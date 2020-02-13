В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

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13 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

Успехи сирийской армии в последнее время крайне встревожили ТурциюФото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Очередное политическое обострение вокруг ситуации в Сирии, а именно вокруг Идлиба, выглядит отнюдь не случайным. Турецкая и сирийская армии порою вступают в прямые боевые столкновения, президент Турции выступает с грозными заявлениями в адрес Москвы – и все это прямо связано со стратегическим успехом сирийских военных. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Эрдоган. Подробности...

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Самое неприятное как для истеблишмента, так и для народных масс – к власти в западном мире уже довольно скоро может прийти какая-нибудь совсем маргинальная сила, которая через несколько лет объявит свое учение всесильным, потому что верным. Подробности...
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              В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 13 февраля 2020, 18:00

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              Сирийские войска продолжают освобождать территории провинции Идлиб. Разрозненные отряды боевиков не способны оказать серьезное сопротивление и откатываются вглубь провинции, в результате чего с каждым днем армия Асада отгрызает у них новые куски территории. Уже освобождена стратегическая автотрасса Дамаск-Алеппо, и кое-кто из сирийцев уже облизывается на одноименную столицу провинции Идлиб, которая находится менее чем в полутора десятках километров от линии фронта.

              Столь успешные темпы наступления категорически не устраивают главного спонсора, протектора и друга сирийских боевиков – турецкого президента Реджепа Эрдогана. Он уже обвинил Сирию и Россию в убийстве мирных жителей, а также попенял Москве на нарушение ей договоренностей с Анкарой по деэскалации в Идлибе.

              Москва отвечает на обвинения обвинениями. «Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», – заявили в Минобороны РФ. Аналогичной точки зрения придерживается и российский МИД. «Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира», и в Ливию», – заявила представитель ведомства Мария Захарова.

              И упоминание в этом перечне грехов Ливии звучит очень неоднозначно, ведь если посмотреть на ситуацию прагматично, то переброска турками сирийских боевиков из Сирии на утилизацию в Ливию как раз способствует деэскалации в Идлибе – меньше террористов, больше спокойствия. Возможно, на Смоленской площади хотели намекнуть, что в случае, если Эрдоган продолжит грешить в Идлибе, то договоренности между Москвой и Анкарой по ливийскому кейсу оказываются под угрозой.

              Если смотреть на риторику сторон, то ситуация обостряется – от обвинений Анкара перешла к угрозам. После гибели турецких солдат в Идлибе, попавших под обстрел наступающих сирийских войск местная пресса вышла с эмоциональными заголовками из серии «хватит терпеть» и «отомстим за наших мехметчиков» (мехметчик – ласковое прозвище солдат в Турции). Эрдоган пытается удовлетворять их запросы рассказами о десятках и сотнях убитых солдат Асада,  обещаниями и дальше атаковать сирийские войска  и изгнать их с захваченных (то есть освобожденных армией Асада) земель Идлиба.

              Фото: Ghaith Alsayed/ТАСС/AP

              Ну и, наконец, заявлениями о том, что Турция будет сбивать самолеты над сирийской провинцией, а также демонстрацией (например, через наращивание воинской группировки возле границы) готовности ввести в Идлиб войска для начала полномасштабной операции против армии Сирии на сирийской территории.

              Слова, слова

              Впрочем, мало кто из экспертов верит, что турецкий президент перейдет от слов к делу – то есть начнет сбивать самолеты и нанесет комплексный (не в виде спорадических обстрелов, а в виде полномасштабного наступления) удар по сирийским частям. И не потому, что у турок не хватает войск, и даже не потому, что в тылу наступающих войск Асада находятся окруженные турецкие наблюдательные пункты, солдаты на которых уже превратились в своего рода заложников.

              Эрдоган банально не готов воевать против Дамаска (а значит и Москвы с Тегераном), поскольку в этом случае он потерпит поражение. Следствием которого станет аннулирование всех договоренностей об учете турецких интересов в Сирии и – что для Эрдогана куда важнее – усиление его противников внутри Турции. Которые уже эксплуатируют сирийскую агрессию президента и обвиняют его в том, что он втягивает страну в ненужный ей конфликт. «Мы не хотим ссор с нашими сирийскими соседями и тем более не хотим быть инструментом прокси-войны. Турция не должна быть подрядчиком глобальных игроков на Ближнем Востоке, и наши военные не должны платить такую цену», – заявил лидер крупнейшей оппозиционной силы – Республиканской Народной Партии – Кемаль Кылычдароглу.

              Поэтому все, что остается Эрдогану – попытаться сыграть в Москвой покер. Имея на руках слабые карты, отчаянно блефовать и убедить Кремль в том, что турецкий президент готов из принципа пойти на эскалацию. И даже подтянуть в Сирию западных друзей. Министр обороны Турции Хулуси Акар попросил у своего американского визави «внести более конкретный вклад» по линии США и НАТО в поддержку Турции в Идлибе. 

              И в Альянсе ответили на призыв турецких союзников – но вряд ли этот ответ можно считать поддержкой турецкого блефа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил и обвинил Дамаск с Москвой в «жестоком применении насилия, чудовищных нападениях на гражданское население». Собственно, иной поддержки ожидать глупо. Альянс не поможет Турции потому, что убийства турецких солдат в Сирии (на территории чужого государства, где они, фактически, являются оккупантами) не подпадает под статью 5 устава НАТО о коллективной самообороне.

              Соединенные Штаты отправили в Анкару спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри – но вряд ли отправят в Сирию войска. Дональд Трамп, конечно, не испытывает особой любви к Асаду и стоящим на ним иранцам, но находится в разгаре предвыборной кампании, которую пока выигрывает. Президент фактически уничтожает демократов и вряд ли захочет дать их утопающим кандидатам спасительный круг в виде десятков американских гробов, которые прибудут в США из Сирии по вине «безрассудных действий американского президента».

              Если говорить о реальной помощи, то американцы как раз ее оказывают врагам Турции – о чем не преминуло напомнить турецким друзьям российское посольство в Анкаре. Оно разместило у себя в твиттере фотоколлаж, где на одной фотографии госсекретарь Помпео со словами «Мы рядом со своим союзником по НАТО», а на второй картинке – подробное описание планируемой Пентагоном материальной помощи сирийской курдской группировке YPG. И подпись: «решать вам».

              Поэтому блеф пока не работает. Его итоги можно увидеть в телефонных переговорах между Путиным и Эрдоганом. По словам турецкого президента, «было принято решение о проведении встреч турецких и российских военных в Турции, а также представителей МВД, Минобороны и разведки двух стран в Москве». В переводе на русский язык это означает, что Москва отказалась удовлетворить просьбу турецкого президента и остановить продвижение войск Асада, а Эрдоган, в свою очередь, не готов к открытому конфликту.

              Поэтому стороны будут «продолжать диалог», то есть тянуть время. Главным бенефициаром чего станут, конечно, сирийские власти. В худшем случае они получают время на освобождение новых кусков территории, а в лучшем (если переговоры достаточно затянутся) мечты Дамаска о взятии города Идлиб могут стать явью.


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