В русскоязычном пространстве безраздельно господствует миф, что бодипозитив - это исключительно про «жирных», которые хотят жрать в три горла и никогда не поднимать свои две жопы - и поэтому всех представителей и адвокатов бодипозитива надо как можно скорее и активнее затравить. Потому что это не буллинг, а священная война за здоровый образ жизни.

Посмотрев откуда этот миф взялся - поняла, что отчасти (только отчасти) это реакция на нечестивый союз некоторых инфлюэнсеров с маркетингом всего на свете. Которые ставят штамп «бодипозитив» на очевидный «бодинегатив» и всех путают.

Поэтому не для розжига, а для улучшения взаимопонимания - мне кажется стоит уточнить что такое бодипозитив на самом деле. И почему он нужен абсолютно всем именно для здоровья – физического, психического и духовного. И чем раньше, тем лучше.

Бодипозитив – это быть body positive. То есть иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом – любую заботу - совершать из любви к нему, а не из ненависти, что оно нас как-то подводит и является причиной наших социальных проблем – нелюбви, неуспеха, непопулярности и т.д.

Мой путь к этому осознанию занял полжизни и девять циклов экстремального сброса-набора веса – любой, кто скажет что я «просто недостаточно голодала и занималась» - возьмёт реальный грех на душу.

Бодипозитив – это не только про толстых. Это вообще про всех – кто по какой-то причине не всеобщая eye candy (конфета для глаз). Это не только про вес – но и про рост, возраст, генетически предопределенный тип сложения, результаты болезней и несчастных случаев, разные типы красоты в разных культурах и специализациях – бесконечен список до чего можно докопаться во внешности человека, если захотеть.

Все комментарии про «смотреть противно», «зачем на показ выставлять» и «просто надо работать над собой» - каждый бодишеймер однажды услышит в свой адрес от своей же команды и своего же внутреннего голоса по поводу своих морщин, неизбежно отвисших частей тела, редеющих волос, теряющего тонус и тургор всего.

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Лучший ответ любому бодишеймеру по любому поводу – это вопрос: перестанет ли он выходить из дома и жить вообще, когда состарится? Потому что представители его же команды так же говорят, что это отвратительно. Особенно для женщин.

А если заболеет? Если в климаксе или от плохой экологии – начнутся гормональные проблемы – и начнёт набираться вес?

А если случится жизнь – тяжелые события, которые приведут его к депрессии, или необходимости много и тяжело работать, забив на себя, потому что не будет ни времени, ни сил?

А если произойдет несчастный случай – авария, пожар, стихийное бедствие – и он потеряет красоту и здоровье непоправимо, невосстановимо, навсегда? Как и в случае с неизбежной старостью?

А что, если его бодишеймерская команда будет травить его ребёнка-подростка? За вес, рост, тип фигуры, разрез глаз, качество кожи, форму, одежду, физическое развитие? А что, если что-то из этой травли найдёт поддержку и дома, создав ощущение что все они правы и он не должен жить?

Принять своё тело таким какое оно есть - то есть несовершенным, неизбежно стареющим и умирающим - однажды придётся каждому из нас. Раньше или позже - но никто, вообще никто - даже обладающий всеми ресурсами мира - не останется вечно молодым секси совершенством.

Представьте того, кого вы стыдитесь, ненавидите и презираете. Теперь представьте, что вы должны заботиться о нём наилучшим образом. Как ощущения?

Принять и полюбить то, тело что есть – нужно не для того начать его убивать алкоголем, наркотиками и джанкфудом – а как раз для того, чтобы этого не делать.

Причем испытывая радость, а не злость, что приходится себя во всём ограничивать, а если вдруг «разрешат» - так конечно же эта сволочь сразу кинется жрать в три горла и никогда не двигать двумя жопами.

Источник: Блог Лили Ким