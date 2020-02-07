Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Но колонку эту мы хотим посвятить не столько ему, сколько тому историческому контрапункту, которым стала его гибель.

Прежде всего – судьбе золотого запаса Российской империи и истории рождения Чехословакии – этого странного и недолговечного дитя Версаля.

И рассказ наш начнем с истории создания так называемого Чехословацкого корпуса, сформированного из 50 000 чешских военнопленных в феврале 1917 года в Петрограде Временным правительством и лидером чешских националистов, первым президентом ЧСР Масариком.

Чехословацкий корпус предполагалось использовать «для борьбы с немцами и австро-венграми». Скоро, однако, события приняли иной оборот. И после заключения Брест-Литовского мира советское правительство согласилось перебросить чехов в Западную Европу через Сибирь и Дальний Восток. И вот эшелоны с чешскими легионерами потекли к восточным границам России...

Из своих вагонов чехи смотрели на бесконечные сибирские просторы, городки, оставшиеся без всякой власти и управления, со все возрастающим вожделением. И когда 20 мая 1918 года Троцкий, почувствовавший неладное, дал приказ разоружить Чехословацкий корпус, легионеры восстали и менее чем за три месяца захватили более десятка сибирских городов. Эти события и принято считать началом Гражданской войны в России.

Чехи, в руках которых оказались десятки русских городов и около тысячи километров Транссиба, предались неистовству грабежей. Для удобства экспроприаций 18 ноября 1919 года в Иркутске был учрежден Банк чехословацких легионеров (Legiobanka), под эгидой которого эшелоны, груженные награбленным добром, потекли с Волги, Урала и Сибири в огромные таможенные ангары во Владивостоке.

«Я собственными глазами видел в ангарах тысячи пианино и роялей, вывезенных чехами из России, распродаваемые ими китайцам. Русское оружие, интендантское имущество, награбленное имущество частных лиц, автомобили распродавались чехами на пути следования эшелонов через Манчжурию...» – писал свидетель происходящего Флегонт Клепиков, соратник Б. Савинкова. А представитель правительства Колчака генерал Будберг отмечал в своем дневнике:

«Сейчас чехи таскают за собой около 600 груженых вагонов, очень тщательно охраняемых... По данным контрразведки, эти вагоны наполнены машинами, станками, ценными металлами, картинами, разной ценной мебелью, утварью и прочим добром, собранным на Урале и в Сибири».

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Летом 1918 года в Омске формируется Временное Сибирское правительство России. 18 ноября 1918 года власть переходит в руки адмирала Колчака, который наконец наводит порядок и кладет конец вакханалии грабежей.

К этому времени, однако, ставки выросли неимоверно. А бойцы Чехословацкого корпуса во главе со своим президентом от экспроприации роялей переходят к гораздо более многообещающему сценарию обогащения.

Золотой эшелон

7 августа 1918 года один из отрядов чешских легионеров совместно с отрядом русских офицеров-добровольцев полковника В.О. Каппеля взяли город Казань, где ими был обнаружен золотой запас Российской империи, вывезенный большевиками из петроградских и московских банков в начале 1918 года (в связи с угрозой прорыва германского фронта). Всего 505 тонн золота на 650 млн рублей – по оценкам белых.

Из Казани Каппель перевозит золотой запас в Омск, в распоряжение адмирала Колчака. Сохранность золотого запаса России Колчак считал своим долгом. И несмотря на тяжелейшее финансовое положение, не позволял своему правительству расходовать золото. Тем более добраться до русского золота не могли ни чехи, ни главнокомандующий войсками Антанты генерал Жанен. Однако они терпеливо ждали своего часа.

Уже 18 августа командование Чехословацкого корпуса получает из Вашингтона приказ президента Масарика: «Под влиянием обстоятельств вы должны остаться в России». С этого момента чехи и генерал Жанен уже не теряли золото из виду.

И вот в конце мая 1919-го Красная армия переходит в наступление. Теряя остатки армии, Колчак с боями откатывается на восток, а вместе с ним и эшелон с золотом. 27 декабря 1919 года «золотой эшелон» останавливается в Нижнеудинске (сейчас он в Иркутской области), где его уже поджидает генерал Жанен.

Колчак прекрасно понимал, с кем имеет дело. Лишь безвыходная ситуация на фронте заставляла его полагаться на французов и чехов. Которые, в свою очередь, лишь ждали удобного случая. И вот такой случай представился.

Колчак в обмен на золото

В то время, когда эшелон с золотым запасом находился в Нижнеудинске, власть в Иркутске переходит в руки эсеров. Гарнизон Нижнеудинска принимает сторону восставших. Министры и охрана Колчака разбегаются, а сам адмирал оказывается в поезде союзников, фактически под арестом. Мышеловка захлопнулась. Русское золото оказывается в руках французов и чехов.

