случайный или сознательный перекос обучающей выборки в пользу одного из классов, который приводит к концентрации сети на особо точном выделении объектов только этого класса и провалу в выделении других».

              Похожий процесс мы наблюдаем и при коллективной реакции общества на глобальные негативные события, такие как войны, эпидемии и т. п. Я бы назвала это явление – коллективный аффект.

              Коллективный аффект, или «бурно протекающая положительно или отрицательно окрашенная психогенная реакция», затрагивает, иногда парализует или, напротив, мобилизует волю группы людей, связанных между собой единой языковой средой. Именно в состоянии развитого аффекта организм общества перестаёт работать слаженно и «вырабатывать стандартную, логическую модель поведения и существования».

              Так же, как каждое сильное аффективное состояние сопро­вождается глубокими нарушениями функций в организме челове­ка, так и коллективный аффект нарушает всю энергетику организма общественной группы людей в целом.

              Очень интересно, что именно язык общения здесь играет очень важную роль при провоцировании ненормального состояния (так же как команды разработчика в системах ИИ). Ассоциативные пары, привязанные к негативным нейродинамическим реакциям типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем», провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми.

              И таких ассоциативных цепочек, очень опасных для окружающих, специалист-нейронщик может намастырить предостаточно. А при условии наличия доверительного отношения населения к соцсетям, с предельной быстротой загрузить их прямо в мозги большому количеству граждан.

              В конце приведу только пример из практики А. Лурии. Он считал: «способность регулировать собственное поведение связана с лобными долями, в особенности – левого полушария».

              Поэтому очень много занимался с пациентами, получившими травмы лобных долей. Они могли говорить и выполнять простые повседневные действия, как, например, здороваться с окружающими или самостоятельно одеваться. Но в новых ситуациях они были неспособны регулировать свое поведение и полностью зависели от внешних стимулов.

              Например, один из его пациентов должен был сесть на поезд, идущий в Москву, но, прибыв на станцию, сел в первый поданный на посадку поезд и уехал в противоположном направлении. Очевидно, голос диктора: «Просим пройти на посадку» и вид других пассажиров, садящихся в поезд, был слишком сильным стимулом, которому он был не в силах противостоять. Он не смог сказать себе: «Это не мой поезд» – и с помощью этих слов направить собственное поведение.

              Но у нас-то с вами нет травм головы. Давайте будем фильтровать внешнее воздействие, хотя бы со стороны СМИ и ФБ.

              P. S. «Первобытной ордой» назвал человечество старичок Фрейд в своей работе «Тотем и табу» (1913). Фрейд виноват, да.

              Источник: Блог Ольги Усковой


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