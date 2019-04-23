Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

В конце прошлой недели в Cognitive была очень интересная встреча с человеком, которого весь мир считает визионером, стратегом, экспертом, чувствующим и видящим будущее развитие планеты.

Мы проговорили три часа. Мне было сложно и интересно. Сложно, потому что он уплывал от конкретики, не хотел досчитывать детали. Интересно, так как его глобальные ощущения во многом совпадали с моими взглядами – и я услышала в четверг ответы на некоторые, волнующие меня вопросы.

Я, конечно, не визионер, но стратегическими вопросами развития своего направления заниматься обязана и со временем выработала для себя несколько простых жизненных правил, помогающих в решении стратегических задач:

– Среди людей больше отражений, чем оригиналов. А отражениям важнее виртуальные миры, чем реальные пространства. Поэтому затевая изменения в реальности, не забывайте подтягивать виртуальные проекции в интернете и социальных сетях.

– Средний внутренний возраст человека – лет 14-15. Мы все внутри подростки и надо строить мир для подростков. Должно быть весело, сексуально, адреналиново и странно. Движуха – must have.

– Есть только вера в ВЕРУ, а всё остальное: Правда, Ложь, Справедливость, Совесть, Мораль и прочее, суть производные от первого. Поэтому, у каждого своё.

– Любое преодоление – признак роста. Все когда-то происходит в первый раз. Не стыдно не уметь, стыдно не пытаться научиться.

– Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи» и «ковра-самолета».

– Нет такого понятия – вдохновение. Есть включатель внутренний. Просто зажгли внутри свет сегодня или нет.

– Повторение, может, и мать учения, но бессмысленное повторение – это еще и мать разложения, стагнации и потери времени.

– Величие человека не в борьбе с природой и не в ее покорении, а в слиянии и взаимодействии.

– Единственное, что можно воровать, это – идеи. Мне кажется, они для этого и рождаются. А мастерство, оно в оригинальном воплощении.

– Самолюбование требует огромных затрат времени и усилий. Избавляясь от чувства собственной значимости, мы экономим столько жизненного пространства.

– В перспективе я умру. Мы все умрем в перспективе. И это – такой грандиозный стимул, чтобы активнее двигаться в отпущенный для жизни отрезок времени!

Источник: Блог Ольгы Усковой