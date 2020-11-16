Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Взгляд
16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
Разделы

Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
Перейти в раздел…

Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
Перейти в раздел…

Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

Соратница Обамы чернокожая Сьюзан Райс – одна из возможных ключевых фигур будущей администрации Байдена Michael Brochstein/ZUMA/Global Look Press
Несмотря на все послевыборные скандалы, Джо Байден уверен в своей победе и активно подбирает кандидатуры на ключевые посты в Белом доме. Среди них есть как известные для России фигуры (например, Сьюзан Райс), так и неожиданные лица. По какому принципу происходит этот отбор и что можно будет ожидать от новой американской администрации? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...

Что России делать с Эрдоганом

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
Перейти в раздел…

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...

Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
Как вы относитесь к межконфессиональным бракам?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили планы Эрдогана отправить военных в Азербайджан
    Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих за три месяца Додон поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии Турция собралась отправить военных в Азербайджан Бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь солдат наказали в Волгограде
    Пашинян взял на себя ответственность за поражение в Карабахе Вдова Литвиненко обвинила Россию в отравлении мужа химическим оружием Макрон подверг критике «бесполезный» Совбез ООН RT выяснил, что связывает Навального с националистами
    Тело закопанной в землю по шею женщины найдено в Петербурге В Самарской области трое 11-летних мальчиков изнасиловали 10-летнюю девочку Жена арестованного мэра Томска выбросила в окно 1,3 млрд рублей Папа римский поставил лайк эротическому фото бразильской модели

    Главная тема


    Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

    раскол общества


    Названы три причины поражения Додона на выборах в Молдавии

    поражение в карабахе


    Пашинян призвал «ребят с передовой» решить вопрос со «скулящими» протестующими

    боец UFC


    Яндиев отказался признавать вину в избиении Харитонова

    Видео

    защита от дронов


    Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

    сферы влияния


    Турция не смирилась с окончанием войны на Кавказе

    Эхо Евромайдана


    «Небесная сотня» поможет растаскивать украинский бюджет

    экономическая политика


    Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана

    амбициозные планы


    Как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию

    российское гражданство


    Глеб Простаков: Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

    кризис среднего возраста


    Игорь Мальцев: В сексе нет ничего увлекательного

    ничего не изменится


    Никита Коваленко: России не стоит жалеть о поражении Трампа

    на ваш взгляд


    Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
    Юрий Мавашев

    Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

    Юрий Мавашев
    востоковед, директор Центра изучения новой Турции
    		16 ноября 2020, 12:14

    Избрание президентом США Джозефа Байдена вносит заметные коррективы в отношения Анкары и Вашингтона. Ведь новый глава Белого дома уже вряд ли будет мириться с выходками Эрдогана, как это делал Трамп. А это значит, что условия сотрудничества с американцами станут на порядок менее выгодными для турок, грех для Москвы этим не воспользоваться.

    Президент Турции Р.Т. Эрдоган запоздало, но поздравил во вторник Д. Байдена с избранием на пост президента США.

    «Желаю, чтобы результаты выборов увенчались успехом и для дружеского, союзного нам американского народа», – говорится в официальном заявлении, размещенном на ресурсе администрации президента республики.

    В тексте поздравления также содержатся слова, отсылающие воспоминания обоих политиков к временам вице-президентства Байдена при Бараке Обаме. Видимо, тем самым турецкий лидер прозрачно намекнул, что роль «хорошего полицейского», которую тогда играл демократ, будет весьма востребована и предпочтительна в не самых простых отношениях стран.

    «Как мы неоднократно отмечали с вами в ходе наших встреч в годы вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, стоят на прочной основе», – увещевает Эрдоган.

    Фото: Murad Sezer/Reuters

    Казалось бы, прошло не так много лет, как вице-президент Д. Байден в срочном порядке нанес визит президенту Эрдогану вскоре после попытки госпереворота в июле 2016 года. Тогда, напомню, перспектива разрыва отношений явно маячила на горизонте. Ведь турецкие спецслужбы установили, что мозговой центр переворота располагался на авиабазе Акынджи (теперь Мюртед), находящейся в совместном пользовании с США.

    В общем, в те августовские дни 2016 года именно Вашингтон в лице Байдена старался осторожно подбирать слова. Времена, разумеется, меняются, что хорошо понимают в Анкаре: не зря же демократический Конгресс был все эти четыре года, даже при Трампе и его относительно лояльной туркам администрации, главным раздражителем и головной болью для двусторонних отношений.

    Тем не менее, по традиции, турецкая сторона решила «пойти с козырей», дав понять будущей демократической администрации, что это у них, у турок, много своих претензий по части сотрудничества с США. На всякий случай они обозначили свои условия взаимодействия, руководствуясь принципом «Лучшая защита – нападение».

    Так, после официального объявления результатов президентских выборов в США, вице-президент Турции Фуад Октай сделал заявление по этому поводу. Дежурно-формальная часть его заявления сводилась к готовности Анкары сотрудничать с новой администрацией Соединенных Штатов.

    «В США прошел очень интересный избирательный процесс, но, с точки зрения Турции, ничего не меняется. Каналы связи будут работать одинаково. Конечно, это будет переходный процесс», – цитирует турецкого чиновника ТАСС. В то же время нашлось место и для содержательной части, в которой недвусмысленно, уже не дежурно, были обозначены ключевые болевые точки двусторонних отношений.