Масарик и Бенеш дают распоряжение вывести золотой запас в ЧСР. Однако Красная армия продолжает стремительно наступать, отрезая пути к отступлению. И генералу Жанену не остается ничего иного, как отправить эшелон с золотом под конвоем чехов в Иркутск...

Сохранилось множество рассказов о разграблении эшелона за время его транспортировки в Иркутск. Сокращение золотого запаса от момента, когда он оказался у Колчака, и до момента, когда он вернулся большевикам, оценивают сегодня в 182 тонны. Сто восемьдесят две тонны золота. (Для сравнения: на 1 января 2020 года, по информации ЦБ РФ, золотой запас России составляет 2 млн 270 тыс. 56 тонн).

Но в конце концов то, что осталось от золотого запаса, чехам приходится передать большевикам в обмен на разрешение беспрепятственно покинуть Россию. Вместе с золотом Жанен и чехи передают большевикам и Верховного правителя России адмирала Колчака. В ночь на 7 февраля 1920 года, по прямому приказу Ленина, адмирал Колчак был расстрелян.

История же наворованного чехами и французами золота только шла к своей кульминации.

Вулкан конфликтов вместо империи

2 сентября 1920 года последний транспорт с чехословацкими частями покинул Владивосток. В это же время в хранилища чехословацкого госбанка хлынуло золото... Меньше чем за год золотой запас Чехословакии вырос втрое. А в центре Праги выросло роскошное, отделанное изнутри золотом и камнем, здание «Легиобанка». Пленные чешские солдаты, ушедшие воевать на русский фронт, вернулись на родину миллионерами.

Так, на границе разрушенной войной Центральной Европы, как по мановению волшебной палочки, возникает блестящее государство-олигарх – любимица либеральной общественности, юная демократическая Чехословакия.

Чехи, что называется, сорвали банк. Масонские каналы, связавшие Бенеша и Масарика с правительствами Франции и Америки, сделали, казалось бы, невозможное. Чехам не только удалось вселиться в самые престижные районы бывшей Австро-Венгерской империи (овладев 60-70% ее промышленности, практически не пострадавшей в войну), но и устроить свое финансовое процветание за счет грабежа другой развалившейся империи – Российской.

Чехословакия Масарика и Бенеша, обласканная первыми людьми Америки, Франции и Англии, оказалась вхожа в главные клубы Европы. Чугун и сталь, выплавляемые витковицкими металлургическими заводами, текли потоком в Европу. Пражские заводы «Шкода» выпускали добрую половину европейских вооружений. А полновесная чехословацкая крона ходила в Европе почти наравне с франком и фунтом стерлингов. Все предвещало юной демократии долгое счастливое будущее. Но... вместо того, чтобы стать экономическим флагманом Восточной Европы и живым примером превосходства демократической формы правления, Чехословакия стала примером перманентного скандала и хаоса.

Камнем преткновения молодого государства стал вопрос национальный. На занятой ЧСР территории проживало 6,6 млн чехов, 3,5 млн немцев, 2 млн словаков, 750 тыс. венгров, 460 тыс. русинов.

Фактически республика представляла собой империю чехов. Однако единственным способом решения национальных проблем, которым она овладела, стали полицейские разгоны мирных демонстраций с применением залпового огня.

Понятно, что никто под чехами жить не хотел. Судетские немцы ЧСР стремились в Австрию и Германию, поляки Тешина – в Польшу, русины и венгры Закарпатья – на Украину и в Венгрию. В Словакии стремительно набирала голоса националистическая партия Глинки. За недолгое время квазиимперия чехов превратилась в настоящий «вулкан конфликтов» (как называли ЧСР в европейской прессе). Десять лет спустя этот «вулкан» приведет к Судетскому кризису, который станет одним из первых запалов Второй мировой войны...

Впрочем, это совсем другая история. Мораль же басни, которую мы рассказали сегодня, вероятно, такова: каждый может сорвать банк, но нельзя построить долговременного счастья на грабеже и предательстве.

И последнее. В 2014 году минобороны Чехии приняло программу «Легион-100», которая предусматривает установку в нашей стране множества мемориальных памятников легионерам по местам их следования от Поволжья до Владивостока.

Весьма сомнительная инициатива... Мемориальная доска последнему легитимному правителю исторической России, адмиралу Колчаку, в Петербурге была демонтирована в 2017 году по жалобам сегодняшних потомков большевиков. А установка мемориалов чехам, оставившим память о себе лишь баснословными грабежами и предательством, может быть осуществлена в самое ближайшее время. Если, конечно, наши власти не придут в себя и вежливо не откажут чехам. Будем на это надеяться.