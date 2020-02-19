История страны – это карма, которую мы отрабатываем

Взгляд
20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
Разделы

Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
Перейти а раздел…

Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
              Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 годаУ санатория под Полтавой начались столкновения митингующих с полициейТурция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в ИдлибеАмериканец задержан в Москве по делу о взяточничестве
              Китай решил создать свободную медицинскую зону с РоссиейЛНР расплатилась с Киевом за воду тоннами мелких монетПлавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в РоссиюЗащита Ассанжа решила получить для него политубежище во Франции
              Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в РоссииВ Пентагоне произошла утечка данных сотрудниковПожаловавшегося на русский язык латвийского депутата раскритиковали в СетиПлющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

              Главная тема


              Российский рубль устоял перед американскими санкциями

              противоракетная оборона


              Турция попросила у США Partiot для защиты от России и Сирии

              «мог бы заработать больше»


              Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

              утечка информации


              Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Основополагающая идеология


              Дмитрий Дробницкий: Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?


              Алексей Алешковский

              История страны – это карма, которую мы отрабатываем

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 19 февраля 2020, 12:12

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Двадцать два года после распада Советского Союза Украина была относительно независимым и относительно демократическим государством с более или менее устаканившейся историей, в которой памятники коммунистического прошлого относительно мирно соседствовали с реанимированными националистическими настроениями, а разногласия в обществе, которыми манипулировали грызущиеся в банках олигархи, относительно безмятежно решались путем относительно честных голосований.

              Потом случилась революция. В данном случае совершенно неинтересно обсуждать, насколько повинны в ней были Янукович, олигархи, печеньки Госдепа, благие намерения вышедших на майдан и т. п. Интереснее поговорить о том, что случилось с историей. Мирно пылившиеся памятники Ленину и прочим героям советского пантеона внезапно оказались необычайно актуальными объектами, которые стало пора валить, словно от этого зависела сегодняшняя судьба страны.

              Наверное, в этом было что-то от первобытной магии – любопытно лишь, каким образом ее атмосфера в момент сгустилась над страной, где нечто подобное за сроком давности предположить было довольно трудно. Хотя вот и в цивилизованной Испании спустя 43 года внезапно взяли и вытащили из мавзолея диктатора Франко – прямо как Сталина, только, как если бы Сталина вытащили в 1996-м. Нет ничего актуальнее прошлого, которое можно вовремя извлечь из рукава, манипулируя настоящим.

              В Советском Союзе с КПСС расставались, смеясь. Руководящая роль партии накрылась еще при Горбачеве, цена коммунистическим идеалам для пассажиров колбасных электричек давно была две копейки в базарный день, а без репрессий они никому и даром не были нужны. По всем фронтам наступал рынок, который сулил изобилие и социальное расслоение – но можно ли было удивить им людей, которые давно привыкли к царству номенклатуры на фоне общей нищеты?

              Идея суда над КПСС и преступлениями тоталитаризма оказалась достаточно маргинальной даже для либеральной интеллигенции, насквозь пронизанной и членами партии, и стукачами. Признавать себя сообщниками палачей никому не хочется, лучше судить их наследников – и, разумеется, лишь из числа политических оппонентов. Люстрации даже в Восточной Европе не очень-то заладились, и аукаются до сих пор: недавно выяснилось, что агентом госбезопасности был сам Лех Валенса.

              Фото: Игорь Чекачков/РИА Новости

              Стучал Валенса или нет, вопрос открытый. Деньги брал, но якобы не для себя. Расписки о сотрудничестве из инстинкта самосохранения давали многие люди. Солженицын рассказал в «Архипелаге ГУЛАГ», как завербовали его самого – отказ был чреват Колымой: «Страшно-то как: зима, вьюги да ехать в Заполярье. А тут я устроен, спать сухо, тепло, и бельё даже. В Москве ко мне жена приходит на свидания, носит передачи... Куда ехать! Зачем ехать, если можно остаться?..»

              После демократического разгула, семибанкирщины и устриц на презентациях выяснилось, что прекрасная Россия будущего поманила и скрылась. Если служить олигархам для интеллигенции было достаточно уютно, то нанизываться на вертикаль власти оказалось некомфортным. Хотя, казалось бы, какая морально-этическая разница между уникальным журналистским коллективом НТВ, который мочил Чубайса и Коха (конкурентов своего хозяина Гусинского), и уникальным одиночкой Доренко, который загнобил перед президентскими выборами Лужкова и Примакова?

