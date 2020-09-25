Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...

Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Геворг Мирзаян

    Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		25 сентября 2020, 12:04

    Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – предводителем хутора. И дело тут даже не в размерах хутора или объема его мощи – скорее, проблема в уровне сознания отдельных личностей.

    Снова здорово

    Выступление лидера страны на Генеральной Ассамблее ООН – это не просто какое-то заявление, обращенное к Городу. Нет, это обращение именно к Миру – демонстрация видения тем или иным государством глобального расклада. Основных вызовов, проблем, стоящих перед человечеством – а также методов их решения.

    Конечно, иногда глобальное видение получается, мягко говоря, смешным – например, когда его артикулируют люди с хуторским сознанием. Среди них президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил Москву в попытке «вернуться к разделению сфер влияния в мире». Из украинского хутора, наверное, не видно, что мир на сферы влияния поделен уже давно. Там, видимо, не в курсе, что Россия как раз призывала отказаться от сфер влияния в Европе (созданием «Единого пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока»). Но даже в глухом хуторе на Банковой, который еще называется офисом президента Украины, уж точно должны понимать, что Запад не просто отказался от российского предложения, но и усилил накал битвы с Кремлем за передел сфер влияния. Итогом которого стало лишение Украины независимости и переход ее под совместный протекторат Брюсселя и Вашингтона.

    Москва, однако, не озлобилась – она не забыла, что является великой державой, ответственной за конструирование миропорядка. Поэтому выступление Владимира Путина в ООН выглядело не как серия фантазий, а как видение решения основных проблем. Причем не просто видение, а органичное развитие тех идей, которые хозяин Кремля предлагал 5, 10 и 15 лет назад.

    Во-первых, упор на соблюдение норм международного права – как единственных глобальных, кодифицированных и общепринятых норм поведения. Попытки на глобальном уровне силой подменить право либеральными хотелками, а Совбез ООН – односторонними действиями некоторых стран привели не только к хаосу и разрушению ряда государств, но и к дискредитации самой либеральной идеи. Дискредитации, которая породила всплеск ультраправых (или же ультралевых – как в США), а также националистических настроений. Кроме того, эти попытки привели к серьезнейшему кризису концепции глобализации, который снова разводит людей по национальным квартирам.

    Вместе и навсегда

    А это разведение ни к чему хорошему не приводит, ведь – и это второй важный тезис в послании Путина – мир стал настолько тесным, что вызовы в нем становятся глобальными, угрожающими всем странам. Что еще раз подтвердила эпидемия коронавируса. «Бог создал людей сильными и слабыми, а Сэмюэль Кольт сделал их равными», – говорили раньше о создателе многозарядного револьвера. Сейчас всех уравнял коронавирус – от него страдают и бедные, и богатые. При этом одна страна не может справиться с «короной» в одиночку. Во-первых, потому что эпидемию можно побороть лишь глобально. Во-вторых, ликвидировать экономические последствия коронавирусных ограничений тоже придется не в одиночку. «Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе, и это важнейшая задача как для ООН, так и для государств «Двадцатки» и, конечно, для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития», – заявил Владимир Путин.

    Аналогичная тональность и призыв к консолидации были в выступлении китайского лидера Си Цзиньпина. Показательно, что уже второй абзац своей речи он начал с фразы: «Мы, люди, боремся против коронавируса». Затем по тексту абсолютно верно отметил, что «история развития человеческого общества (не обществ, а именно общества – прим. автора) – это история нашей борьбы против всех вызовов и сложностей, а также побед над ними». Как и Владимир Путин в своей речи, Си Цзиньпин обещает предоставить ООН и миру помощь своей страны в общем деле борьбы с «короной». И если у российского лидера речь шла о готовой вакцине, то китайцы предлагают финансовую помощь – десятки миллионов долларов в различные фонды.

    Ярмарка американского тщеславия

    А что же главная держава мира, председатель глобального совета директоров? Дональд Трамп тоже выступил в ООН – однако после его выступления сразу же вспомнились слова бывшего президента Франции Жака Ширака. Когда страны Восточной Европы поддержали вторжение США в Ирак в 2003 году, французский лидер сказал: «Эти страны упустили хорошую возможность промолчать». Вот лучше бы Трамп тоже промолчал.

    Да, начал президент США неплохо. Как и Владимир Путин, Трамп говорил о необходимости совместной борьбы с общим врагом. Но, в отличие от президента России, его американский коллега сразу же совершил поворот не туда – начал политизировать эту борьбу.

    Фото: kremlin.ru

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    И дело даже не в том, что Трамп отдельно выделяет тот якобы грандиозный (а, точнее, ключевой) вклад, который вносят США в дело борьбы с коронавирусом: рекордные темпы производства ИВЛ «для себя, друзей и партнеров в мире», новейшие методы лечения и т. п. Дело в том, что он называет корону «китайским вирусом» и призывает весь мир «призвать к ответу страну, которая выпустила (Трамп использовал глагол unleashed, что подразумевает именно намеренные действия КНР) «эту чуму в мир – то есть Китай». Фактически американский лидер призывает весь мир сплотиться в борьбе с КНР – не только за коронавирус, но и за другие грехи. Например, за «ежегодное загрязнение океана… миллионами и миллионами тонн пластика и другого мусора». И сплачиваться нужно не вокруг глобальных организацией (та же Всемирная организация здравоохранения, по мнению Трампа, контролируется Китаем), а вокруг США. У которых самые мощные в мире военно-политические мускулы, о которых Трамп рассказал отдельно.

    По сути выступление Дональда Трампа было не обращением к миру и тем более не содержало в себе какое-то глобальное видение. Скорее это была предвыборная речь с перечислениями успехов администрации Трампа во всех сферах и назначением врага (спасибо, что не России), против которого американское общество должно сплотиться. Никто не против такой речи – но это не для трибуны ООН. Там не место для демонстраций националистического хуторянского сознания, сопровождаемого либо нытьем (как у Зеленского), либо – как в случае с Трампом – угрозами миру и глобальной стабильности просто за то, что остальные это сознание не разделяют.


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