Россия получила реальный шанс на возрождение

Взгляд
14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Россия получила реальный шанс на возрождение

Ольга Ускова
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Подробности...

Что ждет российскую киноиндустрию

Александр Молчанов
Александр Молчанов, сценарист
Если западное кино уйдет из российских кинотеатров хотя бы на два года, оно туда больше не вернется никогда. Если у российской киноиндустрии появится возможность пройти хотя бы один производственный цикл без лоббистского давления Голливуда, голливудское кино будет вытеснено из кинотеатров так же, как бразильские телесериалы были вытеснены с наших телеэкранов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Снова ненавидите русских? Это вы зря

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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    освобождение города


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    предмет ненависти


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    на ваш взгляд


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    Ольга Ускова

    Россия получила реальный шанс на возрождение

    Ольга Ускова
    президент группы компаний Cognitive Technologies
    		14 марта 2022, 14:02

    Наступило время, когда Маниловы и Чичиковы оказались не у дел. Друзья, я задолбалась вытирать носы и гладить по голове истериков и паникеров. Многим не понравится, но пишу, как есть:

    – Ольга, я стою в аэропорту и прощаюсь с Россией. Улетаю в неизвестность. Но наша команда и там постарается продолжить помогать технологическим стартапам.

    Алё? У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Беспрецедентные меры поддержки со стороны государства, открывшиеся от конкуренции международных матерых игроков рынки, средства наконец-то направлены внутрь страны. И здесь нужны консультанты, полигоны, юристы, патентоведы и т. п. для оформления и запуска новых бизнесов.

    Всю, блин, дорогу молодые поколения ныли:

    – Во-о-от, вам то хорошо. Если бы мы в нулевых оказались на залоговых аукционах, на стрелках, на первых биржах и т. д., и т. п. Мы бы тогда ого-го!

    Пожалуйте! Новая Перестройка! Вперед! Почему ваши толстые пятки сверкают?

    – Ольга! Я строил бизнес 20 лет. Я все потерял! Гребанная страна!

    Да! Это горько и страшно! Сейчас очень мало в мире людей, не потерявших что-то. А порой и всё. В 90-е наши родители разом обнулились в профессиональном плане. И директора предприятий, доктора наук, геологи и врачи рванули торговать с лотка на вещевых рынках, чтобы прокормить семьи. Сколько погибших судеб и сломленных жизней. Это всегда кровавый след революционных изменений. Но тогда и страна полностью рухнула. Сейчас легче. Сейчас есть страна и есть мы. Надо забить на нытье. Понять новые условия и начать вкалывать. Опыт предыдущих 20 лет точно пригодится.

    – Ольга, вы видели фотографии/видео/репортажи и т. п. с боев на Украине / от уезжающих из страны / от протестующих против России и т. д.? Как Вы можете улыбаться, работать, общаться, смотреть людям в глаза, любить, дышать, жить, а не ползти на коленях, извиняться, целовать американских хозяев в попу, посыпать голову пеплом, делать себе харакири в это тяжелое время?

    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Сейчас Россия получила реальный шанс на возрождение. Все зомбируемые эмоционально и поддающиеся гипнозу стыдом и унижением – уже проигравшая сторона. Это психиатрическая онкология – когда эмоциональный механизм сам себя пожирает, расходует в воздух личную энергию жизни и не дает вам двинуться с места. Человек в таком состоянии выпадет из повестки в любой стране мира. От перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.

    – Ольга! У меня много друзей на Украине. Я вешаю украинский флаг на аватарке и желаю своей стране поражения.

    Я не знаю ничего глупее этой позиции. Разбирать ее здесь даже не буду. Хочу только напомнить, что в Великую Отечественную войну в СССР под управлением Сталина был настолько тяжелый репрессивный режим внутри страны, что фашисты считали, что советские люди будут сдавать им города без боя из ненависти к диктатору. Так вот, только ничтожный процент из россиян, самых отбросов, тогда пошел в полицаи. И он был презираем и уничтожаем и нашими, и фашистами. Когда Отечество в опасности, то сначала решают внешние проблемы, а потом уже приступают к исправлению внутренних ошибок и перекосов.

    И да, у современных «полицаев» нет здесь никаких шансов! Источник

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