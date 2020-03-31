Коронакризис проявит лучшие качества россиян

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронакризис проявит лучшие качества россиян

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Ужесточение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье и последовавшее за ним распространение этого же режима на другие регионы стало поводом для поисков разногласий между уровнями и ветвями власти и пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
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              Петр Акопов

              Коронакризис проявит лучшие качества россиян

              Петр Акопов
              заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              		 31 марта 2020, 17:00

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              После того как в Москве с понедельника усилили режим самоизоляции, политически озабоченные противники власти подняли крик о нарушении законов, Конституции и чуть не о государственном перевороте – как же так, мэр столицы без президента и правительства вводит такие жесткие меры!

              Помешавшиеся на антипутинизме и «борьбе башен» пиарщики, выдающие себя за аналитиков, и просто пикейные жилеты тут же принялись раскладывать пасьянсы на то, как Собянин обставил Мишустина, как теперь вырастут «акции мэра», да и вообще «где Путин?». Все это не имело бы никакого значения – если бы на распространяющие подобное телеграм-каналы не подсела за последние пару лет часть наших политически активных граждан. Рассуждения о перевороте вперемежку со стенаниями о нарушении основополагающих гражданских свобод и пророчествами о предстоящем распаде страны – как такое выдержать ослабленному сидением дома организму? В реальности же Россия, как и весь остальной мир, проходит испытание пандемией коронавируса – и имеет все шансы выйти из нее окрепшей, а не ослабленной. Парадокс?

              Нет – потому что необходимость борьбы с пандемией укрепит то, что традиционно было основой нашей силы: справедливость, равенство и солидарность, взаимопомощь. Стремление к построению более справедливого общества было главным посылом инициированного Путиным обновления Конституции – начатого тогда, когда очень сложно было представить, какого масштаба кризис спровоцирует вырвавшийся из Уханя коронавирус. Сейчас, когда практически весь мир принимает невиданные в новейшей истории меры по борьбе с пандемией, Россия также переходит к ужесточению по сути карантинного режима для немалой части своих граждан.

              После того, как были полностью закрыты внешние границы, начинается усиление режима самоизоляции в отдельных регионах – и вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом к подобным мерам прибегают и другие регионы. Но они действуют не сами по себе – целый комплекс мер был принят федеральной властью, было специальное обращение к гражданам Владимира Путина, а созданный на федеральном уровне штаб по борьбе с коронавирусом координирует действия всех уровней власти.

              В понедельник президент снова подробно говорил о главных задачах на ближайшее время – в формате видеоконференции с полпредами, но по сути обращаясь и ко всем гражданам страны.

              Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

              Путин специально обратил внимание чиновников на то, что сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение.

              Кстати, одной из ключевых поправок в Конституцию является как раз выстраивание единой системы власти – с устранением отрыва местного самоуправления от общей вертикали государственной власти. Это в принципе важно для более эффективного управления страной – а в кризисные времена становится в буквальном смысле слова жизненно необходимым.

              При этом Путин вовсе не собирается использовать кризис с коронавирусом для какого-то закручивания гаек в управлении страной или ужесточения контроля над гражданами на постоянной основе – наоборот, на фоне других стран видно, что российская власть старается действовать аккуратно. Не вводят чрезвычайное положение с комендантским часом, не закрывают города – а система контроля над передвижением через специальные пропуска может быть введена только на время действия специального режима. Во вторник Госдума рассмотрит законопроект о наделении правительства правом объявлять режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части – и устанавливать обязательные правила поведения в таких режимах.

              Это действительно чрезвычайная ситуация – и в ней нужно действовать быстро и сообща. О каком региональном сепаратизме можно говорить в стране, пережившей реальный сепаратизм 90-х (включая две войны) и сделавшей все для построения единой вертикали власти и единого управленческого и правового пространства? Регионы имеют свои полномочия по действиям в нынешних условиях – но и они координируются федеральным центром и его представителями (теми же полпредами президента в федеральных округах) и никто не позволит никому даже играть с намеками на сепаратизм.

              Да и нет таких руководителей и элит в наших регионах – вся политика Путина была направлена на сшивание страны и выращивание и продвижение людей, прекрасно осознающих всю опасность сепаратистских игр. Не говоря уже о том, что сама ситуация в России принципиально отличается от 90-х – когда регионы зачастую действительно были вынуждены защищаться от распространявшегося из Москвы «вируса»: эпидемии нашествия олигархов, за бесценок скупавших и захватывавших местные заводы и комбинаты. Сейчас Москва для регионов – это не бандит с большой дороги, а руководство, имеющее стратегию развития страны в целом и регионов в частности.

              При этом в условиях кризиса, естественно, могут возникать и сбои, и проблемы во взаимодействии между субъектами Федерации – в первую очередь в экономической сфере. Именно поэтому Владимир Путин потребовал «полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами»:

              «У нас уже было такое в недалеком прошлом.

              Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода».

              Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен».

              Президент призвал власти к спокойной, уверенной и надежной работе – которая укрепит доверие граждан, особенно если их будут постоянно объективно информировать обо всех принимаемых мерах. Путин назвал это лучшим ответом на «всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы».

              А в том, что они будут, сомневаться не приходится – в том числе и потому, что временные карантинные меры будут пытаться выдать за постоянные, представить все происходящее как следствие заговора власти. Если не в мировом, то хотя бы в российском масштабе – всех чипируют и заставят сидеть дома. Ну и последствия страшные предрекать – тотальный контроль государства за каждым шагом и действием, войска по периметру городов. Или, наоборот, бунты мигрантов, развал страны.

              Все эти страшилки основаны на ожидании того, что испытание коронавирусом приведет к росту самых негативных качеств как в людях по отдельности, так и в государстве как таковом. Но в реальности испытание кризисом может и должно раскрыть то лучшее, что есть в нашем народе – чувство солидарности, общности, взаимопомощи, стремление к справедливости и равенству. Это не советские и не дореволюционные качества и идеалы – это присущее русским отношение к миру. На коллективном уровне они могут проявляться с той или иной силой – но они неистребимы.

              В годы войны они были сильны как никогда – а после распада СССР были страшно ослаблены. Но в последние десятилетия Россия восстанавливала свою идентичность – потому что люди хотели жить по этим самым вечным ориентирам. Не каждый за себя, что на личном, что на региональном уровне – а все вместе, помогая друг другу. Не богатые и бедные – а честно работающие на общее дело. Не «что выгодно, то и хорошо», а справедливое устройство и перераспределение национального богатства. Коронакризис не изуродует Россию – а укрепит ее лучшие качества.


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