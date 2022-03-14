Россия получила реальный шанс на возрождение

Наступило время, когда Маниловы и Чичиковы оказались не у дел. Друзья, я задолбалась вытирать носы и гладить по голове истериков и паникеров. Многим не понравится, но пишу, как есть:

– Ольга, я стою в аэропорту и прощаюсь с Россией. Улетаю в неизвестность. Но наша команда и там постарается продолжить помогать технологическим стартапам.

Алё? У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Беспрецедентные меры поддержки со стороны государства, открывшиеся от конкуренции международных матерых игроков рынки, средства наконец-то направлены внутрь страны. И здесь нужны консультанты, полигоны, юристы, патентоведы и т. п. для оформления и запуска новых бизнесов.

Всю, блин, дорогу молодые поколения ныли:

– Во-о-от, вам то хорошо. Если бы мы в нулевых оказались на залоговых аукционах, на стрелках, на первых биржах и т. д., и т. п. Мы бы тогда ого-го!

Пожалуйте! Новая Перестройка! Вперед! Почему ваши толстые пятки сверкают?

– Ольга! Я строил бизнес 20 лет. Я все потерял! Гребанная страна!

Да! Это горько и страшно! Сейчас очень мало в мире людей, не потерявших что-то. А порой и всё. В 90-е наши родители разом обнулились в профессиональном плане. И директора предприятий, доктора наук, геологи и врачи рванули торговать с лотка на вещевых рынках, чтобы прокормить семьи. Сколько погибших судеб и сломленных жизней. Это всегда кровавый след революционных изменений. Но тогда и страна полностью рухнула. Сейчас легче. Сейчас есть страна и есть мы. Надо забить на нытье. Понять новые условия и начать вкалывать. Опыт предыдущих 20 лет точно пригодится.

– Ольга, вы видели фотографии/видео/репортажи и т. п. с боев на Украине / от уезжающих из страны / от протестующих против России и т. д.? Как Вы можете улыбаться, работать, общаться, смотреть людям в глаза, любить, дышать, жить, а не ползти на коленях, извиняться, целовать американских хозяев в попу, посыпать голову пеплом, делать себе харакири в это тяжелое время?

Сейчас Россия получила реальный шанс на возрождение. Все зомбируемые эмоционально и поддающиеся гипнозу стыдом и унижением – уже проигравшая сторона. Это психиатрическая онкология – когда эмоциональный механизм сам себя пожирает, расходует в воздух личную энергию жизни и не дает вам двинуться с места. Человек в таком состоянии выпадет из повестки в любой стране мира. От перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.

– Ольга! У меня много друзей на Украине. Я вешаю украинский флаг на аватарке и желаю своей стране поражения.

Я не знаю ничего глупее этой позиции. Разбирать ее здесь даже не буду. Хочу только напомнить, что в Великую Отечественную войну в СССР под управлением Сталина был настолько тяжелый репрессивный режим внутри страны, что фашисты считали, что советские люди будут сдавать им города без боя из ненависти к диктатору. Так вот, только ничтожный процент из россиян, самых отбросов, тогда пошел в полицаи. И он был презираем и уничтожаем и нашими, и фашистами. Когда Отечество в опасности, то сначала решают внешние проблемы, а потом уже приступают к исправлению внутренних ошибок и перекосов.

И да, у современных «полицаев» нет здесь никаких шансов! Источник