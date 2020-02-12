Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Провал импичмента, который объявили демократы Дональду Трампу, вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского.

Вообще, ничего удивительно в этом нет – США являются мировой державой и ставка, неправильно сделанная в выборе покровителей в Вашингтоне, может похоронить карьеру в стране третьего мира. Даже президентскую.

Особенность нынешней ситуации состоит в том, что США уже не те.

Во-первых, не только США оказывают влияние на третий мир, но и третий мир оказывает влияние на США. Украинский кейс стал очень важным в американской внутренней политике. Уже немало чиновников довольно высокого ранга существенно повредили своей карьере… Больше всех рискует проиграть Джозеф Байден, который считается фаворитом демократов на предстоящих президентских выборах.

Во-вторых, напряженность в отношениях между республиканцами и демократами в США достигла уровня, когда многие аналитики говорят о «холодной гражданской войне». Если раньше можно было ориентироваться на «США вообще», то сейчас никаких «США вообще» нет. Надо выбирать между двумя партиями, что само по себе довольно сложно.

Что нужно Трампу от Зеленского? Не так уж и много. Список включает всего два пункта.

Во-первых, Трампу нужен компромат на Байдена по делу компании «Буризма». Там, в общем, налицо неправомерное получение выгоды. Для Байдена это серьезная проблема, вплоть до возможного отказа от участия в президентских выборах. Для Трампа – удобная стартовая позиция, поскольку другие кандидаты от Демпартии (Сандерс, прежде всего) слишком левые для консервативной Америки.

Кстати говоря, представители Трампа ведут торг не только с Зеленским, но и с другими игроками (например, поддержку обещал Юрий Луценко), так что положению украинского президента не позавидуешь…

Во-вторых, одним из ключевых обвинений в адрес Трампа в деле об импичменте было давление на Зеленского с целью получения этого самого компромата на Байдена.

Собственно, тут ожидаемая услуга запоздала – Трамп уже отбился (Зеленскому – минус к карме), но если украинский президент прямо скажет, что никто его ни к чему не принуждал, то это заявление может послужить базой расследования против инициаторов импичмента…

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А что будет, если Зеленский не согласится? О-о, Трамп может серьезно ему повредить, что стало очевидно в ходе недавнего визита Госсекретаря Майкла Помпео в Киев. Фактически, глава американского внешнеполитического ведомства анонсировал заморозку отношений между Украиной и США, не ответив ни на один из важных вопросов: ни о сроках визита Зеленского в Вашингтон, ни о назначении американского посла (это выглядело тем более унизительно, что во время визита к «последнему диктатору Европы» обсуждался именно этот вопрос), ни о сохранении поста спецпредставителя Госдепа по Украине… Кроме того, Помпео повторил суждение президента США о том, что Украина должна сама договариваться с Россией и очень неожиданно для Киева ответил на вопрос «чей Крым?». Чем не очертания большой сделки с Россией по украинскому вопросу?

Демократам от Зеленского нужно строго противоположное.

Во-первых, не давать ни при каких условиях компромат на Байдена. Правда, уничтожить дела, скорее всего, не получится, но чтобы, по крайней мере, духу их не было в публичном пространстве до президентских выборов. А там уж можно рассчитывать на победу представителя партии (не обязательно, кстати, Байдена).

Во-вторых, признать, что давление на него все же было. Сейчас демократы декларируют продолжение борьбы за импичмент. Понятно, повторить процедуру не получится, но наличие доказательств давления Трампа на Зеленского даст железные аргументы для дальнейших судебных разбирательств и для избирательной кампании.

Возможностей навредить Зеленскому у демократов, пожалуй, даже больше, чем у республиканцев. Дело в том, что в окружении Зеленского есть три группы влияния: «квартальные» (друзья и коллеги по студии «Квартал 95» – их мало); олигарх Игорь Коломойский и его приближенные; «грантоеды-соросята», которых курирует другой днепропетровский олигарх – Виктор Пинчук.

Политическая субъектность Зеленского зиждется на том, что он играет на противоречиях групп Коломойского и Сороса-Пинчука. Это дает ему хоть какую-то свободу маневра. Во всяком случае – политического. Впрочем, подходы двух основных групп к проведению экономических реформ отличаются несущественно. Например, Коломойский тоже не против крайне непопулярного решения о приватизации земли сельскохозяйственного назначения, но он хочет сделать этот рынок более закрытым, что дает возможности для реализации разного рода коррупционных схем.

В общем, если Пинчук переходит в оппозицию к Зеленскому, тот теряет пространство для политического маневра и становится полностью зависимым от Коломойского, к которому есть претензии и у Запада, и у России. Крах Коломойского будет вопросом времени (он всегда проигрывает), но для Зеленского это будет уже не важно – он превратится в клоуна на президентском кресле задолго до того.

Что характерно – если Зеленский попытается подыграть Трампу, то результат будут тот же самый. Сорос ненавидит Трампа (это было явно видно в его выступлении на последнем Давосе) и поддерживает отношения с демократами. В таком случае группа Сороса-Пинчука все равно уходит в оппозицию с ровно такими же последствиями для Зеленского… Что в лоб, что по лбу.

Сейчас Зеленский находится в очень узком коридоре принятия решений, причем любой выбранный им вариант плохой – хорошего выбора ему никто не предлагает. Единственный для него осмысленный курс – ничего не делать, чем он, собственно говоря, и занят.

Есть, правда, третий вариант – вообще уйти от противостояния политических сил в США, опереться на собственных избирателей и делать что-то в их интересах. Хотя, о чем это я.

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