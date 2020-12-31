Главные победители и проигравшие в 2020 году

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Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу Юрий Смитюк/ТАСС
Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?  Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран – он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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Как на БАМе создают русскую мандалу

Дед Валерий Мельников – автор масштабных ледовых открыток к Новому году Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Амурской области жил дед Валерий Мельников – автор масштабных ледовых открыток к Новому году. После его смерти от ковида таких открыток на замерзших реках появилось около сотни. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД стал свидетелем того, как создавалась одна из самых трогательных историй русского Нового года.  Подробности...
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Новая комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Зеленский решил показать зубы, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Петр Акопов

    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		31 декабря 2020, 09:38

    Кто выиграл и кто проиграл в уходящем году – если говорить не просто о странах, но и об их лидерах? Успехи и поражения руководителей государств оценивают по их делам на мировой арене – но уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века (когда регулярные личные встречи на высшем уровне стали нормой). Из-за коронавируса и карантина практически прервались контакты на высшем уровне (перешли в онлайн – как и на уровнях ниже) – как двусторонние, так и многосторонние. Исключением стали несколько очных саммитов Евросоюза, но это все-таки практически внутрисемейное мероприятие.

    А первым и последним массовым международным мероприятием года стала встреча памяти жертв Холокоста в конце января в Иерусалиме – на которую съехались не только представители всех стран Европы, но и Северной и Южной Америки, и России. Выступая тогда в Иерусалиме, Владимир Путин предложил провести в 2020-м встречу руководителей стран «большой пятерки» – тогда еще казалось, что карантин из-за коронавируса ограничится Китаем. Но вскоре все плотно закрылись в своих национальных квартирах – и раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои проигравшие и выигравшие, герои и жертвы.

    Иран и Касем Сулеймани

    Главной жертвой и одновременно героем года стал Касем Сулеймани – американцы убили иранского генерала 3 января, что стало мрачным предзнаменованием тяжелого года. Да, год оказался тяжелым – но не так, как боялись, потому что эскалации ситуации на Ближнем Востоке не случилось, хотя на Большом Ближнем Востоке без войны не обошлось. Сулеймани же останется героем не только для многих поколений иранцев, но и для немалой части мировой исламской уммы – как мученик, воевавший за освобождение мусульман от их врагов с Запада.

    США и Трамп

    Парадокс в том, что как героя и жертву можно охарактеризовать не только Сулеймани, но и его убийцу Трампа. Да, он не смог переизбраться на второй срок – не столько из-за ущерба, нанесенного коронавирусом, сколько из-за слаженной работы глобалистски настроенной части американского истеблишмента, отмобилизовавшего на борьбу с Трампом все свои силы и возможности.

    Но поражение Трампа может обернуться пирровой победой для его противников – потому что теперь он станет не просто лидером, но вождем массовой оппозиции, столь же непримиримой, какой было глубинное государство по отношению к неугодному президенту. Как следствие, внутренний раскол в США будет лишь нарастать – и решающий бой произойдет в 2024-м, когда Трамп попытается вернуться в Белый дом.

    Япония и Синдзо Абэ

    В отличие от Трампа, ушедший в этом году в отставку Синдзо Абэ не собирается никуда возвращаться (хотя исключать ничего нельзя – тем более, что он уже однажды уходил с премьерского поста). Самый долгоправивший в новейшей японской истории премьер-министр мог оставаться у власти до осени 2021-го – но к досрочному уходу его подтолкнули как проблемы со здоровьем, так и коронакризис, на фоне которого он решил дать возможность своей партии лучше подготовиться к предстоящим в следующем году выборам.

    Несмотря на всю успешность внутренней политики Абэ, его можно назвать проигравшим – потому что он так и не смог выполнить клятву, данную им на могиле отца: заключить мирный договор с Россией и урегулировать проблему «северных территорий». Абэ действительно был настроен на улучшение отношений с Россией и поиск компромисса – но он не смог преодолеть два препятствия. Японское общественное мнение в целом оказалось не готово признать потерю всех четырех островов (и получить взамен право использовать два меньших, то есть Шикотан и Хабомаи, не владея ими) – и, как следствие, Абэ не смог уменьшить военно-политическую зависимость от США, без чего Москва отказывалась подписывать договор.

