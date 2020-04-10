Либералы хуже печенегов и половцев

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

Март 1939 года. Немецкие войска парадным строем проходят по ПрагеФото: AP/ТАСС
Даже в последние дни перед подписанием в 1938-м году Мюнхенского соглашения оставались шансы спасти и Чехословакию, и даже не допустить Второй мировой войны. О подоплеке этих событий рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов - раскрывая, в частности, полузабытую роль Польши и наивность президента Чехословакии.  Подробности...
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Украину все больше кормит Россия

На Украине даже картошка – и та из РоссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
Торговцы продуктами на Украине бьют тревогу – такая обыденная овощная культура, как лук, в этой стране все больше импортная. Причем поступает она главным образом из «страны-агрессора» – России. При ближайшем рассмотрении, однако, легко обнаружить, что ряд других базовых продуктов питания Украина тоже получает в основном из России. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...

Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

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              Владимир Можегов

              Либералы хуже печенегов и половцев

              Владимир Можегов
              публицист
              		 10 апреля 2020, 09:04

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              Социальные сети взорвались после слов Путина, сказанных в ходе открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом. А именно – фраза о терзавших Русь печенегах и половцах, с которыми мы, как заметил президент, справились, как справимся и с нынешней коронавирусной напастью.

              Фраза, заканчивавшая речь, следовательно, акцентировавшая и закруглявшая ее, будучи, одновременно, неожиданной, интригующей, действительно притягивала внимание и, как будто, несла в себе некие скрытые смыслы.

              Впрочем, лично у меня, смотревшего, как и все, эту речь по ТВ, никаких особых эмоций эта фраза не вызвала. Ну, печенеги, ну половцы, почему нет? Если бы Путин сравнил коронавирус с нашествием Гитлера и Наполеона – вот это было бы действительно странно… А так, за давностью лет – эпично, мифологично, почти, как и сам этот пресловутый вирус. Одним словом, поэтика; одним словом – переживем: сбалансировано по форме и в точном соответствии с содержанием. И главное, без всяких национальных обид: где те половцы? где те печенеги? Вот именно.

              Однако, у либеральных блогеров, засидевшихся и заскучавших в вынужденной самоизоляции, фраза президента вызвала неожиданно бурный выплеск креатива. Одни вспоминали полуторавековой давности речь адвоката Плевако (который впрочем, о половцах-печенегах ничего не говорил, в то время как Путин лет десять назад уже поминал их в связи с лесными пожарами, и ни о каком Плевако тогда почему-то не вспоминали), другие гадали, почему в стороне остались монголы, поляки, французы, немцы и иные двунадесять языков, третьи бросались в конспирологический поиск тайных ключей и смыслов загадочной фразы.

              Что ж, вполне невинное и уместное для карантина занятие. Участвуй в этом забеге я, то не пренебрег бы отметить, что Путин обратился здесь к самым древним и сокровенным нашим корням, изящно вписывая киевскую колыбель в контекст извечного Русского мира и замыкая его на русский государствообразующий этнос.

              Фото: общественное достояние

              Некоторым же, особо измученным национальными травмами, блогерам, вдруг открылось, что Путин, «сравнив смертельно опасный коронавирус с двумя древними тюркскими народами создал очень рискованный образ народа-вируса», и что «если этот образ неосторожно развить, то можно прийти к отрицанию равенства наций и народностей. И там дальше – бескрайнее, как половецая степь, минное поле».

              О, ужас, бескрайний как половецкая степь! Ну да, да, победили мы и печенегов и половцев, да и хазар, победим и коронавирус, и либеральные страхи, и даже их носителей, возможно, излечим когда-нибудь от их сакральных национальных травм, будь им две, три или даже пять тысяч лет. Все еще будет! И чего мы только не переживали: и печенегов с половцами, и французов с немцами, и нашествие монголов, и большевиков, и Троцкого с Лениным, и Чубайса с Ельциным…

              Впрочем, во всем этом несколько фантасмагорическом сюжете есть один действительно серьезный момент. Россия в своей долгой тысячелетней истории действительно всегда побеждала своих врагов. И почти всегда – из почти полного разгрома. Россия будто впитывала в себя, поглощала вражеские дружины, неизменно ускользая из их рук, как песок или вода, и снова возвращалась к себе, становясь собой, обогащенная новым опытом, новым знанием, новым смыслом. Так было и с татарами, и с петровско-европейской реформой, и с французами, и с большевиками, и с немцами. Что же до коронавируса, то напасть эта, очевидно, не так страшна, как нашествие двунадесяти языков и, разумеется, столь неадекватного сравнения и не требовала. Вот половцы и печенеги – в самый раз.

              Иное дело – либералы! Сравни Путин коронавирус с либерализмом – вот это было бы в самую точку! Разумеется, по соображениям такта, этого он сделать не мог. Но мы, не ограниченные президентской ответственностью, можем позволить себе сравнение – это «неосторожно развить».

              Итак, либерализм. Вот где настоящая напасть, вот где опасность, так опасность, пострашнее любого вируса. Либерализм разлагает государство изнутри так же, как разъедает человека вирус гриппа. Либерализм учит, что человек – это просто замкнутая на себя монада, единица, ничем не связанная и ничем не обязанная своим ближним. Что государство – в худшем случае его, индивида, враг, в лучшем – инструмент предоставления ему оперативных услуг (впрочем, до времени, ведь банки и неправительственные организации справятся с этим гораздо лучше, не так ли?).

              Либерализм учит, что индивид совершенно самодостаточен и свободен, и не нуждается ни в каких внешних скрепах. И… И вот – мы воочию видим, как может быть смертельно напуган и исполнен паники этот самодостаточный и свободный индивид, стоит ему ощутить мало-мальскую опасность для своей драгоценной жизни, как ищет он помощи ближнего и бежит под защиту этого ненавистного и ужасного ему государства (не прекращая его, тем не менее, покусывать). 

              Что-то подсказывает мне и другое. Что вся эта история с вирусом скоро кончится. И что после ее окончания либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. И очень желаю в этом не ошибиться.

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