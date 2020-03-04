Россия уже выиграла Евровидение-2020

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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Киев запустил телеканал для «заблудших украинцев»

Новый телеканал пытается намекнуть жителям Донбасса, что их дом где-то в другом местеФото: www.nrada.gov.ua
С 1 марта у жителей ДНР, ЛНР и Крыма стало на одно развлечение больше. Позаботились об этом в Киеве, запустив вещание телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольной Украине территории. Предполагается, что украинская телепропаганда поспособствует возвращению Донбасса под власть Киева. Сработает ли этот метод? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия уже выиграла Евровидение-2020

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-трэш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...

Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

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              Россия уже выиграла Евровидение-2020

              Антон Крылов
              журналист
              		 4 марта 2020, 12:02

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              То, что на «Евровидение» от России отправится группа Little Big – пожалуй, лучшее решение со времен Бурановских бабушек, которые, конечно, были великолепны, но слишком выбивались из формата шоу.

              Little Big – это, как пела группа «Браво» – то, что надо, причем во всех смыслах и по всем параметрам.

              «Евровидение», как известно, конкурс фриков, который геи проводят для домохозяек. Плюс неизбежный политический мотив, когда греки-киприоты голосуют за просто греков, сербы, оставшиеся по итогам расчленения Югославии в других странах – за представителя Сербии, а многочисленные турки из Германии – за Турцию, ну и так далее.

              Несмотря на достаточную простоту формулы, предсказать победителя сложно, и недаром букмекерские конторы год за годом принимают серьезные ставки на имя победителя, и далеко не всегда фаворит приходит первым.

              Одной лишь фриковатости довольно часто недостаточно, и самую хорошую песню может «убить» политика.

              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

              Так вот, у Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой.

              В своих клипах группа уже давно эксплуатирует стереотипы о России – водка, медведи, девки в кокошниках, но только человек с ампутированным и дополнительно протравленным кислотой чувством юмора способен увидеть тут русофобию или наоборот, прославление «русского пути».

              Это абсолютно аполитичный юмор, да, низкого пошиба, но именно это и есть уровень «Евровидения». Little Big – это петрушки, гаеры, скоморохи, но очевидно, что каждая нота и каждое слово в их незамысловатых хитах тщательно продуманы.

              Любой человек творческой профессии подтвердит, что создать пафосное и убойно серьезное произведение в любой сфере – музыка, кино, литература – гораздо легче, чем действительно смешное. И там, и там велик риск свалиться в пошлость, но серьезная тема может помочь, а смешная, наоборот, всегда готова поставить подножку автору.

              В результате в мире (а не только в России, как кому-то может показаться) каждый год снимают огромную кучу комедий, но смешные в лучшем случае можно пересчитать по пальцам одной руки, а в худшем – ждать следующего года. Да и хороший фельетон в газете встретить куда сложнее, чем очень качественную аналитику.

              Помимо того, что Little Big смешные и аполитичные, они еще и интернациональные, как, скажем, была группа «Тату», не победившая в 2003 году лишь из-за крайне подозрительного голосования в финале. Причем интернациональные в хорошем смысле слова, а не в плохом, как абсолютно неотличимые друг от друга сладкоголосые мальчики и девочки, которых регулярно отправляют на конкурс разные страны, и в том числе наша.

              В общем, разнообразные плюсы и достоинства питерских рейв-трэш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане и что конкурс в следующем году пройдет в Москве или на родине героев в Санкт-Петербурге, или, скажем в Йошкар-Оле, городе, чья архитектура – это типичная музыка «Евровидения», застывшая в камне? 

              Да вообще ничего это не значит! В финал они, конечно, пройдут, но результат может оказаться вообще любым. И геи, и домохозяйки – существа непредсказуемые, загадочные и капризные. Могут и прокатить наших гаеров, как пролетел мимо победы в 2007 году украинец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, проиграв очень серьезной сербке Марии Шерифович с очень серьезной песней «Молитва». Впрочем, тогда тоже вмешалась политика – нашим зрителям показалось (а может не показалось), что вместо «Лаша тумбай» Сердючка пела «Раша гудбай». Ну и результат оказался таким же, как после госпереворота 7 лет спустя – друзей в России потеряли, а друзей на Западе не обрели. Сердючку с тех пор в Россию не зовут, а ведь была в первой обойме…

              Ну да оставим позабытых украинских травести, вернемся к актуальным Little Big.

              Это, к слову, отличное решение и для самого Первого канала, потому что в этом году традиционная телеаудитория «Евровидения» пополнится теми, кто телевизор не включает и смотрит только YouTube.

              В общем, минусов вообще никаких в голову не приходит, и самый главный плюс – что никаких сожалений в случае поражения Little Big не будет. Зато повеселимся.

              Ну а если все-таки выиграют – то я бы очень рекомендовал Йошкар-Олу для проведения «Евровидения-2021». Там им самое место!


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