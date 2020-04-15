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Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

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Европейская медицина отказывается спасать стариков

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Пандемия стремительно возвращает страны «золотого миллиарда» в настоящие Средние века. Речь не только о чудовищном качестве медицинской помощи, но и об этических нормах. Во многих странах официально объявлено, что в условиях перегрузки больниц старых и ослабленных пациентов реанимировать не будут. В других это делается неофициально. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...

Эпидемия напоминает пожар после кражи

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              Герман Садулаев

              Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 15 апреля 2020, 17:45

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              Ограничительные меры, принятые в связи с угрозой эпидемии, не создали, но выявили ряд проблем в нашем обществе.

              Первая. Значительное число семей в России не имеет совсем никаких накоплений на черный день. Люди живут «с колес», что сегодня заработали, то и проели. Это неправильно. Семья нужна в том числе и для того, чтобы обеспечить каждому человеку «подушку безопасности», подстраховать от жизненных неудач, а если у семьи совсем ничего в загашнике нет, то такая семья, можно сказать, не состоялась.

              И в этом виновато не только общество, не только государство и проклятый капитализм, но и сами основатели семьи, мужчины и женщины. Здесь я говорю не про тех, кто тяжело работает за гроши, кому и в «легкие» времена трудно жить, кто физически не может ничего откладывать про запас, а о других, чей уровень потребления вполне приличен, кто едет с модным гаджетом на хорошей машине, а наличных в тумбочке – ноль.

              Вторая. У частного бизнеса тоже нет никаких накоплений, никаких резервов, никакой «подушки безопасности». Потому что наш бизнес живет не с прибыли, а с оборота. Накопленной прибыли нет, есть накопленные убытки. Как только прекращается приток живых денег, моментально начинаются трудности. Казалось бы, остановили работу, ну и что? Доходов нет, но и расходы уменьшились. Можно какое-то время протянуть. Оказывается, нельзя. Возьмите, например, фитнес-клубы. Некоторые сети уже жалуются и грозят закрытием, тренеры увольняются и так далее.

              Почему? Ведь клиенты заплатили вперед, купив годовые абонементы! И в этой цене должны быть и зарплаты тренеров, и содержание залов. На самом деле, нет. Текущие расходы оплачиваются новыми продажами абонементов, а как только абонементы перестают покупать, денег на зарплаты и содержание залов сразу начинает не хватать, потому что все «предоплаты» потрачены раньше таким же образом.

              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

              Что это за бизнес такой? Пирамида. Почти весь наш частный бизнес показывает критическую зависимость от оборота, от поступлений новых доходов, то есть в той или иной степени является версией обманной «инвестиционной пирамиды», а не настоящим делом.  Это, конечно, не про всех, но про очень и очень многих.

              Третья. Наше бизнес-сообщество и общество в целом обнаружило критически низкий уровень солидарности. Когда закрылись заведения общепита, услуг, офисы, расположенные в арендованных помещениях, было бы просто нормально, если бы все арендодатели, пускай и частные собственники, объявили арендные каникулы, отказались от взимания платы за месяц либо снизили оплату до минимума.

              Это простая человеческая солидарность плюс дальновидность. Но многие собственники протестуют, крича: кто нам возместит? Что вам возмещать? Ваши сверхдоходы от владения недвижимостью? Паразитическую ренту? Вы ничего не делаете, берете деньги просто за то, что у вас есть деньги, аккумулированные в недвижимости.

              Вы точно не первые в списке нуждающихся. Государство должно помогать не «бизнесу», а конкретным людям, особенно социально незащищенным слоям населения: многодетным семьям, инвалидам, безработным. Бизнес должен помочь себе сам, для этого и нужна солидарность. В лихую годину жирный может пожертвовать чуточкой своего жирка, чтобы худой не помер с голоду. Если сейчас все разорятся, кому вы будете сдавать свои помещения?

              Государство на самом деле призвало общество к солидарности, когда рекомендовало отправить работников в отпуск с сохранением заработной платы, государство само подало пример, дав льготы по аренде госимущества, предоставив отсрочку страховых взносов и так далее. Но не все принимают этот сигнал. Кто-то не может, а кто-то и не хочет проявлять солидарность, живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Ни к чему хорошему это привести не может.

              Четвертая. Возможно, корневая проблема. Нам всем не хватает оптимизма. Я не верю в сказочки «позитивной психологии» вроде «думай о хорошем и случится хорошее», «верь в лучшее и лучшее произойдет» и так далее. Это не работает. Нигде. Кроме экономики. Как ни странно, но именно в экономике и только в ней, в самой прагматической сфере человеческой деятельности, прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. А экономический пессимизм, даже если причины его окажутся ложными, способен угробить любую финансово-экономическую систему в отсутствие каких бы то ни было объективных причин для кризиса. Пессимизм – это и есть кризис.

              Потому и накоплений нет, и инвестиций, и прибыль изымается и потребляется быстрее, чем зарабатывается. Из-за нехватки оптимизма. Казалось бы, оптимист будет бездумно тратить (завтра заработаю еще), а пессимист будет откладывать в кубышку. В действительности, наоборот. Пессимизм, неверие в стабильность экономической и политической системы, в социальный мир, побуждает людей потреблять здесь и сейчас. А разумный здоровый оптимизм говорит: не надо жрать как не в себя. Жизнь кончается не завтра. Успеем еще. Лучше сделать долговременные вложения. Будущее обязательно наступит.

              У нас в России все идет от государства. Поэтому государство может и должно постараться «заразить» население оптимизмом. И одних слов мало. Народ слова слушает, а смотрит на дела. Так получилось, что ни домохозяйства, ни бизнес своих накоплений не имеют. «Кубышка» у нас на всех одна, в бюджете. Туда мы складывали свои богатства, трудом и налогами наполняли. Такая была налоговая политика, бюджетная политика, чтобы не тратить, а собирать. Собрали. Теперь если власти будут спокойно, без истерики, тратить, не допуская провалов в социальной политике, не снижать, а увеличивать помощь, то народ увидит: действительно верят, что все будет хорошо. И тоже поверит. И все будет хорошо.


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