Инициаторы развала СССР поздно опомнились

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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

ВКС доставили более 200 тонн материалов из-под Петербурга на стройплощадку в КалининградеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Крайне необычное событие, связанное с ВКС России, осталось на уходящей неделе почти незамеченным. Военно-транспортные самолеты были привлечены для переброски в один из регионов России не каких-то уникальных грузов, а обычных стройматериалов – для достройки новейшего медицинского центра. Почему Минобороны выбрало столь дорогостоящий и срочный метод доставки? Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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              Никита Коваленко

              Инициаторы развала СССР поздно опомнились

              Никита Коваленко
              политический обозреватель
              		27 апреля 2020, 12:02

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              Очень интересно сейчас наблюдать за главными действующими лицами процесса развала СССР. Когда-то они очень гордились своими достижениями, однако постепенно их подвиги стали казаться все более сомнительными даже им самим. И вот в 35-летнюю годовщину начала перестройки – священную, казалось бы, для них дату – Михаил Горбачев, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук и вовсе умудрились в очередной раз устроить заочные препирательства друг с другом.

              Сначала, пытаясь внушить, судя по всему, больше себе самому, чем публике, что перестройка была прекрасным начинанием, Горбачев рассказал, что в распаде возглавляемой им страны виноваты вовсе не он и его политика, а ГКЧП и «те, кто воспользовался ситуацией после путча». Главные подписанты Беловежских соглашений столь явного выпада в свой адрес проигнорировать не смогли. Но, вот что любопытно, их комментарии были совсем не о том, как им в итоге удалось достичь независимости своих республик.

              «Он просто врет таким бесстыжим образом… Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно. Он очень много сделал положительного, но потом стал тормозом. У него жажда власти, которую он скрывал, была больше, чем любое другое желание… Я бы посоветовал ему раскаяться… и сказать: все мы совершали ошибки и не знали, куда идем. Все мы причастны к тому, что построен «дикий» капитализм. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий». Не хватило ума», заявил первый глава суверенного Белорусского государства Станислав Шушкевич.

              То есть из его слов выходит, что Горбачев был «тормозом» перестройки и узурпатором власти, а сами Шушкевич и компания совсем не желали развалить страну, а совершили ошибки, в результате которых был построен «дикий капитализм», который совсем не лучше советской системы.

              Более того, бывший белорусский лидер и вовсе сожалеет о недополученной выгоде СССР от объединения Германии, что вообще как-то слабо коррелирует с теми соглашениями, которые он сотоварищи подписал в Беловежской пуще почти 29 лет назад.

              Фото: Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

              Впрочем, еще дальше пошел первый президент суверенной Украины Леонид Кравчук, который согласился с Шушкевичем насчет «тормоза» перестройки в лице жаждущего власти Горбачева. «Горбачев, начиная перестройку, не понимал, чего он хочет, и не думал об интересах СССР. Он хотел быть возведенным в ранг великого демократа в глазах Запада. Но если бы Горбачев создал в стране систему понимания перестройки, ее движущих сил, выдвинул бы нужных людей – все было бы по-другому», заявил Кравчук. И здесь тоже сквозит явное сожаление о былых временах и потерянной стране. При этом оба бывших лидера, что белорусский, что украинский – пытаются оправдаться за свои действия. А ведь когда-то они высказывались совершенно иначе. «У меня не было сомнений в том, денонсировать Союзный договор или нет», – заявлял раньше Кравчук, подчеркивая, что все было сделано правильно. А позднее добавлял: «Украина может гордиться тем, что она есть, и была, и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную».

              «Я рад за то, что произошло, и я рад, что людям сейчас живется лучше, чем многим жилось в Советском Союзе», вторил ему Шушкевич. «Мы сделали нужное дело и в нужном месте. Мы приняли нужное решение, потому что распад, развод произошел без пролития капли крови… Главное, что мы стали юридически независимы и можем хотя бы качать свои права. Раньше мы были наглухо зависимы и мечта белорусских патриотов сбылась, де-юре мы независимы», – подчеркивал он.

              Однако в последнее время их заявления становились все менее яростными и стали приобретать извинительный тон. И вот они уже «переобулись» и активно рассказывают, что распад СССР – вовсе не их вина, и спихивают ответственность на Горбачева, обстоятельства и т. д. Как пауки в банке, пожирают друг друга.

              Отчего же такое разительное переосмысление? Возможно, отчасти этому способствовало то, что политическая карьера ни у Кравчука, ни у Шушкевича не задалась. Оба покинули руководящие посты в 1994 году, после чего один успел побыть депутатом Верховной рады, а второй лишь вел внепарламентскую оппозиционную деятельность и выступал с лекциями в университетах.

              Не стоит исключать и фактор того, как обстоят дела в образовавшихся независимых республиках. Плачевность обстановки на Украине, уже шесть лет находящейся в состоянии гражданской войны и экономической деградации, не может не быть очевидна даже такому радетелю украинской независимости, как Кравчук.

              С Белоруссией ситуация немного иная – ее можно считать наиболее благополучной из стран СНГ, наряду с Россией и Казахстаном. Во многом благодаря тому, что Александр Лукашенко выстроил в ней систему, которую с определенной натяжкой можно охарактеризовать, как СССР в миниатюре. Однако и она испытывает ряд проблем, да и передовым государством Европы так и не стала. Собственно, сам Лукашенко называл распад Советского Союза катастрофой.

              То есть что Кравчук, что Шушкевич, вряд ли получили то, на что надеялись, когда подписывали Беловежские соглашения. Народное мнение в постсоветских государствах относительно развала СССР сложно назвать однозначным, однако число тех, кто сожалеет о потерянной стране, достаточно велико.

              На фоне всего этого престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность. Невзирая даже на политику своих стран – ведь тот же Кравчук в недавнем комментарии вполне наговорил на попадание на украинский сайт «Миротворец».

              Стоит отметить, что глава третьей делегации, приехавшей в Беловежскую пущу в 1991 году, первый президент РФ Борис Ельцин, также извинялся за свои действия, хотя и до конца своей жизни называл распад СССР неизбежным. Когда-то он (по свидетельствам других участников переговоров в Вискулях) говорил: «Горбачева надо смещать. Хватит! Нацарствовался!». Однако уже в 1995 году, по понятным причинам, заявлял: «Потеря части народа на отторгаемой территории есть такой же ущерб для государства, как потеря, например, руки для человека. По той же причине и действия, направленные на отторжение части государственной территории, должны считаться преступлением против государства в целом».

              А в своей прощальной речи в ночь на 1 января 2000 года Ельцин и вовсе извинился перед гражданами: «Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее».

              Что же касается Михаила Горбачева, политика которого привела возглавляемую им страну к распаду, то он нашел себе утешение в том, что постоянно повторяет, что всегда был против разделения СССР, а виновны в этом другие. Оправдания же он ищет лишь затеянной им перестройке и тому, что не смог принять дополнительных усилий для спасения Союза. Впрочем, эти его утверждения выглядят с каждым разом все менее убедительно.


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