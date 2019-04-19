Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Россия, НИТУ МИСиС, 2017.

– Поднимите руки, кто после окончания хочет работать в Газпроме, ВЭБе, в госкорпорациях, в общем?

Поднимается 75% рук.

– Ок. А кто работать в предпринимательской команде?

4% рук

– Ок. А кто хочет строить свой бизнес?

Один-два человека.

Великобритания. Кембридж.

– в крупных корпорациях – 25%;

– в предпринимательской команде – 52%;

– свой бизнес – 10%.

США, Silicon valey, Пало Альто

– в крупных корпорациях – 20%;

– в предпринимательской команде – 27%;

– своя компания – 49%.

Из диалога с российскими студентами после опроса.

С: Какая разница? Так сидишь на жопе, кнопки жмешь, и в своем деле сидишь на жопе, кнопки жмешь, только еще паришься про деньги.

Я: Конечно, ты прав. Физическая суть операций для творческого человека не меняется. Но вот ты выходишь на улицу с сынишкой. Садишься в беспилотник и говоришь, а вот это твой папка с командой делали... И в твоем сердце и в сердце твоего малыша совершенно другой мир образуется. Для талантливого человека нет хуже смерти, чем нереализованность...

Ушли думать. Через полтора года опросила.

Россия, НИТУ МИСиС, 2019.

– Поднимите руки, кто после окончания хочет работать в Газпроме, ВЭБе, в госкорпорациях, в общем?

Поднимается 25% рук.

– Ок. А кто работать в предпринимательской команде?

44% рук

– Ок. А кто хочет строить свой бизнес?

12 человек.

Все-таки не зря я живу и работаю! Что-то подвинулось в сознании детей и пространстве.

Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по КОРИДОРАМ. Министерским, газпромовским, вэбовским и т. п. Но они, как известно, кончаются СТЕНКОЙ. Тупик.

А можно прорубать тоннели к свету, к воздуху, к новой реальности.

Работа, конечно, потяжелее, чем в коридорчиках, но зато и жизнь бьет ключом. Счастье, по-моему, это не советское «Счастье – это когда тебя понимают» (с) – никто до конца другого не понимает, и бессмысленно в это стремиться. А Счастье – это когда ТЫ САМ СЕБЯ понимаешь и самореализуешься по полной!

P.S. На фото: министерский коридор и самоподобный виртуальный тоннель, который построили программисты Cognitive и который вывел нас на международный рынок!

Источник: Блог Ольги Усковой