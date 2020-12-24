Журналистика – это тоже национальное достояние

Когда все принесли на свежую могилу «Огонька» свой цветочек (или плюнули на нее, такие тоже были), я, если можно, скажу.

Журналистика – точно такое же наше национальное достояние, как литература, кино или живопись. Да, бывает плохая журналистика – точно так же, как бывает, например, плохая музыка. Более того, плохой журналистики или плохой музыки – больше, чем хорошей. Но среди болота попсовиков и моргенштернов всегда есть горные вершины вроде Владимира Мартынова. Или Леонида Парфенова. Или «Русского Репортера».

И вот эти институции – очень важные для общества, для любого человека, владеющего русским – государство должно научиться вычислять, ставить в особое положение и всячески поддерживать. Точно так же, как оно поддерживает, например, театры.

Потому что обязательно должны быть эти сияющие вершины, по которым люди могут ориентироваться. Смысл, например, «Русского Репортера» был не только в том, что люди читали хороший журнал, неважно, на бумаге или в Сети. Но и в том, что тысячи журналистов в стране имели пример, ориентир, эталон, к которому стремились, если уж совсем не дураки и лентяи. И в результате вся журналистика в стране становилась лучше. Та же история – с «Коммерсантом».

«Огонек» в последние много лет таким ориентиром не был, но у «Огонька» другая ценность – историческая. Почему мы протестуем против сноса старинных зданий, но всем, в общем, пофиг, что закрылся журнал с более чем вековой историей? Кто измерил, что ценнее – дом или журнал?

Я, кстати, давно предлагал коллегам из «Огонька» переформатировать его в исторический журнал – ничего достойного в этой нише нет, а формат востребованный, но я сейчас не об этом.

Я о том, что к какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь.

Источник: Блог Дмитрия Михайлина