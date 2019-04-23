Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Американские угрозы сделают Россию богаче

США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Как Канада вмешивалась в выборы в других странах

Высокомерное отношение Трюдо и Фриланд к России не оставляет надежд на потепление наших отношенийФото: ZUMA/ТАСС
Премьер Канады Джастин Трюдо предостерег Россию от вмешательства в парламентские выборы, намеченные в его стране через полгода. А его подчиненная, глава МИД Христя Фриланд заявила, что «злонамеренные иностранные игроки», оказывается, уже вмешались – с целью разрушить канадскую демократию. Оба при этом забыли оговориться, что сама Оттава регулярно лезет во внутренние дела других государств. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...

Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи». Подробности...

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            Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

            Ольга Ускова
            президент группы компаний Cognitive Technologies
            		 23 апреля 2019, 11:52

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            В конце прошлой недели в Cognitive была очень интересная встреча с человеком, которого весь мир считает визионером, стратегом, экспертом, чувствующим и видящим будущее развитие планеты.

            Мы проговорили три часа. Мне было сложно и интересно. Сложно, потому что он уплывал от конкретики, не хотел досчитывать детали. Интересно, так как его глобальные ощущения во многом совпадали с моими взглядами – и я услышала в четверг ответы на некоторые, волнующие меня вопросы.

            Я, конечно, не визионер, но стратегическими вопросами развития своего направления заниматься обязана и со временем выработала для себя несколько простых жизненных правил, помогающих в решении стратегических задач:

            – Среди людей больше отражений, чем оригиналов. А отражениям важнее виртуальные миры, чем реальные пространства. Поэтому затевая изменения в реальности, не забывайте подтягивать виртуальные проекции в интернете и социальных сетях.

            Фото: Lin Hui/Beijing Youth Daily/Reuters

            – Средний внутренний возраст человека – лет 14-15. Мы все внутри подростки и надо строить мир для подростков. Должно быть весело, сексуально, адреналиново и странно. Движуха – must have.

            – Есть только вера в ВЕРУ, а всё остальное: Правда, Ложь, Справедливость, Совесть, Мораль и прочее, суть производные от первого. Поэтому, у каждого своё.

            – Любое преодоление – признак роста. Все когда-то происходит в первый раз. Не стыдно не уметь, стыдно не пытаться научиться.

            – Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи» и «ковра-самолета».

            – Нет такого понятия – вдохновение. Есть включатель внутренний. Просто зажгли внутри свет сегодня или нет.

            – Повторение, может, и мать учения, но бессмысленное повторение – это еще и мать разложения, стагнации и потери времени.

            – Величие человека не в борьбе с природой и не в ее покорении, а в слиянии и взаимодействии.

            – Единственное, что можно воровать, это – идеи. Мне кажется, они для этого и рождаются. А мастерство, оно в оригинальном воплощении.

            – Самолюбование требует огромных затрат времени и усилий. Избавляясь от чувства собственной значимости, мы экономим столько жизненного пространства.

            – В перспективе я умру. Мы все умрем в перспективе. И это – такой грандиозный стимул, чтобы активнее двигаться в отпущенный для жизни отрезок времени!

            Источник: Блог Ольгы Усковой


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