    Если конкретнее, турецкий вице-президент понадеялся на то, что новый президент США откажется от «сотрудничества с террористическими организациями и односторонних подходов» в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. Более того, Октай уточнил, что в 2016 году в Турции была попытка переворота, и «тот, кто это сделал, сейчас находится в Америке».

    Другими словами, турецкий чиновник как бы процедил сквозь зубы: «Мы готовы работать с Байденом и его демократами, но…». И как бы эти «но» и прочие оговорки не превысили критическую массу. В конце концов американцы сами любители разного рода предусловий и оговорок. Кстати, большая часть из них всегда (для антуража) носила идеологический или «демократический» подтекст. Идеология – это как раз то, на что, простите, было «плевать» Трампу, но далеко «не плевать» Байдену. 

    Хотя дело не только в самом избранном президенте. При прочих равных, займи новый глава Белого дома умеренно-выжидательную позицию, «бросив мяч на сторону турок» – в рядах его администрации, с высокой долей вероятности, найдутся те, кто захотят в очередной раз «наказать Турцию» за отход от союзнических обязательств, за ее отступничество от «буквы и духа» этого «стратегического сотрудничества». Поскольку для демократов оно всегда предполагало безусловную политическую лояльность и предсказуемость «опекаемых».

    «Если Байден победит на этих выборах, ему потребуется некоторое время, но в конце концов мы увидим более нормальный бюрократический процесс в США по сравнению с тем, что происходило с Трампом. Он вернется к стандартному процессу согласования политики между различными ведомствами… Они будут принимать решения коллективно и в более устойчивом и предсказуемом ключе…», – предполагал накануне выборов профессор Дартмутского колледжа, научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов МГИМО Уильям Уолфорт.

    Это согласование политики в рамках межведомственного диалога означает сдачу американо-турецкого партнерства на откуп бюрократии. Последняя же ненавидит Турцию, и далеко не только за то, что некогда подконтрольная им партия «Справедливости и развития» (тур. АКР) Эрдогана полностью зачистила политическую «поляну», «выкорчевав» людей США из всех сфер республики. Это, как говорится, еще полбеды. Анкара посмела дать сигнал всем международным игрокам (в том числе России), что с ней можно выстраивать равноправный диалог, при котором Турция будет руководствоваться прежде всего своими национальными интересами.

    Не говоря уже о том, что Эрдоган «посмел» дать месседж исламским и тюркским странам во всем мире, смысл которого можно передать так: «Равняйтесь на нас, и мы вас защитим, если понадобится, даже от США». Эксперт американского Совета по международным делам (Council on Foreign Relations), востоковед Стивен Кук писал еще в ноябре 2018-го в своем докладе о Турции с символическим заголовком «И не друг, и не враг», что политика президента Р.Т. Эрдогана в корне противоречит принципам американского общества. Более того, он акцентировал внимание на том, что и сама Турция уже стала страной, которая не изменит свою международную и внутреннюю политику в обозримой перспективе только потому, что так хочется Вашингтону.

    Другие материалы автора

    Многое ли изменилось с 2018 года в восприятии американской прессы и аналитических центров, к которым всерьез прислушиваются государственные ведомства США? В начале ноября известный востоковедческий «мозговой центр» Al Monitor, базирующийся в Вашингтоне и обслуживающий с 2011 года интересы демократов, дал оценку Турции и ее политике (замечу, даже не Эрдогану) в категориях «эгоистический случайный партнер», «не союзник» и так далее.

    Впрочем, как верно подмечает американский аналитический центр, Турция и ее пресса сама не осталась в долгу перед демократами, начав накануне выборов кампанию против Байдена на все лады. «Эти теплые отношения между двумя лидерами (Трамп и Эрдоган), похоже, скоро закончатся», – пророчат американцы. Тем более, что турецкая сторона, несмотря на все предостережения военного ведомства США и спецслужб, все же провела испытания ракетного комплекса ЗРК С-400 «Триумф». А ведь только действующий глава Белого дома Дональд Трамп мог существенно ограничить санкционное давление Вашингтона, обращают внимание аналитики США. В конце концов, не зря в Стамбуле до сих пор стоят «Башни Трампа» – напоминание об интересах его бизнес-империи в Турции.

    Для Москвы же символично, что именно российское направление турецкой политики, выраженное в испытаниях «Триумфов», может оказаться под главным ударом демократических «ястребов». «Если победит Байден, он сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Между тем новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО», – убежден в своем комментарии для «Взгляда» турецкий эксперт по Евразии и России, преподаватель исторического отделения факультета гуманитарных наук Университета им. Йылдырыма Беязита Салих Йылмаз.

    При любом раскладе последнее, что нужно делать Москве в этой ситуации – обольщаться или упиваться бесперспективностью турецко-американских отношений. Ведь на сегодняшний момент у нас есть все шансы и региональные инструменты от Ливии и Сирии до Карабаха, которыми можно и нужно воспользоваться для грамотного обозначения и защиты российских интересов. А это потребует формирования новых международных механизмов по решению кризисов с привлечением региональных игроков – Турции и Ирана. Взаимозависимость создаст страховку на будущее.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •