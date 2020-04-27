Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Очень интересно сейчас наблюдать за главными действующими лицами процесса развала СССР. Когда-то они очень гордились своими достижениями, однако постепенно их подвиги стали казаться все более сомнительными даже им самим. И вот в 35-летнюю годовщину начала перестройки – священную, казалось бы, для них дату – Михаил Горбачев, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук и вовсе умудрились в очередной раз устроить заочные препирательства друг с другом.

Сначала, пытаясь внушить, судя по всему, больше себе самому, чем публике, что перестройка была прекрасным начинанием, Горбачев рассказал, что в распаде возглавляемой им страны виноваты вовсе не он и его политика, а ГКЧП и «те, кто воспользовался ситуацией после путча». Главные подписанты Беловежских соглашений столь явного выпада в свой адрес проигнорировать не смогли. Но, вот что любопытно, их комментарии были совсем не о том, как им в итоге удалось достичь независимости своих республик.

«Он просто врет таким бесстыжим образом… Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно. Он очень много сделал положительного, но потом стал тормозом. У него жажда власти, которую он скрывал, была больше, чем любое другое желание… Я бы посоветовал ему раскаяться… и сказать: все мы совершали ошибки и не знали, куда идем. Все мы причастны к тому, что построен «дикий» капитализм. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий». Не хватило ума», – заявил первый глава суверенного Белорусского государства Станислав Шушкевич.

То есть из его слов выходит, что Горбачев был «тормозом» перестройки и узурпатором власти, а сами Шушкевич и компания совсем не желали развалить страну, а совершили ошибки, в результате которых был построен «дикий капитализм», который совсем не лучше советской системы.

Более того, бывший белорусский лидер и вовсе сожалеет о недополученной выгоде СССР от объединения Германии, что вообще как-то слабо коррелирует с теми соглашениями, которые он сотоварищи подписал в Беловежской пуще почти 29 лет назад.

Впрочем, еще дальше пошел первый президент суверенной Украины Леонид Кравчук, который согласился с Шушкевичем насчет «тормоза» перестройки в лице жаждущего власти Горбачева. «Горбачев, начиная перестройку, не понимал, чего он хочет, и не думал об интересах СССР. Он хотел быть возведенным в ранг великого демократа в глазах Запада. Но если бы Горбачев создал в стране систему понимания перестройки, ее движущих сил, выдвинул бы нужных людей – все было бы по-другому», – заявил Кравчук. И здесь тоже сквозит явное сожаление о былых временах и потерянной стране. При этом оба бывших лидера, что белорусский, что украинский – пытаются оправдаться за свои действия. А ведь когда-то они высказывались совершенно иначе. «У меня не было сомнений в том, денонсировать Союзный договор или нет», – заявлял раньше Кравчук, подчеркивая, что все было сделано правильно. А позднее добавлял: «Украина может гордиться тем, что она есть, и была, и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную».

«Я рад за то, что произошло, и я рад, что людям сейчас живется лучше, чем многим жилось в Советском Союзе», – вторил ему Шушкевич. «Мы сделали нужное дело и в нужном месте. Мы приняли нужное решение, потому что распад, развод произошел без пролития капли крови… Главное, что мы стали юридически независимы и можем хотя бы качать свои права. Раньше мы были наглухо зависимы и мечта белорусских патриотов сбылась, де-юре мы независимы», – подчеркивал он.

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Однако в последнее время их заявления становились все менее яростными и стали приобретать извинительный тон. И вот они уже «переобулись» и активно рассказывают, что распад СССР – вовсе не их вина, и спихивают ответственность на Горбачева, обстоятельства и т. д. Как пауки в банке, пожирают друг друга.

Отчего же такое разительное переосмысление? Возможно, отчасти этому способствовало то, что политическая карьера ни у Кравчука, ни у Шушкевича не задалась. Оба покинули руководящие посты в 1994 году, после чего один успел побыть депутатом Верховной рады, а второй лишь вел внепарламентскую оппозиционную деятельность и выступал с лекциями в университетах.

Не стоит исключать и фактор того, как обстоят дела в образовавшихся независимых республиках. Плачевность обстановки на Украине, уже шесть лет находящейся в состоянии гражданской войны и экономической деградации, не может не быть очевидна даже такому радетелю украинской независимости, как Кравчук.

С Белоруссией ситуация немного иная – ее можно считать наиболее благополучной из стран СНГ, наряду с Россией и Казахстаном. Во многом благодаря тому, что Александр Лукашенко выстроил в ней систему, которую с определенной натяжкой можно охарактеризовать, как СССР в миниатюре. Однако и она испытывает ряд проблем, да и передовым государством Европы так и не стала. Собственно, сам Лукашенко называл распад Советского Союза катастрофой.

То есть что Кравчук, что Шушкевич, вряд ли получили то, на что надеялись, когда подписывали Беловежские соглашения. Народное мнение в постсоветских государствах относительно развала СССР сложно назвать однозначным, однако число тех, кто сожалеет о потерянной стране, достаточно велико.

На фоне всего этого престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность. Невзирая даже на политику своих стран – ведь тот же Кравчук в недавнем комментарии вполне наговорил на попадание на украинский сайт «Миротворец».

Стоит отметить, что глава третьей делегации, приехавшей в Беловежскую пущу в 1991 году, первый президент РФ Борис Ельцин, также извинялся за свои действия, хотя и до конца своей жизни называл распад СССР неизбежным. Когда-то он (по свидетельствам других участников переговоров в Вискулях) говорил: «Горбачева надо смещать. Хватит! Нацарствовался!». Однако уже в 1995 году, по понятным причинам, заявлял: «Потеря части народа на отторгаемой территории есть такой же ущерб для государства, как потеря, например, руки для человека. По той же причине и действия, направленные на отторжение части государственной территории, должны считаться преступлением против государства в целом».

А в своей прощальной речи в ночь на 1 января 2000 года Ельцин и вовсе извинился перед гражданами: «Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее».

Что же касается Михаила Горбачева, политика которого привела возглавляемую им страну к распаду, то он нашел себе утешение в том, что постоянно повторяет, что всегда был против разделения СССР, а виновны в этом другие. Оправдания же он ищет лишь затеянной им перестройке и тому, что не смог принять дополнительных усилий для спасения Союза. Впрочем, эти его утверждения выглядят с каждым разом все менее убедительно.