У капитализма нет будущего в России

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего

Так выглядит турецкий проект истребителя пятого поколения Марина Лысцева/ТАСС
Старейший геополитический соперник России – Великобритания – нашел новый способ отстаивать свои интересы чужими руками. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ряда аспектов военно-технологического сотрудничества Лондона и Анкары. Особенно это касается разработки одного из важнейших инструментов военного превосходства – истребителя пятого поколения. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...

Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
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Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Петр Акопов

    У капитализма нет будущего в России

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		26 ноября 2020, 09:10

    Дмитрий Рогозин сказал, что он против капитализма – «это худшее из того, что создано людьми», а страна не может развиваться без идеологии: «Патриотизм не может быть национальной целью, потому что Родину мы любим и так. А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности».

    Глава Роскосмоса написал об этом у себя в Facebook – в диалоге с читателями. Как же так – глава огромной компании, пусть и государственной, но работающей по законам капиталистического рынка, против капитализма? Ну понятно, это же Рогозин, ненавидимый «креативным классом» за его политическое прошлое – национал-имперец, лидер партии «Родина». И вот теперь выясняется, что он не только за русских и за империю, но еще и против капитализма. Коммунист, что ли?

    Нет, Рогозин не коммунист – и это важно. Но еще важнее то, что он не боится говорить то, что думает. Выступать против капитализма – нормальная гражданская позиция, не просто допустимая в русском обществе, но и абсолютно необходимая. Более того – спустя почти тридцать лет после развала СССР и отказа от построения социалистического общества, нам всем уже пора не бояться честной дискуссии о том, какой мы хотим видеть Россию.

    Сами понятия капитализма и социализма используются нами в том значении, которое им придавали в XIX-XX веках – но если мы хотим сами определять свое будущее, нам нужно обсуждать его без запретных тем и терминов. В позднесоветские годы именно отказ даже от серьезного обсуждения вариантов реформирования или развития социализма стал едва ли не главной причиной интеллектуального, идеологического, а потом и управленческого кризиса власти и общества, прорвавшегося в совершенно неподготовленные и ставшие самоубийственными реформы периода перестройки. Социально-экономическая модель была сломана, идеология выброшена – десять лет в стране строили даже не дикий, а колониального типа капитализм, апологетами которого выступала часть общества, отказавшаяся даже от попытки самостоятельного национального мышления.

    «Все возьмем с Запада – идеи, технологии, образование и культуру, экономическую модель и науку. Станем частью развитого демократического мира с его открытой экономикой рыночного типа и демократическими выборами с разделением властей». Под эту песню в 90-е годы страна была разворована, структуры управления демонтированы, а общество погрузилось в глубокий морально-нравственный кризис. С приходом к власти Путина начали постепенно выбираться из ямы – но первые десять лет нового века ушли на банальное наведение порядка.

    Государство вернуло себе рычаги управления – но уже в новом, капиталистическом укладе. Патриотизм из ругательства 90-х превратился в официальную идеологию – разделяемую подавляющим большинством общества, моральные ценности которого (семейные в том числе) стали поддерживаться государством. Стало модно называть это госкапитализмом – хотя это слишком общее понятие. Госкапитализм – это как в Южной Корее? Или как в Норвегии – но там вроде какой-то «скандинавский социализм» был? Или как в нынешнем Китае – или у них что-то другое?

    Первичны не понятия «капитализм» или «социализм», первично отношение народа к тому строю, в котором он живет. Строй – это не форма государственного управления и не экономические отношения, это сочетание социально-экономического уклада, устройства власти, культуры и идеологии. Строй может быть национальным, то есть способствующим приумножению народа, или антинациональным, то есть мешающим его развитию или даже служащим его деградации. Так как наш народ относится к нынешнему строю?

    Принимает ли он его? Считает ли его своим, отвечающим национальным представлениям о добре и зле? Или относится к нему как к временной конструкции – которую оправдывает то, что она возникла на руинах советского строя, заменив собой того откроенного и антинационального урода, что складывался в 90-е? Тут речь не о Путине, которому безусловно доверяет большинство, не сомневающееся в его желании сделать всё возможное не только для сбережения народа, но и для развития страны. Нет, тут у народа вопрос к элитам в целом, да и к себе самому тоже – чего мы хотим?

