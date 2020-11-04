Секуляристы и исламисты – лучшие враги

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4 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...

Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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    на ваш взгляд


    Кто победит на выборах президента США?
    Сергей Худиев

    Секуляристы и исламисты – лучшие враги

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		4 ноября 2020, 12:00

    Недавние теракты против христиан во Франции – в Ницце, где исламист зарезал прихожанок католической церкви, и в Лионе, где был ранен настоятель православного храма – обострили и до того кипевшую в виртуальном пространстве битву за секулярные ценности. При этом мрачная ирония ситуации, когда секуляристы расплачиваются за свою приверженность к похабным карикатурам головами христиан, как-то ускользнула от общего внимания. Как ускользает и другая важная особенность происходящего. Лютые враги – секуляристы и исламисты – оказываются очень полезны друг другу. В политике так бывает – иногда враги, которые дают возможность поднимать гнев масс, мобилизовать и сплачивать, гораздо полезнее и выгоднее друзей.

    Исламизм стремится разжигать в мусульманах чувство унижения, несправедливости и горькой обиды. Это стандартная технология для любых экстремистских движений – наша нация, социальный класс, расовая группа или, в данном случае, религиозная община подвергается жестоким обидам и притеснениям, за которые мы должны, восстав, отомстить и завоевать себе достойное место в мире. «Шарли» – а теперь и само французское государство во главе с Эммануэлем Макроном, со своими тиражируемыми на государственном уровне похабными карикатурами на Мухаммеда, любезно предоставляет экстремистам желаемое.

    Публично измываться над тем, что люди почитают наиболее важным, священным и драгоценным в своей жизни – простой и эффективный способ показать, что их не считают за людей. Пропаганда экстремистов сразу приобретает убедительные иллюстрации, легко доставляемые на любой смартфон.

    Экстремисты же в качестве ответной любезности совершают подчеркнуто гнусные убийства, чтобы секуляристы могли сказать, сколь ужасным злом является религия и сколь важно загонять ее под плинтус – причем такому загонянию подлежит религия вообще, все течения ислама, христианство, иудаизм и что угодно еще, потому что тут очень важно избежать неравноправия и дискриминации.

    Часто говорят о том, что карикатуры – это только предлог, и экстремисты все равно бы совершали убийства. С одной стороны, это верно – озлобленный психопат, ненавидящий весь мир и себя самого, не нуждается в причинах, чтобы убивать людей. Он и в исламизме-то не очень нуждается. Просто если этот психопат белый – как Андерс Брейвик или Брентон Таррант – у него выбор намного шире. Он может встать под знамена неонацизма или сатанизма, хотя и путь исламизма для него не закрыт. Если он смуглый и его не возьмут в нацисты – ему естественно записаться в исламисты. Впрочем, акты бессмысленного насилия – когда человек хватает оружие и начинает убивать случайных людей, как «керченский стрелок» – могут вообще обходиться без какой-либо идеологии.

    Фото: Panoramic/Global Look Press

    Особенность именно исламистов в том, что они отождествляют себя с определенной религией, ищут сообщников среди ее последователей и объявляют себя мстителями за их обиды.

    И вот найдут ли они сообщников, приобретут ли влияние, получат ли поддержку – или будут отвергнуты и выданы властям – сильно зависит от отношений мусульман со своими соседями. Намеренно портить эти отношения – значит помогать исламистам. Тезис «люди, которые демонстративно оскорбляют Мухаммеда, помогают исламистам, а не борются с ними» достаточно очевиден – хотя эта очевидность и отвергается секуляристами.

    Почему? Дело в том, что секуляризм – восходящий к кровавой бойне Французской революции – это форма идеологического фанатизма, для которого соображения прагматизма и здравого смысла не могут быть поставлены выше идеологических постулатов.

    Яркий пример я обнаружил в день самого теракта в «Фейсбуке» – люди побежали размещать у себя в аккаунтах карикатуры из того же журнала, но не на Мухаммеда, а на Пресвятую Богородицу и Господа Иисуса. Не совсем ясно, что они хотели сказать, тиражируя похабные антихристианские карикатуры в день мученической смерти христиан от рук злодеев, и зачем вообще реагировать на злодеяние, совершенное против христиан, антихристианским кощунством.

    Возможно, чтобы подчеркнуть, что над всем глумиться и издеваться – в том числе над верой только что убитых жертв теракта – это секуляристская традиция, которой для них важно держаться. Принципиальное отсутствие деликатности, эмпатии и всяких представлений о приличиях – это то, что они полагают обязательным и предлагают нам разделить. Что же, я этого разделить не могу. В Библии тот, кто «отверз уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» (Откр. 13:6) – это совсем не положительный персонаж. Мы находимся с его поклонниками на принципиально разных сторонах.

    Это не имеет отношения к свободе слова как таковой. Свобода означает, что я, теоретически, могу делать хамские, непристойные, безответственные высказывания – но, как взрослый человек, способный относиться к другим с уважением и сочувствием, поступать так не буду. Например, в США в 2010 году некий Терри Джонс порывался устроить публичное сожжение Корана. Формально, по закону, ему нельзя было это запретить – но его всей Америкой порицали и уговаривали это не делать.

    И власти (включая президента), и военные, и религиозные деятели призывали его отказаться от этой затеи. То есть позиция «мы живем по закону, и по закону запретить это нельзя, но это неправильно, и делать так не надо» вполне возможна. И ее совсем нетрудно занять; допустим, похабников нельзя прикрыть по закону (хотя, вообще говоря, французский закон допускает преследование за слова) – но совершенно необязательно тащить их похабства в школы и вообще делать из них знамя.

    Но – как постоянно говорят – это значило бы уступить исламистам. Что же, позвольте еще раз напомнить, что, поддерживая кощунства – и в первую очередь антихристианские кощунства – вы не противостоите исламистам. Вы их поддерживаете и расчищаете для них место, и, более того, нравится вам это или нет, делаетесь их союзниками и вместе с ними атакуете христианскую веру и церковь.

    Вот, например, в Вене почти 50 исламистов устроили погром в католической церкви. Почему они нападают на церкви, верующих и священников, которые никакого отношения к карикатурам не имели?

    По той же самой причине, по которой на церкви нападают люди, с, кажется, противоположного политического фланга. Я читаю – в эти же дни – о нападениях на церкви в Польше в ходе проабортных протестов, о том, как в Филадельфии участники протестов Black Lives Matter дотла сожгли церковь, вообще о том, что поджогами, погромами и другими актами вандализма в отношении христианских церквей занимаются две группы людей – исламисты и воинствующие секуляристы.

    По одной и той же причине – им ненавистна европейская цивилизация и они желают ее уничтожить, и они понимают, на уровне инстинкта, где бьется сердце этой цивилизации. Там, где священник возносит Чашу над алтарем.

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    Вырвать это сердце – и Европа превратится в зачищенное место для строительства либо леволиберальной утопии с десятками «гендеров» и всем остальным, либо для всемирного халифата. И какой из этих двух проектов выйдет победителем – достаточно очевидно. Просто потому, что прогрессивные борцы с мракобесием и поповщиной резко враждебно относятся к семье и чадородию, и им просто некем будет заселить свой дивный новый мир. Очищая Европу от христианства, они очищают ее не для себя.

    Выбор – так вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга.


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