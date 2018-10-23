Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Я пришла с годового заседания своей кафедры инженерной кибернетики в совершенно растрепанных чувствах и, наверное, в первый раз за мои полтора года в «Фейсбуке» решила излить душу в посте, как в личный дневник, без корректуры, без ожидания лайков. Просто, может, из пространства «Фейсбука» начнет формироваться какое-то сочувствие и ответ.

Работая по всему миру с американскими, европейскими, китайскими корпорациями, я после некоторого калейдоскопа событий составила довольно четкую национальную картину высококвалифицированных кадров в математике, программировании, инженерной кибернетике в крупнейших международных корпорациях. Руководителей инженерных центров обычно зовут Раджеш, или Камал, или Ануж, или... R&D лаборатории по миру практически на 80% укомплектованы индусами, в остальных 20% элитой являются возрастные русские технари, еще старой школы образования. Американцы и европейцы обычно занимают руководящие маркетинговые, административные или финансовые посты.

У нас была фантастическая научная фундаментальная школа в области точных наук с уникальной системой воспроизводства педагогического состава. Потом пришли черные дни, когда главной наукой стала считаться экономика, а подготовку в ней специалистов можно было осуществлять системами типа ЕГЭ и заполнения тестов и таблиц. И эта зараза начала разъедать и опутывать и базовые фундаментальные кафедры.

Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся на моем личном авторитете, но это уже больше похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы.

«Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Да твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Что они выберут сами?

«О. А. дети приходят с ЕГЭ и не умеют говорить с преподавателем. С ними никто не разговаривал до нас. Их просто натаскивали по определенным типам задач». А мышление может развиваться, опираясь на определенный системный путь. И педагог – это человек, показывающий возможный путь.

«В соответствии с kpi программы 5/100 мы не можем отчислять двоечников. И они про это знают. Приходят бесконечное количество раз на пересдачу». Да, блин. Ко мне на кафедру стоит очередь в 72 человека из других вузов, Физтеха и т. п. Отличных ребят, которые хотят учиться. А мы не можем убрать лентяев и взять звезд, потому что показатели!

И т. д. и т. п.

Я физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании и не понимаю – кому же в нашей стране это надо?

Сейчас семь человек из топ-проектировщиков Cognitive взяли на себя педагогические нагрузки, чтобы не потерять ребят на раннем фундаментальном уровне. Нам не нужны программисты с курсов 1С. Этих пусть МГУ готовит, говорят, у них появилась специальность экономическая (блин) кибернетика. И никому не смешно от этого названия. Но я хочу, чтобы у наших талантливейших детей был в новом мире шанс. Они достойны лидерства. И в смысле образования я готова объяснять потребность в профессионалах на всех уровнях руководства страны.

А пока... Пока я пришла с заседания кафедры совершенно разбитая. Я вижу своих коллег, которым приходится каждый день, как на фронте, отстаивать перед руководством университета элементарные вещи – необходимость фундаментальной подготовки в математике!

Ну я вместе с ними – на баррикады! Здесь уж – до последней капли крови.

Источник: Блог Ольги Усковой