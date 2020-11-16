Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Избрание президентом США Джозефа Байдена вносит заметные коррективы в отношения Анкары и Вашингтона. Ведь новый глава Белого дома уже вряд ли будет мириться с выходками Эрдогана, как это делал Трамп. А это значит, что условия сотрудничества с американцами станут на порядок менее выгодными для турок, грех для Москвы этим не воспользоваться.

Президент Турции Р.Т. Эрдоган запоздало, но поздравил во вторник Д. Байдена с избранием на пост президента США.

«Желаю, чтобы результаты выборов увенчались успехом и для дружеского, союзного нам американского народа», – говорится в официальном заявлении, размещенном на ресурсе администрации президента республики.

В тексте поздравления также содержатся слова, отсылающие воспоминания обоих политиков к временам вице-президентства Байдена при Бараке Обаме. Видимо, тем самым турецкий лидер прозрачно намекнул, что роль «хорошего полицейского», которую тогда играл демократ, будет весьма востребована и предпочтительна в не самых простых отношениях стран.

«Как мы неоднократно отмечали с вами в ходе наших встреч в годы вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, стоят на прочной основе», – увещевает Эрдоган.

Казалось бы, прошло не так много лет, как вице-президент Д. Байден в срочном порядке нанес визит президенту Эрдогану вскоре после попытки госпереворота в июле 2016 года. Тогда, напомню, перспектива разрыва отношений явно маячила на горизонте. Ведь турецкие спецслужбы установили, что мозговой центр переворота располагался на авиабазе Акынджи (теперь Мюртед), находящейся в совместном пользовании с США.

В общем, в те августовские дни 2016 года именно Вашингтон в лице Байдена старался осторожно подбирать слова. Времена, разумеется, меняются, что хорошо понимают в Анкаре: не зря же демократический Конгресс был все эти четыре года, даже при Трампе и его относительно лояльной туркам администрации, главным раздражителем и головной болью для двусторонних отношений.

На эту тему

Тем не менее, по традиции, турецкая сторона решила «пойти с козырей», дав понять будущей демократической администрации, что это у них, у турок, много своих претензий по части сотрудничества с США. На всякий случай они обозначили свои условия взаимодействия, руководствуясь принципом «Лучшая защита – нападение».

Так, после официального объявления результатов президентских выборов в США, вице-президент Турции Фуад Октай сделал заявление по этому поводу. Дежурно-формальная часть его заявления сводилась к готовности Анкары сотрудничать с новой администрацией Соединенных Штатов.

«В США прошел очень интересный избирательный процесс, но, с точки зрения Турции, ничего не меняется. Каналы связи будут работать одинаково. Конечно, это будет переходный процесс», – цитирует турецкого чиновника ТАСС. В то же время нашлось место и для содержательной части, в которой недвусмысленно, уже не дежурно, были обозначены ключевые болевые точки двусторонних отношений.

Если конкретнее, турецкий вице-президент понадеялся на то, что новый президент США откажется от «сотрудничества с террористическими организациями и односторонних подходов» в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. Более того, Октай уточнил, что в 2016 году в Турции была попытка переворота, и «тот, кто это сделал, сейчас находится в Америке».

Другими словами, турецкий чиновник как бы процедил сквозь зубы: «Мы готовы работать с Байденом и его демократами, но…». И как бы эти «но» и прочие оговорки не превысили критическую массу. В конце концов американцы сами любители разного рода предусловий и оговорок. Кстати, большая часть из них всегда (для антуража) носила идеологический или «демократический» подтекст. Идеология – это как раз то, на что, простите, было «плевать» Трампу, но далеко «не плевать» Байдену.

Хотя дело не только в самом избранном президенте. При прочих равных, займи новый глава Белого дома умеренно-выжидательную позицию, «бросив мяч на сторону турок» – в рядах его администрации, с высокой долей вероятности, найдутся те, кто захотят в очередной раз «наказать Турцию» за отход от союзнических обязательств, за ее отступничество от «буквы и духа» этого «стратегического сотрудничества». Поскольку для демократов оно всегда предполагало безусловную политическую лояльность и предсказуемость «опекаемых».