              Безболезненно пройти по острию нравственного выбора можно только путем аналогий. И вот тут на помощь приходит история. Язык описания реальности естественным путем берется только из прошлого. По этому поводу есть замечательная притча о слепцах, которые пытались ощупывать и описывать слона в привычных им категориях. Чтобы нащупать верное идеологическое отношение к тому, что делает Путин, пришлось вспоминать советскую власть: ба, да он ее реанимирует!

              Точно так же, чтобы расправиться с актуальными идеологическими оппонентами, пришлось и на Украине выкапывать стюардессу, то бишь закапывать коммунистическое прошлое, которое до сих пор никому не мешало. На этот раз – с гиканьем, уничтожением памятников и русского языка. Свято место пусто не бывает: кандидатов в пантеон героев было немного, пришлось строить национальную и политическую идентичность на Бандере и его соратниках. Чисто марксистский подход к старине, о котором замечательно пел Галич.

              Итак, вместо того чтобы рефлексировать по поводу настоящего, мы возвращаемся к прошлому, но совершенно не затем, чтобы извлекать из него уроки. Давеча судья Конституционного суда Константин Арановский спровоцировал академический скандал своим особым мнением, в соответствии с которым Россия не должна считаться правопреемницей советского тоталитарного режима в части моральной ответственности за его злодеяния.

              Мне эта юридическая казуистика совершенно непонятна. С одной стороны, правомерность этого тезиса вроде бы совершенно очевидна. С другой – непонятно, в чем его практический смысл. Нам никуда не деться от своего прошлого. Наша ответственность – это наша память. Разговоры о коллективной ответственности для меня смешны тем, что при ее установлении ее адепты исповедуют исключительно индивидуальный подход: служил ты в очистке или нет, решение будем принимать, исходя из актуальных политических взглядов.

              Поэтому в оппозиционной среде никого не удивляют дети генералов КГБ или бывшие сотрудники «компетентных органов», наследники стукачей и палачей, идеологические работники коммунистического режима и прочие прогрессивные люди, вовремя поменявшие свои убеждения. Ну кто упрекнет Аду Роговцеву, многолетнего секретаря парткома Киевского академического театра русской драмы, в том, что на свободной Украине она оказалась в авангарде националистического движения? Это всего-навсего привычка быть в авангарде.

              Артуро Перес-Реверте сказал: «Получается, что если ты левый, то ты совершенно не можешь уважать прошлое своей страны, историческую память, но если ты правый – то обязан лишь гордиться, но ничего и никогда не критиковать из того, что касается прошлого Испании. Но мы же должны принимать как светлые стороны прошлого, так и теневые, но ни левые, ни правые не должны обладать монополией на наше прошлое!».

              Проблема не в том, что прошлое оставляет на нас несмываемое пятно: для кого-то оно – лишь элемент камуфляжа. Прошлое нельзя вычеркнуть из нас точно так же, как и нас из него. Никакой юридический акт не освободит нас по щучьему велению от ответственности, которую невозможно разделить между правыми и неправыми. Прошлое – не пирог и не наследство, оно – карма, которую мы отрабатываем.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

              Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
              Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

              На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

              Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
              Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

              Глеб Простаков, журналист
              Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...
              Обсуждение: 159 комментариев

              Украина не прошла очередной тест на адекватность

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Павел Волков, публицист
              Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              «Сменяемость власти» на Западе в нынешних условиях – это верный рецепт непрерывной череды кризисов и катастроф. Именно поэтому каждая из сторон старается победить убедительно и «окончательно», силовым путем. Подробности...
              Обсуждение: 52 комментария

              Православным в России есть чего опасаться

              Наталья Холмогорова, правозащитник
              «Варварская» Россия оказалась цивилизованнее многих прочих: в нашей стране представители национального или религиозного меньшинства могут жить спокойно и ничего не опасаться. Но насколько безопасно и защищенно чувствует себя религиозное большинство? Подробности...
              Обсуждение: 482 комментария

              Генералам ЛНР нельзя отмалчиваться

              Игорь Димитриев, политический консультант
              Сегодня ВСУ напали на Луганскую республику. Но в глазах общественности это выглядит так, будто ЛНР обстреливает Украину. Уже сколько раз объясняли генералам, что нельзя отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............