В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

Принимать себя как есть – под таким лозунгом уже не первый год маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с родинками в неожиданных местах, с сороковым размером ноги, с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Казалось бы, да. Что же могло пойти не так?

Ну, потому что каждый человек неидеален, и реакции на это тоже разные. Кто-то весит девяносто килограммов и не переживает по этому поводу, а кто-то копит на пластического хирурга, потому что его не устраивает горбинка на носу. Вряд ли второй перестанет переживать, полистав бодипозитивный паблик, но в целом идея принятия своего тела в основе была довольно здоровой.

Сейчас, правда, она начинает превращаться из идеи в пропаганду. А это слово с душком и, собственно, не зря. Неудачной пропагандой можно извратить и испортить самые светлые посылы и концепции, что, собственно, сейчас и происходит.

Угрожающе накатывает, как морская волна, мысль «и только посмейте не считать это красивым». Собственно, те, кто не разделяет идеи бодипозитива, уже заклеймлены – их назвали фэтфобами. Изначально это слово означало человека, который, например, не возьмет на работу опытного, но полного бухгалтера, предпочтя стройную привлекательную девушку. Сейчас, однако, все чаще этим термином клеймят любого, кто выражает точку зрения, что полнота – это некрасиво.

И это удивительно. Вроде бы все эти прекрасные бодипозитивные люди столько усилий тратят на то, чтобы учиться принимать себя, однако чье-то чужое мнение способно разрушить всю их картину мира!

Я бы предложила пропагандировать психическое здоровье.

1. Твое тело – это твое дело, безусловно, а чужое мнение – это чужое мнение, не твое. Отстань от человека.

2. Ты можешь считать себя красивой, хоть имея восемь ног и двадцать грудей, но не требуй этого от других.

3. Пока человек не наскочил с критикой и поучениями непосредственно на тебя – не все ли равно, что у него в голове?

4. Ты не изменишь эмоциональное восприятие красоты у другого человека, хоть в ГУЛАГ его засади, фэтфоба неисправимого. Но ты можешь изменить восприятие у себя и радоваться своему телу, каким бы оно ни было, это круто и правильно!

Нет, правда, исправить мнение других людей пропагандой бодипозитива – это гиблое дело. К тому же, на самом деле, ключ к их восприятию лежит в бизнес-индустрии красоты. А она все еще требует утонченности от моделей. Да, там в последнее время стали появляться нестандартные красавицы. Да, многим известна плюс-сайз модель Тесс Холидей, которая весит 155 кг при росте в 165 см. Однако 90% индустрии красоты – это все еще истонченные девушки, чей вес лежит за нижней границей нормы.

Модель должна иметь рост не менее 170 сантиметров, а объем талии – не больше 60 сантиметров, а лучше меньше, иначе все. Выбраковка. И это – стандарт. Это стандарт, на который ориентируется восприятие потребителя, он и формирует представления о прекрасном в двадцать первом веке. В середине века двадцатого, например, стандарты были другие, но не принципиально – все равно ценились хрупкие дамы пропорционального сложения.

А сейчас, с доступностью спортзалов, в моду входит спортивная фигура. В общем, это такие небольшие отклонения вокруг определенных параметров. Определенные реверансы в сторону феминистичной и бодипозитивной части общества не изменят принципиально эту капиталистическую махину. На подиумах так и будут преобладать девушки, жестко загнанные в рамки определенных параметров. В школах моделей так и будут заставлять худеть и без того хрупких учениц.

Есть и еще один аспект. Он лежит уже в плоскости коллективного бессознательного и тоже мешает обществу массово перейти на полный бодипозитив. Чтобы в обществе начали цениться плюс-сайз красавицы, это общество должно сильно голодать – тогда полнота будет считаться признаком элитности и богатства. Нынешнему обществу более-менее развитых стран это особо не грозит в ближайшее время. Так формируются представления о прекрасном – на уровне коллективного бессознательного и бизнес-индустрии. Сложный этот механизм никоим образом не изменить, если попросту ругать и клеймить тех, кто простодушно признается в своей нелюбви к полноте. Не так меняется понятие об эстетике.

Нельзя заставить считать человека прекрасным то, что он считает уродливым. Но можно научить его (и себя тоже) не навязывать окружающим свое мнение. Здорово будет, если мы все научимся это делать! Если ценители героинового шика не будут смеяться над толстыми женщинами, а те в ответ не будут призывать общество покарать фэтфобов. Давайте пропагандировать психическое здоровье!