Пригожин оценил представителя России на «Евровидении»

Little Big – экстравагантная, творческая группа, которая будет органично смотреться на «Евровидении», поэтому выбор действительно правильный, заявил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Я согласен на 100% с этим выбором. Это красиво, зрелищно, по-западному. Совершенно точно уверен, что они будут выглядеть там достойно. И даже шанс на победу у нас есть. Наконец-то нет разногласий с выбором, то есть если бы я голосовал там, где-то в жюри, то тоже выбрал бы Little Big», – говорит Пригожин.

Продюсер вспоминает, что изначально, когда в интернете появился первый список кандидатов от России на «Евровидение-2020», он говорил, что поддерживает Александра Панайотова или группу Little Big.

«Панайотов – это тоже хорошо, не стыдно, просто я хотел, чтобы у этого человека тоже что-то получилось в жизни. Но Little Big – это модно, свежо, актуально, с большим количеством просмотров. По-моему, там все понятно. Честно говоря, когда я в первый раз услышал эту группу, не знал, что они из России, потому что это настолько круто было сделано», – рассказывает Пригожин.

Он уверен, что группа на конкурсе будет смотреться органично и даже на голову выше многих других. Продюсер назвал коллектив экстравагантным и творческим.

Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от России на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» отправится питерская группа Little Big, известная не только на родине, но и в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Ранее телеведущая Тина Канделаки высказалась в своих социальных сетях касательно того, кто поедет на «Евровидение» в Роттердам. Она также предсказала победу российской группы на конкурсе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД