Реальная политика требует жертв

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Лукашенко отрицает существование "своих людей" в белорусском бизнесе, но злится, когда против них вводят санкции Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Страны ЕС договорились о введении против Белоруссии принципиально нового вида санкций – того, который в своем обращении к парламенту Франции предложила Тихановская. Под ударом окажутся целые компании и конкретные предприниматели, которых называют «кошельками Лукашенко». Батька и прежде реагировал на такого рода меры болезненно. А сейчас они бьют по самому уязвимому месту его системы. Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...

Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Алексей Алешковский
    сценарист
    		20 ноября 2020, 12:00

    Идея демократии вроде бы заключается в том, чтобы привести общество к торжеству общечеловеческих ценностей. Но на практике торжество демократии в несвободных странах лишь активирует животный инстинкт национализма. Так было в постколониальной Африке, в бывших советских республиках после распада СССР и в Югославии после Тито. Оправдание любого насилия требует своего языка, и сегодня – это язык политкорректного гуманизма.

    А что такое политкорректный гуманизм? Это гуманизм, в котором общечеловеческие ценности по-ленински подчинены конкретной идеологии. В общем-то, старая добрая готтентотская мораль, только под модным соусом, который называется «это совсем другое дело». Скажем, движение BLM – это не черный расизм? Ну что вы, это совсем другое дело! Белый господский расизм легитимизировал власть одних над другими, черный – стал инструментом господствующей идеологии.

    «Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть, это решает все», – писал Ленин. Вопрос о власти актуален и без революции. Более того, распад СССР во многом был продиктован именно инстинктом сохранения власти республиканских элит, которые не сумели предотвратить, но смогли возглавить возрождающийся национализм. А национализму всегда нужен противник.

    Если противника больше нет, его необходимо выдумать. Революционная Украина, которая почти четверть века после провозглашения независимости мирно жила с памятниками Ленину и прочей коммунистической символикой, внезапно решила с ней воевать. Лозунг «москаляку на гиляку», стоит напомнить, появился еще до возвращения Крыма и войны в Донбассе. Независимо от внешних интересантов, которые стояли за Майданом, аппетит к национализму приходит во время еды.

    Карабахский конфликт вспыхнул 30 лет назад не на ровном месте – он был предопределен исторически, когда большевики отдали земли одного народа другому. Он был предопределен геноцидом армян и враждой соседей. Однако время лечит любые раны – в советские времена принудительного интернационализма (а он практиковался и в Югославии – стране с не менее серьезными национальными проблемами) армяне и азербайджанцы жили вполне мирно.

    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Но вот пришли перестройка и гласность. Считается, что своим расцветом и бурным ростом националистические движения обязаны КГБ. Даже не углубляясь в конспирологические мотивы, заметим, что эту плесень культивировать совсем не сложно. Каждому человеку свойственно любить свой народ, народу свойственно гордиться своей историей. Самоидентификация человека довольно тесно связана с национальным мифом, который состоит из побед и поражений.

    Поражения вызывают ресентимент: чувство взывающей к реваншу несправедливости. Это – страницы истории многих народов. Ницше, которому мы обязаны этим термином, писал: «Говоря на ухо психологам, в случае если им будет охота изучить однажды ressentiment с близкого расстояния – это растение процветает нынче лучшим образом среди анархистов и антисемитов, как, впрочем, оно и цвело всегда, в укромном месте, подобно фиалке, хотя и с другим запахом».

    Понятие ресентимента, нуждающегося в образе врага, обычно употребляется в презрительном, «реваншистском» контексте, но даже у Ницше «не все так однозначно»: «Как много уважения к своим врагам несет в себе благородный человек! – а такое уважение и оказывается уже мостом к любви… он и не выносит иного врага, кроме такого, в котором нечего презирать и есть очень много что уважать!».

    И далее: «Представьте же теперь себе «врага», каким измышляет его человек ressentiment – и именно к этому сведется его деяние, его творчество: он измышляет «злого врага», «злого» как раз в качестве основного понятия, исходя из которого и как послеобраз и антипод которого он выдумывает и «доброго» – самого себя!..» Собственно, «расчеловечивание» соперника или оппонента, превращение его во врага и есть главный признак ресентимента.

    Должны ли были азербайджанцы, живущие в конце тысячелетия, отвечать за своих предков начала века? Были ли армяне Сумгаита и Баку в ответе за националистов Еревана и Степанакерта? Имел ли Нагорный Карабах право на самоопределение? Должен ли был первый демократический президент Эльчибей развязывать войну с соседями, которая стоила Азербайджану пятой части территории? Могла ли Армения за 30 лет урегулировать отношения с соседями миром?

    Сегодня эти вопросы выглядят риторическими, но компромисс возможен для людей, которые в состоянии воспринимать чужую правду. Правду врага воспринимать нельзя по определению. Чтобы добиться своих целей, политикам необходимо разделять и властвовать, превращая оппонентов во врагов. Но чтобы на другой стороне были звери, на этой должны быть гуманисты. Только белые одежды могут оправдать любое насилие. Справедливость – вечно новое платье любого голого короля.

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    К сожалению, политика любой страны весьма грязна. И в констатации этого факта нет нравственного релятивизма, в котором привыкли обвинять «запутинцев». Любое государство руководствуется своими выгодами и заботами о собственной безопасности. Альтруистами прикидываются только мошенники. Украинская и армянская революции казались маршами идеалистов, а оказались эпизодами прокси-войн. Решать свои проблемы лучше за чужой счет, не правда ли?

    Любая война нуждается в идеологической подготовке. Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, научите риторике политкорректного гуманизма, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Разделяйте, властвуйте и умножайте прибыли. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Реальная политика требует жертв.


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