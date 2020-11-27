Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

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27 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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США задумали лишить Москву немецких инвестиций

В США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России Jonas Hamers/ImageGlobe/Global Look Press
Американские власти рекомендовали немецкому Deutsche Bank полностью свернуть свой бизнес в России. Потеряв значительную долю российского рынка после скандала с отмыванием денег в 2015 году, банк намеревался восстановить свое прежнее экономическое влияние. Однако теперь ему в этом мешает даже не Минфин США, а власти штата Нью-Йорк. Сможет ли Берлин отстоять немецкие интересы в России перед нападками США? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet), и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. Подробности...

Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору холодной войны? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...

Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Подлинная независимость – для тех стран и народов, которые в силах ей распорядиться без вреда для себя и для России. Нам пора сделать это базовым принципом нашей политики, иначе Карабах раз за разом будет повторяться в разных местах. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Латвия попросила Россию о помощи

Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Игорь Мальцев

    Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		27 ноября 2020, 17:30

    В связи с очередным юбилеем торжества международной юриспруденции – начала Нюрнбергского процесса – отчего-то возбудились идеологи оппозиции. Как всегда, они недовольны ролью СССР в нём и даже тем, что «в английском издании материалов гораздо больше томов, чем на русском». Ну, правда, отчего-то у идеологов оппозиции с английским примерно так же, как у боевиков оппозиции типа Любы Соболь, но возмущение стучит в сердца. Нехай стучит.

    Несмотря на то, что большинство стран-участниц Нюрнбергского процесса постелило законодательной соломки с прямым запретом обсуждать итоги процесса, его итоги сегодня вызывают все больше и больше вопросов. Хотя бы потому, что одни и те же факты сегодня используются совершенно противоположными политическими силами в своей борьбе.

    Несмотря на то, что это был уникальный процесс, создавший формальное единение наций, у каждого найдутся к процессу удивленные вопросы.

    У меня они, кстати, довольно простенькие – почему архитектора Шпеера, который практически поневоле оказался министром вооружений, усадили на 20 лет (русские требовали его казнить, кстати), а вот штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун, чьи ракеты V2 снесли треть Лондона, вообще не рассматривался на суде? Ответ – потому что он вместо тюрьмы получил должность главы американской космической программы. SS же признана была преступной организацией? Признана. А вот нет же – кому петля, а кому миллионы и почет.

    В не слишком прозрачной воде Нюрнбергского процесса каждый ловил ту рыбку, которая ему приглянулась. Меньше всего рыбы, похоже, досталось именно русским. В основном – моральное удовлетворение.

    Фото: Global Look Press

    Но у всех, кто изучает реальную, а не парадную историю Германии, Нюрнберг отдается в ушах, в основном, при взгляде на послевоенное устройство страны. Начиная с забавных странностей типа гросс-адмирала Эриха Редера, которого осудили на пожизненное, но выпустили уже в 1955-м году и назначили ему адмиральскую пенсию от государства ФРГ. А гросс-адмирала Карла Дёница, отбывшего полный срок в «червонец», сочли достойным лишь капитанской пенсии. А могли бы и мичманскую.

    Пост-Нюрнбергские странности лишь плодятся со временем – так в байопике про Шпеера «Он и Гитлер» красной нитью проходит момент – пока архитектор тянет свою двадцаточку, его соседи по тюрьме и камрады по службе один за другим выходят досрочно.

    Более того – Нюрнберг очень связан с процессом «денацификации» Германии. Процессом, который заложил, пожалуй, все проблемы современной ФРГ, начиная с философской проблемы чудовищного исторического лицемерия этого общества. Потому что правительство и газеты втирали нации про денацификацию, а на деле видные деятели осужденного в Нюрнберге режима начали занимать отличные позиции в обществе.

    Вот новой стране, освободившейся от пут нацизма, срочно понадобилась новая разведка. И было бы понятно, если это новое строительство начал такой человек, как адмирал Канарис, потому что он хотя бы сотрудничал с английской разведкой и спасал евреев, за что и был казнен в апреле 45-го.  Но, видимо, у новой страны не оказалось никаких кадров, кроме генерал-лейтенанта Рейнхарда Гелена, руководителя гитлеровской разведки на Восточном фронте, имя которого отсутствовало и на главном процессе, и на последующих – локальных судах над нацистами. А все дело в том, что его сначала вывезли американцы, а потом со всей «Организацией Гелена» привезли обратно на родину и убедительно посоветовали назначить его главой того, что потом стало BND. Как выяснилось в прошлом году, в BND много лет трудилась дочь Гиммлера. А что такого? Девушка из приличной семьи. В новой России таких девушек обоего пола полно – особенно, в оппозиционных медиа – в кого ни ткни – дедушка практически рулил ГУЛАГом. 

    Но если такие процессы происходили втихаря, то невыносимое количество бывших нацистских судей в судах федеральных земель было заметно всем. А ведь был же Нюрнбергский «Процесс по делу нацистских судей, юристов и прокуроров» – в 1947 году. Кстати, из пятнадцати подсудимых этого процесса только один умер в тюрьме и один покончил собой. Остальные – досрочно освобождены и добились себе прокурорской пенсии.

    Возвращение на ключевые посты «бывших» нацистов стало триггером становления левого экстремизма в Германии – молодежь отказывалась понимать, почему все происходит так, как происходит, под лживыми лозунгами о денацификации. Вставал логичный вопрос – зачем тогда был этот распиаренный Нюрнбергский процесс?

    Достаточно почитать статьи Ульрики Майнхоф в журнале Konkret, чтобы ощутить, насколько взрывной эта тема стала для ищущих справедливости молодых. Результат? Взрыв молодежного левого сопротивление и становление левого террора – RAF. И даже сегодняшние паразиты на левых идеях, немецкая Antifa – отчасти питается славой того антифашистского движения, яркой участницей и идеологом которого была Майнхоф. То есть, и Антифа, которую парламентские партии используют как боевиков против несогласных Германии – это тоже эхо Нюрнбергского процесса, как ни крути.

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    А лицемерие «денацификации» до сих пор приносит плоды, и их с каждым годом все больше. Это романтические представления русских – что немцы до сих пор посыпают себе голову пеплом из печей Биркенау. Во-первых, несколько поколений уже просто заявляют: «А мы-то тут причем, почему мы должны чувствовать какую-то вину?». А предыдущие поколения… Ну, для иллюстрации расскажу историю. Тут в Берлине пришлось общаться с одним пожилым руководителем крупной ассоциации. И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet) и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. 

    На что я, естественно, говорю: «Прости, а что твой папа забыл в Сталинграде?»  Он аж пятнами пошел от ярости. Больше мы с ним не разговаривали. И таких вполне упакованных и успешных людей в Германии, которые не признают, что немцы во всем виноваты сами – их гораздо больше, чем нужно для того, чтобы у нас были нормальные отношения.

    Людей, которым этот ваш Нюрнбергский процесс, которому исполнилось 75 – по барабану. С юбилеем!


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