    Понятно, чего не хотим – не хотим такого социального неравенства (а оно будет расти даже несмотря на все усилия власти по его смягчению, просто потому что такова природа капитализма), не хотим атомизации и распада социальных связей, не хотим размывания и перерождения наших моральных ценностей, не хотим замены русского космополитичным. Может нам все это обеспечить регулируемый рынок с сильным государством, проводящим социально ориентированную политику? Или не может – как не изгаляйся? Но тогда нужно менять уклад – не как в перестройку, когда за пять лет отреформировали до развала всего и вся, а постепенно и осознанно. Есть на это согласие общества? А элит?

    Ну элиты-то всегда будут против – зачем им что-то менять? Нет, это глубокое заблуждение – или осознанное вранье. Элиты бывают разные – и нынешняя элита сильно отличается от элит не только 90-х, но даже и нулевых годов. Нет ничего более пошлого и глупого, чем считать нынешнюю элиту продолжением той, что правила раньше, этой ядовитой смеси воров из «офшорной аристократии» и проходимцев. Путин заменил чужих на своих – вот и все изменения? Нет, он изменил сам принцип ее формирования и смысл ее функционирования, привив патриотизм и ответственность. Да, часто казенный патриотизм и ответственность из-под палки – но даже это огромный прогресс по сравнению с предыдущим составом. В целом элита стала куда более национальной – при всех ее проблемах и недостатках.

    Понятно, что в экс-олигархическом бизнесе и креативном классе по-прежнему сильны позиции тех, для кого вся путинская политика национализации элиты совершенно неприемлема – но их время уходит. Большая часть элиты уже не является чужеродным элементом для России, уже не относится к народу паразитически, уже не мыслит себя вне Родины. И значит, пойдет на те перемены, которые будут на благо народу – при одном важном условии. Если народ их действительно захочет и потребует – то есть если образ будущего станет понятным для большинства.

    Ну да, конечно – элиты еще могут пойти на реформы ради самосохранения во власти, но вот просто так, ради какого-то смутного будущего? Но у нас нет сформировавшихся потомственных элит – как в имперской России или сейчас на Западе (да и потомственные элиты, если они чувствуют свою связь с народом, вовсе не чураются самых серьезных реформ). У нас есть временная, переходная элита – которую Путин за 20 лет более чем серьезно поменял. Эта элита «служивых людей», «слуг государевых» – не лично Путина, а русского государства. Которое не что иное, как форма существования русского народа. И если наши «служивые люди» не оторвались от него, то для них забота о будущем народа и интересах государства – это одно и то же. И они прекрасно понимают, что нынешний капиталистический строй стратегически неустойчив – потому что большинство народа не считает его не то что идеальным, но и отвечающим национальным интересам.

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    То есть его нужно менять – не дожидаясь, пока клюнет жареный петух, и неприятие строя перейдет в активную форму (что к тому же еще и создаст прекрасную возможность для манипуляций извне). Это может произойти и через 10, и через 20 лет – уже после Путина, который самим фактом своего существования и социальной направленностью своей политики как бы снимает остроту проблемы. Но в том, что в какой-то момент вопрос о смене социально-экономического строя оголится, то есть станет ключевым в политической повестке, сомневаться не приходится – достаточно посмотреть на то, насколько устойчиво растут в обществе симпатии к левым, социалистическим идеям (да и ностальгия по СССР – причем даже у тех, кто его не застал). Нужно не перехватывать эту тенденцию (да это и бесполезно, как любая имитация) – необходимо действительно приступать к выработке основ нового строя. Причем делать это нужно при Путине – потому что именно он одновременно является и кнутом для элит (той части, что не готова ничего менять), и выразителем настроений народа, то есть той самой тяги к социальной (вовсе не только экономической) справедливости, к правде, которая исторически присуща русским. 

    Построение нового строя – это и есть главная национальная цель, главная национальная задача. Космос при этом тоже не забывать покорять – но чтобы летать к звездам, нужно мечтать о лучшем будущем и крепко стоять на своей земле. Общее выше личного, служение выше владения, дух сильнее материи, традиции сильнее моды, скромность выше самолюбования, ответственность перед предками и потомками важнее выгоды. Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе.


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