Бодипозитив – это не только про толстых

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9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом – любую заботу – совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...

Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Лиля Ким

    Бодипозитив – это не только про толстых

    Лиля Ким
    сценарист, Лос-Анджелес
    		9 октября 2020, 14:46

    В русскоязычном пространстве безраздельно господствует миф, что бодипозитив - это исключительно про «жирных», которые хотят жрать в три горла и никогда не поднимать свои две жопы - и поэтому всех представителей и адвокатов бодипозитива надо как можно скорее и активнее затравить. Потому что это не буллинг, а священная война за здоровый образ жизни.

    Посмотрев откуда этот миф взялся - поняла, что отчасти (только отчасти) это реакция на нечестивый союз некоторых инфлюэнсеров с маркетингом всего на свете. Которые ставят штамп «бодипозитив» на очевидный «бодинегатив» и всех путают.

    Поэтому не для розжига, а для улучшения взаимопонимания - мне кажется стоит уточнить что такое бодипозитив на самом деле. И почему он нужен абсолютно всем именно для здоровья – физического, психического и духовного. И чем раньше, тем лучше.

    Бодипозитив – это быть body positive. То есть иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом – любую заботу - совершать из любви к нему, а не из ненависти, что оно нас как-то подводит и является причиной наших социальных проблем – нелюбви, неуспеха, непопулярности и т.д.

    Мой путь к этому осознанию занял полжизни и девять циклов экстремального сброса-набора веса – любой, кто скажет что я «просто недостаточно голодала и занималась» - возьмёт реальный грех на душу.

    Фото: Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

    Бодипозитив – это не только про толстых. Это вообще про всех – кто по какой-то причине не всеобщая eye candy (конфета для глаз). Это не только про вес – но и про рост, возраст, генетически предопределенный тип сложения, результаты болезней и несчастных случаев, разные типы красоты в разных культурах и специализациях – бесконечен список до чего можно докопаться во внешности человека, если захотеть.

    Все комментарии про «смотреть противно», «зачем на показ выставлять» и «просто надо работать над собой» - каждый бодишеймер однажды услышит в свой адрес от своей же команды и своего же внутреннего голоса по поводу своих морщин, неизбежно отвисших частей тела, редеющих волос, теряющего тонус и тургор всего.

    Лучший ответ любому бодишеймеру по любому поводу – это вопрос: перестанет ли он выходить из дома и жить вообще, когда состарится? Потому что представители его же команды так же говорят, что это отвратительно. Особенно для женщин.

    А если заболеет? Если в климаксе или от плохой экологии – начнутся гормональные проблемы – и начнёт набираться вес?

    А если случится жизнь – тяжелые события, которые приведут его к депрессии, или необходимости много и тяжело работать, забив на себя, потому что не будет ни времени, ни сил?

    А если произойдет несчастный случай – авария, пожар, стихийное бедствие – и он потеряет красоту и здоровье непоправимо, невосстановимо, навсегда? Как и в случае с неизбежной старостью?

    А что, если его бодишеймерская команда будет травить его ребёнка-подростка? За вес, рост, тип фигуры, разрез глаз, качество кожи, форму, одежду, физическое развитие? А что, если что-то из этой травли найдёт поддержку и дома, создав ощущение что все они правы и он не должен жить?

    Принять своё тело таким какое оно есть - то есть несовершенным, неизбежно стареющим и умирающим - однажды придётся каждому из нас. Раньше или позже - но никто, вообще никто - даже обладающий всеми ресурсами мира - не останется вечно молодым секси совершенством.

    Представьте того, кого вы стыдитесь, ненавидите и презираете. Теперь представьте, что вы должны заботиться о нём наилучшим образом. Как ощущения?

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    Принять и полюбить то, тело что есть – нужно не для того начать его убивать алкоголем, наркотиками и джанкфудом – а как раз для того, чтобы этого не делать.

    Причем испытывая радость, а не злость, что приходится себя во всём ограничивать, а если вдруг «разрешат» - так конечно же эта сволочь сразу кинется жрать в три горла и никогда не двигать двумя жопами.

    Источник: Блог Лили Ким


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