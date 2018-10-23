Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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          Ольга Ускова

          Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

          Ольга Ускова
          предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
          		 26 декабря 2018, 10:40

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          Я пришла с годового заседания своей кафедры инженерной кибернетики в совершенно растрепанных чувствах и, наверное, в первый раз за мои полтора года в «Фейсбуке» решила излить душу в посте, как в личный дневник, без корректуры, без ожидания лайков. Просто, может, из пространства «Фейсбука» начнет формироваться какое-то сочувствие и ответ.

          Работая по всему миру с американскими, европейскими, китайскими корпорациями, я после некоторого калейдоскопа событий составила довольно четкую национальную картину высококвалифицированных кадров в математике, программировании, инженерной кибернетике в крупнейших международных корпорациях. Руководителей инженерных центров обычно зовут Раджеш, или Камал, или Ануж, или... R&D лаборатории по миру практически на 80% укомплектованы индусами, в остальных 20% элитой являются возрастные русские технари, еще старой школы образования. Американцы и европейцы обычно занимают руководящие маркетинговые, административные или финансовые посты.

          У нас была фантастическая научная фундаментальная школа в области точных наук с уникальной системой воспроизводства педагогического состава. Потом пришли черные дни, когда главной наукой стала считаться экономика, а подготовку в ней специалистов можно было осуществлять системами типа ЕГЭ и заполнения тестов и таблиц. И эта зараза начала разъедать и опутывать и базовые фундаментальные кафедры.

          Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся на моем личном авторитете, но это уже больше похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы.

          «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Да твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Что они выберут сами?

          Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

          «О. А. дети приходят с ЕГЭ и не умеют говорить с преподавателем. С ними никто не разговаривал до нас. Их просто натаскивали по определенным типам задач». А мышление может развиваться, опираясь на определенный системный путь. И педагог – это человек, показывающий возможный путь.

          «В соответствии с kpi программы 5/100 мы не можем отчислять двоечников. И они про это знают. Приходят бесконечное количество раз на пересдачу». Да, блин. Ко мне на кафедру стоит очередь в 72 человека из других вузов, Физтеха и т. п. Отличных ребят, которые хотят учиться. А мы не можем убрать лентяев и взять звезд, потому что показатели!

          И т. д. и т. п.

          Я физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании и не понимаю – кому же в нашей стране это надо?

          Сейчас семь человек из топ-проектировщиков Cognitive взяли на себя педагогические нагрузки, чтобы не потерять ребят на раннем фундаментальном уровне. Нам не нужны программисты с курсов 1С. Этих пусть МГУ готовит, говорят, у них появилась специальность экономическая (блин) кибернетика. И никому не смешно от этого названия. Но я хочу, чтобы у наших талантливейших детей был в новом мире шанс. Они достойны лидерства. И в смысле образования я готова объяснять потребность в профессионалах на всех уровнях руководства страны.

          А пока... Пока я пришла с заседания кафедры совершенно разбитая. Я вижу своих коллег, которым приходится каждый день, как на фронте, отстаивать перед руководством университета элементарные вещи – необходимость фундаментальной подготовки в математике! 

          Ну я вместе с ними – на баррикады! Здесь уж – до последней капли крови.

          Источник: Блог Ольги Усковой


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