    Европа и ее лидеры

    Но если Абэ все равно останется в истории своей страны, как выдающийся премьер-министр, то другим его коллегам по «Большой семерке» уходящий год не прибавил шансов на признание потомками. Джонсон увяз в Брекзите и коронавирусе, Макрон безуспешно пытался вернуть потерянный кредит доверия. Исключением стала лишь Ангела Меркель, на фоне коронакризиса восстановившая свои рейтинги. Но у нее пошли последние месяцы правления, а шансы передать власть в руки если не верного соратника, то хотя бы не жесткого оппонента, становятся все более призрачными.

    Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев и Никол Пашинян

    Однозначными победителями года стали Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев – последний по итогам войны в Карабахе, а первый в силу общей наступательности своей внешней политики. Турция окончательно закрепилась в числе великих держав первого ряда – что, несомненно, во многом является личной заслугой ее президента. Его младший партнер, азербайджанский президент, рискнул и выиграл – не столько благодаря поддержке Турции, сколько из-за общей слабости несостоявшегося армянского государства, бездумно пытавшегося удержать неудерживаемое.

    Поэтому называть жертвой или проигравшим года только премьер-министра Пашиняна неправильно – хотя он действительно несет определенную ответственность как за начало войны, так и за ее ход, основной причиной поражения стало состояние дел в Армении в целом. А от катастрофы (то есть потери Карабаха) армян спасла Россия, для которой общая стабильность в Закавказье имеет стратегическое значение – но и тут говорить о какой-то победе Москвы не слишком корректно. Если только в том смысле, что мы не позволили конфликту разрастаться дальше, перерасти в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном – хотя в Баку и так никогда не решались перенести боевые действия на территорию союзной с Россией Армении.

    Фото: LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Белоруссия и Александр Лукашенко

    Многие считают «проигравшим победителем» Александра Лукашенко – но в случае с ним окончательную оценку можно будет дать только спустя несколько лет. Да, августовские президентские выборы привели к самому крупному кризису за все годы существования независимой Белоруссии – внушительная часть общества отказала в доверии своему многолетнему лидеру, проще говоря, устала от него. И уже неважно, чей вины в этом больше – лично Лукашенко или внешних сил, интриговавших против слишком самостоятельного белорусского президента. Есть кризис доверия – но есть и шансы у Лукашенко преодолеть или хотя бы смягчить его. Реформа власти позволит ему частично уйти в тень – чтобы продолжать фактически руководить созданной им страной. Победил или проиграл Лукашенко в 2020 году, выяснится к середине двадцатых годов – если процессы интеграции с Россией в рамках Союзного государства будут идти успешно, то победителем станет не только Батька, но и весь русский народ, от великороссов до белорусов.

    Китай и Си Цзиньпин

    В начале года многие предрекали, что главным проигравшим и потерпевшим по его итогам будет «подаривший миру коронавирус» Китай и его лидер Си Цзиньпин – тяжелые последствия пандемии и экономические потери от борьбы с ней, поднимавшаяся в мире китаефобия плюс активная американская пропаганда по мобилизации всех и вся против «китайской угрозы», коронавирусной и коммунистической. К концу года несомненно, что Китай в итоге усилил свои позиции в мире – потому что легче других перенес пандемию как по числу человеческих жертв, так и по экономическому ущербу.

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    И самое главное – китайская организованность и солидарность показали миру сильные стороны (и преимущества над другими) китайской модели государства и общества. Да, их невозможно экспортировать и перенять (да китайцы и не хотят этого), но это заставляет относиться к ним более чем серьезно – и тут уже неважно, со страхом или с уважением. Си Цзиньпин и до 2020 года уверенно держал власть в своих руках, избавившись от ограничений на сроки пребывания в должности – а в ходе выхода из кризиса его власть укрепится еще больше.

    Россия и Владимир Путин

    То же самое можно сказать и о Владимире Путине – который начал год со смены правительства и конституционной реформы, а завершает его, будучи уверенным в том, что Россия в целом выдержала тяжелейшие испытания как коронавирусом, так и экономическими и политическими последствиями карантина. Да, пандемия унесла множество жизней. Да, экономика и уровень жизни людей упали. Да, выявилось (точнее, подтвердилось) множество тонких мест, проблем и несправедливостей в нашем укладе и социально-экономической модели – но народ и его государство прошли этот год куда с меньшими потерями, чем это могло бы быть при слабом или некомпетентном руководстве.

    «То, что нас не убивает, делает нас сильнее» – в этом году все убедились, что банальные истины применимы как к государствам и народам, так и к их лидерам.


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