Почему французы любят оскорблять религию США требуют удержать Турцию на Западе Всем странам – участникам НАТО надлежит «удерживать Турцию на Западе», заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. К президенту Турции Эрдогану все больше претензий, его называют главной угрозой Европе, но Купер уверен: ссора Запада с Анкарой выгодна только России.

