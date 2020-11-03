Австрии придется мечтать о спокойствии

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...

Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Австрии придется мечтать о спокойствии

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		3 ноября 2020, 17:50

    Австрия пережила первый кровавый теракт. Жертвами исламистов в Вене стали минимум четыре человека. То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Тревожные звонки звенели не один раз, и «закрутить гайки» должным образом австрийское руководство не смогло.

    А своего рода «прологом» к трагедии в понедельник стали события 29 октября. Порядка 50 турок тогда ворвались в храм Антония Падуанского в Вене и с характерными криками устроили в нём погром. Австрийские власти расценили случившееся как теракт – пусть и без жертв. Впрочем, и это произошло в городе не первый раз. Например, в конце 2018 года уже случилось нечто похожее, когда пятеро монахов пострадали в результате действий группы неизвестных иммигрантов.

    Я провёл в Вене несколько месяцев своей жизни, не раз бывая возле синагоги, где случились кровавые события. И каждый раз бросалось в глаза увеличение количества женщин, одетых по мусульманской моде. Один раз на станции Зиммеринг, выходя из электрички, обратил внимание на то, что немецкой речи вокруг не было вообще – только турецкая или сербскохорватская. Первое немецкое слово я услышал минут через 15.

    Нельзя сказать, что Вена была криминальным городом. Если сравнить её с Берлином или Парижем, там куда спокойнее. Больших иммигрантских гетто, куда невозможно зайти, в ней всё-таки не было. Однако во время прогулки по району Фаворитен всё же порой казалось, что попадаешь в Турцию или на Балканы. И каждый новый приезд усиливал это чувство.

    Одна из картин в Вене и вовсе была сюрреалистической. Араб из какой-то страны Персидского залива вышел на прогулку с жёнами, у которых виднелись только глаза. А мимо них проходила парочка лобызающихся геев. И в этот момент стало понятно, что эти два мира долго вместе не уживутся. Что и подтвердили последние новости.

    Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС

    То, что в Австрии случилась подобная трагедия, стало для многих неожиданностью. Страна немало сделала для того, чтобы выглядеть образцом спокойствия на фоне других зажиточных стран Европы. Например, много лет власти проводили негласную политику расселения приезжих. В итоге в Вене и других городах не появились крупные иммигрантские гетто, подобные тем, что можно видеть в Берлине, Париже, Брюсселе или Стокгольме. Полиция более-менее контролировала обстановку.

    Нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц немало сделал и в вопросах ужесточения законодательства. Так, имамов обязали сдавать государственный экзамен, а пятничные проповеди отныне должны были произноситься по-немецки. Иностранное финансирование мечетей запретили. Государственный язык стал единственным в детских садах. Австрийские власти в последние годы всячески уклонялись от приёма дополнительных мигрантов, ссорясь по этому поводу с Германией.

    Однако тревожные звонки не раз звенели. Так, венские районы Фаворитен и Рудольфсхайм, где доля мигрантов значительно превышает среднегородской показатель, превратились в центры криминала. Ещё большие проблемы имели место в городе Линц, возле которого располагались лагеря беженцев. В 2009 и 2014 годах там произошло два крупных побоища, организованных выходцами с Ближнего Востока и Северного Кавказа. Лагеря так и не были закрыты, хотя горожане этого требовали.

    Проблемы имелись и с собственными мусульманами. Согласно австрийской статистике, они составляют порядка 7% населения. Крупнейшая их группа – выходцы из Турции, которых почти 300 тысяч. И хотя многие из них вполне благополучно вписались в общество, с иными дело обстояло намного хуже. Ещё в 2006 году МВД Австрии признало, что 45% местных мусульман плохо интегрировались в австрийское общество. И вряд ли картина с тех пор существенно улучшилась.

    Пока не приняли закон об исламе, организации из Саудовской Аравии годами финансировали мечети. Некоторые из них со временем заслужили весьма дурную славу. И джихадизм пророс на австрийской почве. Порядка 130 австрийцев воевали в рядах ИГ* в Сирии. История двух девочек боснийского происхождения, отправившихся из Вены к боевикам, и убитых при попытке вернуться домой, обсуждалась не только в Австрии, но и во всей Европе. Стало ясно, что террор в стране – вопрос времени.

    Миграционный кризис 2015–2016 гг. стал для страны настоящим потрясением. Порядка 450 тысяч человек прошли через девятимиллионную Австрию, каждый пятый попросил в ней убежище. В Зальцбурге в ночь на 1 января 2016 года случилась «ночь изнасилований», подобная той, что имела место в германском Кёльне. Пытаясь остановить поток непрошенных гостей, австрийские власти пошли на натягивание колючей проволоки на маршрутах их следования.

    То, что положение с приезжими в Австрии далеко от благополучного, показывали и итоги выборов. В 2016 году президентом страны чуть было не стал кандидат от крайне правой Партии свободы Норберт Хофер. Спустя год партия показала высокий результат на выборах и даже вошла в правительство Курца. Стремясь не допустить её триумфа, будущий канцлер сам тогда перехватил часть её повестки, что и привело его к успеху. Тем самым Австрия превратилась в европейский «остров неполиткорректности».

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    Но наличие такого «антииммигрантского» правительства Австрии крайне раздражало Германию и Евросоюз. И по итогам досрочных выборов 2019 года Курц заключил коалицию с партией «Зелёные» – наиболее лояльной к приезжим местной политической силы. Министром юстиции страны стала боснийка Альма Задич, и принимать новые жёсткие решения по миграционной политике стало сложнее. Тем более, что президент Александр ван дер Беллен тоже когда-то возглавлял именно «зелёных».

    Как итог – Вена пережила трагедию с ярко выраженными исламистским следом. Она показала, что даже относительно жёсткая по меркам Евросоюза миграционная политика Австрии показала свою несостоятельность. Страна выглядела спокойной и благополучной на фоне Франции, Бельгии или Швеции, где происшествия с «мультикультурным» следом уже стали частью повседневности. Но стоило австрийским властям немножко ослабить хватку – и неизбежное случилось.

    Закручивание гаек, которое проводил Курц в последние годы, на поверку оказалось половинчатой мерой. Несмотря на отсутствие крупных иммигрантских гетто, в Австрии всё равно выросло параллельное сообщество. Которое, выбрав подходящий момент, в полной мере напомнило о себе. И пока оно существует, пока его не выкорчевали под корень – о спокойствии жителям и гостям Вены придётся только мечтать.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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