«Если Байден победит на этих выборах, ему потребуется некоторое время, но в конце концов мы увидим более нормальный бюрократический процесс в США по сравнению с тем, что происходило с Трампом. Он вернется к стандартному процессу согласования политики между различными ведомствами… Они будут принимать решения коллективно и в более устойчивом и предсказуемом ключе…», – предполагал накануне выборов профессор Дартмутского колледжа, научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов МГИМО Уильям Уолфорт.

Это согласование политики в рамках межведомственного диалога означает сдачу американо-турецкого партнерства на откуп бюрократии. Последняя же ненавидит Турцию, и далеко не только за то, что некогда подконтрольная им партия «Справедливости и развития» (тур. АКР) Эрдогана полностью зачистила политическую «поляну», «выкорчевав» людей США из всех сфер республики. Это, как говорится, еще полбеды. Анкара посмела дать сигнал всем международным игрокам (в том числе России), что с ней можно выстраивать равноправный диалог, при котором Турция будет руководствоваться прежде всего своими национальными интересами.

Не говоря уже о том, что Эрдоган «посмел» дать месседж исламским и тюркским странам во всем мире, смысл которого можно передать так: «Равняйтесь на нас, и мы вас защитим, если понадобится, даже от США». Эксперт американского Совета по международным делам (Council on Foreign Relations), востоковед Стивен Кук писал еще в ноябре 2018-го в своем докладе о Турции с символическим заголовком «И не друг, и не враг», что политика президента Р.Т. Эрдогана в корне противоречит принципам американского общества. Более того, он акцентировал внимание на том, что и сама Турция уже стала страной, которая не изменит свою международную и внутреннюю политику в обозримой перспективе только потому, что так хочется Вашингтону.

Многое ли изменилось с 2018 года в восприятии американской прессы и аналитических центров, к которым всерьез прислушиваются государственные ведомства США? В начале ноября известный востоковедческий «мозговой центр» Al Monitor, базирующийся в Вашингтоне и обслуживающий с 2011 года интересы демократов, дал оценку Турции и ее политике (замечу, даже не Эрдогану) в категориях «эгоистический случайный партнер», «не союзник» и так далее.

Впрочем, как верно подмечает американский аналитический центр, Турция и ее пресса сама не осталась в долгу перед демократами, начав накануне выборов кампанию против Байдена на все лады. «Эти теплые отношения между двумя лидерами (Трамп и Эрдоган), похоже, скоро закончатся», – пророчат американцы. Тем более, что турецкая сторона, несмотря на все предостережения военного ведомства США и спецслужб, все же провела испытания ракетного комплекса ЗРК С-400 «Триумф». А ведь только действующий глава Белого дома Дональд Трамп мог существенно ограничить санкционное давление Вашингтона, обращают внимание аналитики США. В конце концов, не зря в Стамбуле до сих пор стоят «Башни Трампа» – напоминание об интересах его бизнес-империи в Турции.

Для Москвы же символично, что именно российское направление турецкой политики, выраженное в испытаниях «Триумфов», может оказаться под главным ударом демократических «ястребов». «Если победит Байден, он сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Между тем новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО», – убежден в своем комментарии для «Взгляда» турецкий эксперт по Евразии и России, преподаватель исторического отделения факультета гуманитарных наук Университета им. Йылдырыма Беязита Салих Йылмаз.

При любом раскладе последнее, что нужно делать Москве в этой ситуации – обольщаться или упиваться бесперспективностью турецко-американских отношений. Ведь на сегодняшний момент у нас есть все шансы и региональные инструменты от Ливии и Сирии до Карабаха, которыми можно и нужно воспользоваться для грамотного обозначения и защиты российских интересов. А это потребует формирования новых международных механизмов по решению кризисов с привлечением региональных игроков – Турции и Ирана. Взаимозависимость создаст страховку на будущее.